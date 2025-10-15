Las botas del alcalde de Elche traen cola: "No me las puse para hacer postureo"

Este miércoles, en la rueda de prensa en la que anunció medidas para monitorizar las ramblas de Elche, el alcalde Pablo Ruz se mostró tan enfadado como nunca. "No se puede jugar con la seguridad de los ciudadanos", resumía mostrando su rechazo a la "inacción" del Gobierno de la nación en materia de limpieza y control de los cauces que pasan por la ciudad. Pero su rechazo no se quedó en los responsables políticos. También respondió a quienes le han criticado estos días en redes sociales por su vestimenta durante los días de alerta naranja y roja por la dana Alice. Primero, Ruz reconocía haberlas leído. Y después quiso zanjar el tema de forma tajate: "Yo no no me puse las botas para hacer postureo ni me las quité en todo el día, porque llevo la ropa para cumplir con lo que es mi deber: trabajar al máximo en la seguridad de los ilicitanos".

"Estábamos totalmente solos"

El regidor explicó que se dieron cuenta de que la cosa "se iba a complicar" y por eso utilizó el calzado especial. De hecho, narra cómo en un momento dado, cuando acudió junto al edil José Claudio Guilabert al barranco de Los Arcos, "estábamos totalmente solos para informar sobre cómo iba aumentando el nivel del agua. Y tuvimos que mojarnos para comprobar un camino de acceso que no se veía desde donde estábamos. Era una situación muy seria. Luego vino la Policía y Protección Civil, pero al principio estábamos solos. Y al sur de ese barranco quedaron incomunicados varios vecinos".

El alcalde junto a Guilabert durante la rueda de prensa de este miércoles en Elche / INFORMACIÓN

Aunque las confederaciones del Júcar y del Segura no atiendan las solicitudes del Ayuntamiento de Elche para que se monitoricen los cinco cauces del término municipal, además del río Vinalopó, "nosotros vamos a instalar cámaras en todos ellos con recursos propios porque entendemos, más aún después de la última experiencia, que es absolutamente necesario". Pero el Gobierno, "como siempre, nos ha dejado solos. Y pese a la burocracia absurda de los ministerios, estamos solos, a pesar de la actitud obstructiva, nunca mejor dicho, de Confederación y vamos a seguir desplegando todas nuestra medidas".

"Que me multen a mí"

En este punto, el alcalde añadía que "en la próxima alerta naranja ya le digo, me subo yo al camión, si hace falta, y me pongo a desbrozar el barranco. Y que me multen a mí. Y que me sancionen y me lleven ante la justicia si hace falta". Sus palabras se deben a que, según considera Ruz, "lo que está ocurriendo en Elche con Confederación del Jucar y con Confederación del Segura no tiene nombre. Y desde aquí tengo el deber y la responsabilidad de levantar la voz".

Finalizaba el alcalde "con dos reflexiones muy sencillas: ¿Qué es lo que hay detrás de esta actitud de Confederación? Y yo se lo digo con afección porque me parece todo injustificable. ¿Qué es lo que pretenden, que se ahogue la gente?".