Compromís anima a participar el viernes del Correllengua ante el "antivalencianismo" de Pablo Ruz y Vox

La portavoz del grupo municipal de Compromís per Elx, Esther Díez, ha animado este jueves “a participar este viernes del Correllengua, un acto que tiene como fin defender el uso del valencià y la promoción cultural, una ocasión única para celebrar nuestra riqueza ante los discursos de odio de Pablo Ruz y Vox”. Díez ha apuntado que “lamentablemente este acto no se celebrará en el salón de plenos del Ayuntamiento, como era tradicional, ante la falta de implicación del gobierno municipal en el evento, lo que demuestra, una vez más, el desprecio de Pablo Ruz hacia el valencià y su empeño sistemático por marginar a la lengua propia y la cultura valenciana del espacio público”.

Díez ha señalado que “esta decisión de Ruz se suma a sus políticas de desprecio hacia el valencià, que se han materializado en un vergonzoso decreto de supuesta cooficialidad lingüística, la exclusión de esta lengua en la comunicación institucional y actos públicos, con la bajada presupuestaria para la Concejalía de Promoció Llingüística y la falta de ejecución de los fondos asignados o con esa actitud despreciable por parte del señor Ruz, que no duda en aprovechar muchas de sus intervenciones plenarias para ridiculizar al valencià”.

En este sentido, Esther Díez ha apuntado “cabe recordar que el Correllengua se enmarca dentro de las conmemoraciones del 9 d’Octubre y en este sentido, es importante destacar que el gobierno municipal de PP y Vox, pese a no poder celebrarlo este año debido a la alerta roja por lluvias extremas, lo han vaciado de contenido, eliminando las máximas distinciones que dábamos el anterior gobierno de izquierdas a personas de nuestro municipio con trayectorias destacadas, lo que se evidencia como una muestra más del empeño que tienen las derechas por borrar el significado histórico del País Valencià”.

El Correllengua, en el salón de plenos en el anterior mandato / INFORMACIÓN

Casal

"Pese al empeño de Pablo Ruz en su cruzada contra el valencià", la portavoz municipal de Compromís ha defendido que “desde esta formación municipal animamos como cada año a participar activamente del Correllengua, un acto con el que reivindicamos la identidad y la cultura valenciana y que gracias a la incansable labor del Casal d’Acció Cultura del País Valencià (ACPV) d’Elx puede llevarse a cabo en nuestro municipio. El acto tendrá lugar el próximo viernes, día 17 de octubre, con punto de partida a las19:00 horas en la Plaça del Gall del Raval para, finalmente, terminar su recorrido en la Plaça de Baix”.

Asimismo, Esther Díez ha reivindicado que “desde Compromís per Elx seguiremos trabajando por unas políticas públicas que devuelvan al valencià al lugar que le corresponde, que es el de una lengua propia, un patrimonio cultural, una memoria, unas costumbres y una idiosincrasia valenciana que forman parte sustancial de quienes somos y la sociedad que queremos seguir construyendo”.