Plan de choque contra los dátiles

Doscientas mil palmeras dan mucho trabajo, más cuando llega otoño y los dátiles comienzan a caer por miles y miles por todas partes, un fruto que apenas tiene valor porque carece de calidad para la venta, pero que afea calles y plazas de todo el casco urbano de Elche por los azúcares que contiene que manchan todo y se quedan pegados a más de una suela de zapato. El concejal de Parques y Jardines, Claudio Guilabert, asegura que desde septiembre se están priorizando las podas de palmera de aquellos puntos que son susceptibles de caer estos sobre la vía pública porque las tareas llevan aparejadas la eliminación de los ramazos de dátiles.

Recogida de dátiles en el Hort de Pontos, en una imagen de archivo / Matías Segarra

La dana de la semana pasada solo hizo que agudizar un problema que sufre Elche no solo por las lluvias, también por el efecto del calor que está provocando periodos de doble floración de forma que en un solo año las palmeras dan cosecha de dátiles por dos veces, asegura el concejal. Según Guilabert, la brigada de palmereros es corta, cuenta en estos momentos con solo seis trabajadores municipales y dos cestillas para realizar las podas, y buena parte de la labor se está desarrollando a través de la empresa contratada hace un par de meses para esta tarea. El Ayuntamiento recurre a lo largo del año a varios contratos para esta labor. Concretamente, el pasado mes de julio se cerró el último acuerdo, en este caso para la poda de más de 13.000 ejemplares por un montante de 343.000 euros, lo que supone algo más de 26 euros por palmera. Calles como Filet de Fora o Curtidores, los alrededores de la Comisaría, Salesianos o el CEIP El Palmeral, lugares que antaño presentaban un lamentable aspecto al quedar las aceras sembradas de dátiles, ofrecen una mejor imagen este año, pero no son las únicas. El concejal asegura que durante los próximos días las actuaciones se centrarán en la zona del Matadero, del Camino del Pantano, el barrio de Carrús o la avenida de la Libertad, sin olvidar el Parque Municipal, el orgullo del patrimonio verde municipal y al cual el alcalde, Pablo Ruz, quiere ponerle el nombre de la patrona de la ciudad, la Virgen de la Asunción, acto que muy probablemente se solape con los fastos que despiden el Año Jubilar, la conmemoración del 75 aniversario de la declaración del Dogma de la Asunción por Pío XII.

Proyecto: Girasoles, ¿en otoño? El modelo de huertos de palmeras cubiertos de girasoles, puesto en marcha la pasada primavera, va a tener durante estas próximas semanas la posibilidad de experimentar la resistencia de la planta al otoño ilicitano. El concejal aseguró que se han plantado en los huertos próximos al hotel Milenio durante las últimas semanas las semillas para ver qué resultado dan y si es posible mantener durante muchos más meses al año de lo que se pensaba el pintoresco contrate de colores.

Una imagen de Escultor Capuz, libre de dátiles, pese a la presencia de palmeras / Áxel Álvarez

Coste real

El concejal aseguró que el Ayuntamiento de Elche pretende poner una cifra al coste real del mantenimiento del denso palmeral, Patrimonio de la Humanidad y dotado por las Cortes Valencianas de una ley que obliga a la Generalitat Valenciana a costear su mantenimiento. Guilabert asegura que tener a punto los huertos no solo incluye las palmeras sino también las acequias de riego, pero que en estos momentos se centran en evitar la imagen de dátiles que manchan la ciudad. Por ello las actuaciones en los huertos para la retirada de los ramazos del fruto se realizan solo en el perímetro que queda próximo a la vía pública. El concejal abundó en el hecho de que en estos dos años se ha trabajado también en recuperar las acequias cegadas, por las que hacía años que no pasaba el agua, con lo cual difícilmente se mantenían las palmeras. El responsable municipal añadió que la tarea en la vía pública que se está realizando también incluye una coordinación con los responsables de la concesionaria de la limpieza urbana para que las baldeadoras actúen en aquellas zonas donde se han caído los dátiles antes de la llegada de la poda. Ahora bien, esta semana las máquinas tienen más trabajo al tener que eliminar mucho barro que ha arrastrado las tormentas de los últimos días. Y es que nunca llueve a gusto de todos.