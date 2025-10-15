Arroz con costra gigante por una razón especial este sábado en Elche

Han pasado dos meses desde que el Paseo de la Estación de Elche se convirtió en el epicentro de la preparación del arroz con costra, y, en pleno otoño y lejos de las fiestas de Agosto se volverá a repetir una cita similar. Eso sí, no estará dirigida a todos los públicos.

El próximo sábado, 18 de octubre, se repartirán 1.200 raciones del tradicional plato ilicitano en este mismo enclave a los congresistas acreditados para el XII Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías (JOHC), que reunirá desde este jueves y hasta el 19 de octubre a más de un millar de cofrades procedentes de una treintena de poblaciones del país, la mayoría de fuera de la Comunidad Valenciana.

Colaboradores

Esta actividad gastronómica será posible con la colaboración del Corte Inglés de Elche, que ofrecerá los alimentos necesarios, y de la Gestora de Festejos Populares, que dispondrá de la infraestructura necesaria para hacer posible la celebración, de la misma forma que costreros especialistas que forman parte de la entidad se ofrecerán altruistamente para engrandecer la recepción de jóvenes cofrades a Elche.

Precisamente el presidente de la Junta Mayor, Joaquín Martínez, agradeció este miércoles, tras la presentación del evento, la participación de múltiples empresas, asociaciones y colectivos que se están volcando para el encuentro nacional, y recalcó que participarán en el congreso los Moros y Cristianos, el Patronato del Misteri y la Venida de la Virgen para tratar desde distintos prismas, y más allá de la Semana Santa, la religiosidad acerca de la Virgen de la Asunción, teniendo en cuenta que Elche será sede de este encuentro cuando todavía no se han cerrado los actos por el Año Jubilar.

Procesión

Lo curioso de la cita es que dentro del programa que se ha diseñado se incluye una procesión extraordinaria con 13 pasos, con lo que, salvando las distancias, Elche revivirá su Semana de Pasión en pequeña escala. Además de esta cita habrá una veintena de actos más en cuestión de cuatro días.

El primero será el jueves 16 de octubre con una vigilia joven en la parroquia de El Salvador y la apertura institucional del encuentro en el que se reconocerá la colaboración y participación de entidades, asociaciones y empresas que han colaborado con el JOHC desde la presentación de la candidatura en León hace un año, según explicó el director del encuentro, Roberto García, que estuvo acompañado por el vicepresidente de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de Elche, José Antonio Rodríguez.

Eucaristía

Los actos continuarán el viernes con una eucaristía para voluntarios a primera hora de la mañana y visitas guiadas a las delegaciones que se encuentren en la ciudad y que por la tarde acudirán a una recepción institucional en el Ayuntamiento por parte del alcalde. Posteriormente, habrá una ofrenda de flores a la Virgen de la Asunción y ya por la noche se realizará el gran acto inaugural en la plaza del Congreso Eucarístico.

Presentación del congreso nacional de jóvenes cofrades / INFORMACIÓN

Candidaturas

El sábado se presentarán las candidaturas a albergar el XIII JOHC en 2026, y se grabará un podcast cofrade sobre la evolución de estos encuentros nacionales a lo largo de los años. Al mismo tiempo, habrá una feria de stands donde las delegaciones promocionarán su Semana Santa y darán a conocer el patrimonio de sus cofradías y hermandades. De forma paralela, se van a realizar dos talleres: uno sobre el arte del trenzado de la palma blanca y otro sobre las flores de talco. Tras finalizar los actos de la mañana se cocinará la costra gigante en el Paseo de la Estación.

Procesión

Por la tarde, a las 18.30 horas dará comienzo la procesión extraordinaria con la participación de 13 pasos de la Semana Santa de Elche, que saldrán desde las parroquias de San Juan y El Salvador, con una parte del recorrido común. El broche ese día lo pondrá una cena de gala en el Hort del Xocolater.

El domingo los actos comenzarán a las 9.30 horas con la Peregrinación de la Juventud Cofrade de España con motivo del 75 aniversario de la Proclamación del Dogma de la Asunción acompañando las imágenes de San Juan Evangelista, Patrón de la Juventud, y María Santísima del Mayor Dolor.

El obispo preside

Tras la peregrinación, se celebrará la eucaristía de clausura presidida por el obispo de la Diócesis Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla Aguirre, y los actos finalizarán tras la lectura de las conclusiones y la proclamación de la sede al próximo JOHC 2026.