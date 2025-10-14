El Hospital General de Elche visibiliza la ostomía con la muestra ‘Héroes y heroínas’

El Hospital General Universitario de Elche ha organizado la exposición ‘Héroes y heroínas’, una muestra fotográfica que busca dar visibilidad a las personas portadoras de ostomía y reconocer la labor del personal sanitario que las acompaña en su proceso de recuperación. La iniciativa, ubicada en el vestíbulo principal del centro, está compuesta por 17 paneles con 14 historias de superación captadas por el fotógrafo Álvaro Laíz.

Una exposición sobre superación y empatía

Impulsada por Hollister y GESTO (Grupos de ESTOmaterapeutas), la exposición pretende mostrar tanto las necesidades de las personas que viven con un estoma como el papel fundamental de las enfermeras y enfermeros estomaterapeutas. Desde las consultas especializadas, estos profesionales trabajan en la mejora de la calidad de vida de los pacientes y en su adaptación a una nueva realidad tras la cirugía.

La exposición del Hospital General de Elche narra experiencias concretas de pacientes / INFORMACIÓN

La inauguración, celebrada este lunes, contó con la presencia del gerente del Departamento de Salud del Hospital General Universitario de Elche, Andrés Navarro; la concejala de Sanidad del Ayuntamiento de Elche, Inmaculada Mora; y los representantes de Hollister, Alejandro Navalón y Pepe Martínez. También participaron la enfermera estomaterapeuta Noelia García, su compañero ya jubilado Luis Herrero, y Pascual López, paciente ostomizado y uno de los protagonistas de las imágenes expuestas.

Navarro subrayó que la humanización “es un eje central en nuestra labor, y esta exposición refleja ese compromiso, mostrando las experiencias reales de las personas ostomizadas, destacando también la labor fundamental de nuestro personal de enfermería estomaterapeuta, que acompaña a los pacientes con empatía y cercanía, algo clave para una atención verdaderamente humanizada”.

Foto de familia de la inauguración de la exposición en el hall del Hospital General de Elche / INFORMACIÓN

Qué es una ostomía

Una ostomía es una intervención quirúrgica mediante la cual se crea una apertura artificial o estoma para permitir la eliminación de desechos corporales debido a enfermedades, lesiones o malformaciones. Esta apertura, generalmente en el abdomen, requiere el uso de dispositivos colectores o “bolsas” que facilitan la recogida de heces u orina.

El procedimiento puede ser temporal o permanente, y además de conducir los fluidos corporales, también puede emplearse para alimentarse o respirar. Las ostomías más comunes son la colostomía, que conecta el colon al abdomen, y la urostomía, que permite la salida de la orina.

En la Comunitat Valenciana se calcula que actualmente hay entre 7.500 y 8.000 personas ostomizadas, y cada año se practican unas 1.300 intervenciones de este tipo en los hospitales de la región.

Reconocimiento a la humanización de los cuidados

El Hospital General Universitario de Elche fue uno de los cuatro centros que, el pasado año, recibieron el ‘Reconocimiento Sociedad Española de Enfermería en Estomaterapia (SEDE) de Humanización’, junto con los hospitales Doctor Peset, Manises y General de Elda. Este sello nacional destaca el compromiso de estas unidades con la humanización de los cuidados y la implantación progresiva de buenas prácticas asistenciales en la atención a personas ostomizadas.

Con esta exposición, el hospital ilicitano reafirma su apuesta por la sensibilidad, la empatía y la visibilidad de quienes enfrentan cada día los retos de vivir con un estoma. Como destacó uno de los participantes, la muestra representa “14 historias de vida que inspiran y enseñan que la fortaleza puede surgir de las cicatrices”.