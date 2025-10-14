El Mercado Medieval de Elche vuelve al casco histórico pero después de Todos los Santos

El Mercado Medieval vuelve a Elche, pero lo hace con dos grandes novedades relacionadas: el cambio de fechas, que serán del 6 al 9 de noviembre, sin la dura competencia que supone el de otras ciudades con esta tradición que lo organizan en las fechas de Todos los Santos, y el regreso al casco histórico de la ciudad, donde tenía su razón de ser. Todo ello beneficiará a las representaciones extraordinarias del Misteri d'Elx, que siendo en años pares, tienen en este 2025 una conmemoración especial con el Año Jubilar que recuerda el 75 aniversario de la declaración del Dogma de la Asunción por Pío XII. La recuperación del Patio de Armas del Palacio de Altamira como escenario, las actuaciones de todo tipo, muchas gratuitas en la vía pública y una completa programación, que comenzará el 23 de octubre en las Clarisas con la presentación de los carteles de las 30 ediciones, son solo otros aditamentos más para acudir a Elche en lo que se va a convertir en casi tres largas semanas de Festival y Mercado.

Una actuación en Plaça Baix en la pasada edición del Festival Medieval de Elche / Áxel Álvarez

El alcalde, Pablo Ruz, explicó la importancia de cumplir tres décadas, "se dice pronto, una trigésima edición de un festival que, como bien sabéis se concibió como una manera de acompañar, de contextualizar, el ciclo otoñal de La Festa, que desde el año 54 se celebra para conmemorar el dogma, pues imaginaos este año, ¿no?". El regidor explicó los motivos del cambio de fechas, "teniendo en cuenta que tenemos los ensayos generales de La Festa, lo digo con toda sinceridad, el mercado se tiene que hacer en el centro económico. El año pasado tuvimos que hacer encaje para garantizar el silencio y la paz en el entorno de la basílica y nos llevamos el mercado al Paseo (de la Estación), pero creo que estaréis conmigo que era unánime que el Mercado se tiene que hacer en el centro histórico. Luego, el año que viene ya veremos si mucho antes o después se celebrará del 6 al 9 de noviembre". El mercado albergará alrededor de un centenar de puestos con los más variados y pintorescos productos. Además, los oficios tradicionales mostrarán muchos de los procesos de elaboración que están casi en desuso: herreros, panaderos, carpinteros, hilanderas… Habrá restauración, juegos, animaciones y cuentacuentos, en un ambiente medieval y donde se podrá comprar prácticamente cualquier cosa imaginable relacionada con esta época.

El alcalde y el autor del cartel del Mercado Medieval de Elche, en la presentación de la obra en las Clarisas / M. Alarcón

Espectáculos

El acto en las Clarisas no solo sirvió para dar algunas pinceladas de los espectáculos, sino también para presentar el cartel de este año, bajo el lema "Celebratio" (Celebración), sobre una imagen aparentemente muy antigua, como si hubiera sido rescatada de un viejo almacén, donde se dibujan juglares, músicos y palmeras en una fiesta. El regidor dijo que la obra del artista se sumará a la de otros que en las 29 ediciones anteriores han puesto su imaginación al servicio de la efeméride, "es una colección de carteles bellos sobre algo tan hermoso, una de las joyas sublimes de la Humanidad, que es nuestro misterio. Siempre digo que el Misteri puede mirar de tú a tú a cualquier manifestación artística de cualquier momento del tiempo. El alcalde incluyó entre las actividades que rodearán al Festival Medieval la presentación de una nueva edición de la revista La Festa, donde ha habido muchos cambios, incluida la dirección y algunos de los articulistas, pero que se centrará en el Año Jubilar, "hemos querido que este año tan especial también esté presente. La revista es quizá el elemento cultural, aparte de nuestra Festa, más importante de la historia de Elche, escribieron personalidades como Joan Fuster, Eugenio d'Ors, Óscar Esplá, Maximiliano Thous, Azorín...". Se dará a conocer el 24 de octubre. El autor de la obra destacó que ha intentado plasmar, "una llamada al encuentro, a la imaginación, a esa alegría que solo despierta cuando todo un pueblo celebra". La edil de Cultura, Irene Ruiz, destacó que el Festival, "no es solo una cuestión cultural asociada a Elche, cuyo eje principal es el Misteri, sino también turismo y visitantes que lo tienen ya en su agenda. La edil no solo destacó la apertura del Patio de Armas, donde se interpretará una obra sobre Garcilaso de la Vega, sino el Gran Teatro, que acogerá tres espectáculos, sobre la magia de la música celta, un circo medieval gracias a Farra (un musical que ha sido merecedor de Premio Max) y la picaresca con Pepe Villuela.