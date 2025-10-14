Las lluvias permiten embalsar agua de calidad en El Hondo y refuerzan las reservas de Riegos de Levante

Las recientes lluvias y la mejora de la calidad del agua procedente del río Segura y de los azarbes han permitido a la Comunidad de Riegos de Levante Margen Izquierda aprovechar un recurso de excelente calidad para renovar los embalses del Parque Natural de El Hondo, en los términos de Elche y Crevillent, y acopiar reservas para el riego agrícola. Así lo ha explicado a INFORMACIÓN su presidente, Roque Bru, quien detalla que la entidad está utilizando esta situación favorable “para dos cometidos fundamentales”: mejorar la calidad ambiental de los embalses del humedal y asegurar disponibilidad de agua durante los meses en los que no podrán elevar caudales directamente por las obras en el Canal Principal.

Renovación ambiental en los embalses del Hondo

Bru precisa que “estamos aprovechando la mejor calidad de las aguas que captamos del río Segura y de los azarbes para mejorar y renovar las aguas de los dos embalses del Hondo, tanto el de Levante como el de Poniente. Con dos objetivos: disponer de mejores recursos y para una mejora medioambiental del paraje”.

Los embalses de Poniente y Levante de la mancomunidad con base en Elche han mejorado sus recursos gracias a las lluvias recientes / INFORMACIÓN

El presidente recuerda que, tras el verano, la salinidad de los embalses aumenta considerablemente, algo que puede afectar al equilibrio ecológico del espacio natural, por lo que su renovación es esencial para el buen funcionamiento del ecosistema.

La aportación de agua dulce, explica, contribuye a mantener el hábitat donde conviven especies de flora y fauna propias del entorno del Parque Natural de El Hondo, un paraje Ramsar de importancia internacional por su biodiversidad. “Es positivo renovar los recursos para el buen funcionamiento del ecosistema”, recalca Bru.

Reservas agrícolas ante el parón del Canal Principal

Además de la mejora ambiental, la operación busca disponer de reservas suficientes para los próximos meses. “Tenemos reservas de agua disponibles de una calidad apta para muchos cultivos que utilizan este tipo de agua un poquito más salobre que la del Trasvase Tajo-Segura”, señala el presidente de la comunidad.

Las obras del Canal Principal de Riegos de Levante servirán para mejorar los aportes de agua a El Hondo / Áxel Álvarez

Debido a las obras de rehabilitación del Canal Principal, no será posible elevar agua directa para uso agrícola durante aproximadamente dos meses -según apunta Bru-, por lo que la comunidad está acopiando ahora recursos de buena calidad en los pantanos de El Hondo. Estas reservas permitirán mantener el suministro a los regantes durante el tiempo que duren los trabajos y evitar perjuicios a los cultivos.

Obras clave en una infraestructura centenaria

El Canal Principal de Riegos de Levante, construido en 1918, se encuentra en plena fase de modernización. Se trata de una infraestructura esencial para las comarcas del Baix Vinalopó y la Vega Baja, ya que suministra agua a 25.000 hectáreas de cultivo y beneficia a más de 22.000 comuneros.

Las actuaciones actuales, impulsadas por el Consell con una inversión de 2,1 millones de euros, permitirán reducir los costes del agua, mejorar la eficiencia del sistema y disminuir el riesgo de inundaciones en episodios de lluvias torrenciales. Según explica Bru, esta rehabilitación no solo garantiza mayor seguridad hidráulica y capacidad de desagüe, sino que también rinde tributo a una obra centenaria que ha dado vida a la huerta ilicitana.

Estado actual de las obras de reparación del Canal Principal de Riegos de Levante / INFORMACIÓN

Un refuerzo para el futuro del regadío

Bru destaca que los trabajos de mejora y la gestión de las reservas “permitirán afrontar con garantías los próximos meses y mantener la productividad agrícola sin comprometer el equilibrio ambiental de El Hondo”. Desde la comunidad insisten en que esta estrategia conjunta -renovación del agua, conservación del humedal y planificación del riego- representa un modelo de gestión sostenible del recurso hídrico, que combina eficiencia, respeto al medio ambiente y compromiso con los agricultores.

La comunidad de agricultores reafirma así su vínculo histórico con el agua y con un modelo de agricultura sostenible que ha hecho posible el desarrollo de la comarca. Con la renovación de los embalses de El Hondo y la previsión de reservas, Riegos de Levante trabaja para preservar tanto su patrimonio natural como su capacidad de regar los cultivos emblemáticos de la zona, como la granada mollar, la palmera, las higueras, las verduras y hortalizas de temporada o los cítricos.