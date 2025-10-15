Las bibliotecas de Elche harán un viaje por el Palmeral y la vida de Unamuno
Jornadas de puertas abiertas y exposiciones del 20 al 28 de octubre por el Día Internacional de las Bibliotecas
De Unamuno a las primeras referencias sobre el Palmeral en los fondos documentales de Elche. El Ayuntamiento prepara jornadas de puertas abiertas y exposiciones del 20 al 24 de octubre con motivo del Día Internacional de las Bibliotecas.
La edil del área, Loli Serna, detalló este jueves que aprovechando que este 2025 se conmemora el 25 aniversario de la declaración del Palmeral ilicitano como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y se realizará una visita guiada especial con el título ‘Palmeras en la biblioteca’.
A través de ella se recordará cómo las palmáceas empezaron a formar parte del material impreso con las primeras miradas de viajeros, grabadores y fotógrafos. Poco después entraron en los periódicos a raíz de las primeras denuncias por su tala sistemática, pero también de las primeras demandas pidiendo su protección”. Además, se mostrarán folletos publicitarios, documentos de Pedro Ibarra y habrá visitas al antiguo huerto del convento franciscano y los restos edificados que aún quedan en él.
Pintura
La programación se completa con diferentes actividades. El día 20 tendrá lugar la inauguración de la exposición de pintura "Entre historias y lienzos" en el claustro alto de la biblioteca Pedro Ibarra a cargo de la Asociación de Bellas Artes de Elche en la que participan una treintena de artistas ilicitanos. “En las obras veremos reflejada la literatura a través de retratos de escritores, personajes conocidos, lectores y escenas que evocarán este vínculo entre la escritura y la pintura”, refirió la concejala. En esa misma jornada se conmemorará el Día de las Escritoras con lo que se podrá ver la Exposición de Mujeres Escritoras en el claustro de la biblioteca Pedro Ibarra y Felicidad Alarcón recitará poemas a las 18 horas en el propio claustro, como recordó la edil de Mujer, Caridad Martínez.
Martínez ha recordado además que el próximo día 30 finaliza el plazo de presentación de relatos del certamen literario de la concejalía de la Mujer. En la categoría infantil el premio será un lote de libros y en el apartado juvenil y adulto, se entregará un cheque de 300 euros para las mejores obras en castellano y valenciano.
Unamuno
El día 23 a las 19 horas habrá una charla-coloquio dedicada al escritor Unamuno bajo el título: "La filosofía agónica de Unamuno en su obra literaria" a cargo del escritor ilicitano y afincado en Barcelona Juan Ródenas. También se han preparado actividades infantiles. De esta forma, hasta el día 28, a excepción del sábado 18 a las 11horas, en todas las bibliotecas infantiles de la red municipal se ha organizado "Nos reímos con nuestros miedos", historias contadas y taller a cargo de Sofía Castellote.
