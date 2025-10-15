Empresarios promueven un hotel de 40 habitaciones en el corazón de Elche

El edificio de la antigua sede de la ONCE, en la calle Solars de Elche, se convertirá en un hotel en el corazón del casco histórico, según anunció uno de los promotores en una rueda de Prensa organizada por el gabinete de Comunicación del Ayuntamiento y a la que asistió el alcalde, Pablo Ruz, y los concejales Francisco Soler e Irene Ruiz, de Urbanismo y Turismo. Los promotores, que fueron parcos en dar muchos datos sobre quiénes son, y estuvieron representados por Liberto Román, quien habló en nombre de Juan Pérez y Pablo Lozano, explicaron que vienen del sector del calzado, que son "tres chicos emprendedores de Elche" y están invirtiendo en la construcción. "Tenemos varias sociedades, pero se nos conoce más por nuestros nombres", zanjó la cuestión.

Aseguraron que la inversión, tras la compra del inmueble, alcanzará los tres millones de euros, lo que incluye la remodelación completa de un edificio que se abandonó en abril de 2021 porque estaba afectado de aluminosis. La compra del inmueble también fue descartada por la Agencia Valenciana del Territorio por este motivo. El despacho Fuster Arquitectos se encarga del proyecto y de acabar con estos y otros problemas que puedan encontrarse durante el desarrollo de unas obras que está previsto tengan una duración de año y medio.

El solar, que tiene la condición de uso terciario por lo que permite un proyecto de estas características, tiene una superficie de 300 metros cuadrados y una edificabilidad de algo más de 1.400 metros cuadrados, que permitirá la construcción de al menos 40 habitaciones, aunque se podrían alcanzar las 49. Ahora bien, queda por resolver qué tipo de hotel será en cuanto a su categoría y servicios que prestará, lo que probablemente condiciones el número final de clientes, que podría rondar el centenar. El representante de los inversores y destacó que "adquirimos el edificio porque para nosotros era una premisa la ubicación en el corazón de Elche para poder montar un hotel boutique. Próximamente, desvelaremos el operador que va a gestionarlo", dijo con cierta intriga. "Nosotros nos encargamos un poco del desarrollo y de la puesta en marcha".

La fachada del edificio que se convertirá en hotel / INFORMACIÓN

Siete proyectos en marcha y uno a punto de abrir Este miércoles se ha presentado el octavo proyecto de alojamiento, la mayoría gestionados los dos últimos años, y el primero que ve negocio en el casco urbano porque los otros son en pedanías y playas. El pasado agosto, la mercantil Combustibles Torrevieja obtuvo la declaración de Interés Comunitario para un hotel en El Altet con gasolinera y estación de lavado junto a la nacional 332, en la partida de Balsares y pegado a la urbanización Los Limoneros. Cuatro estrellas y más de tres millones de euros de inversión. Muy cerca de este, en abril de 2025, se retomó el hotel de Arenales del Sol tras superar los reparos de Costas por su afección al deslinde. Un aparthotel de tres estrellas que preveía una inversión de 16 millones de euros para un complejo con 200 apartamentos de uno y dos dormitorios, aparcamiento subterráneo, seis piscinas, zonas verdes, áreas de ocio y restauración, y un gran spa. A priori, se planteaban un máximo de seis construcciones, con una altura máxima de tres plantas en los edificios que dieran a la calle Albacete, y de planta baja para los que miraran hacia la zona del Clot de Galvany. En otra partida con costa, en La Marina, en diciembre se dio luz verde por la junta de gobierno a las obras de construcción de un hotel, tipo boutique, de solo nueve habitaciones. Sobre la parcela, en suelo forestal, según los ecologistas, se prevé un edificio central de dos alturas y las nueve habitaciones de 28 metros disgregadas con dormitorio, cocina y salita. El complejo contará con una piscina que será común para todos los huéspedes. En el inmueble principal está previsto que se ubiquen los servicios, como conserjería o la zona de comedor así como las cocinas. Se desconoce la inversión. En mayo se autorizó un camping resort de cuatro estrellas, sobre 36.000 metros cuadrados, en la pedanía de Balsares para 450 personas, aunque restaurante, instalaciones deportivas y terraza permitirán una capacidad máxima de 725 visitantes, con autocaravanas, cabañas, bungalós y tiendas de campaña. Una inversión de 1,3 millones de euros. Y desde 2024 también está en marcha el proyecto de otro camping, ahora en Maitino, de 11.000 metros cuadrados, al sur del parque empresarial de Torrellano, que contempla la puesta en marcha de 57 parcelas para autocaravanas, otras 14 para cabañas, una piscina y una playa artificial. Y queda otro más, al que se refirió el alcalde y tramita la Generalitat. Se trata de una solicitud del Río Safari para abrir un camping con 90 apartamentos y 170 plazas para caravanas junto al Parque Natural de Las Salinas de Santa Pola. Además, este próximo mes de noviembre está previsto que abra sus puertas en El Altet el Hampton, de la cadena Hilton, con un marcado estilo Art Deco con patrones con guiños al Palmeral. Ha sido necesaria una inversión de 5 millones de euros para 72 habitaciones. Tendrá tres estrellas. Y desde 2021 está pendiente en Santa Ana un camping ecológico con 700 parcelas y dotado de carril bici para un proyecto del que se autorizó la segunda de las cuatro fases. Está valorado en 20 millones.

El alcalde, a las puertas de la antigua sede de la ONCE escucha a una vecina / INFORMACIÓN

Patios de luz

El promotor dijo que "se va a reformar el edificio, tanto interior como exteriormente, y después, a partir de ahí, los operadores gestionarán el hotel y lo explotarán". La comparecencia se hizo en el exterior -aunque después el alcalde y los ediles entrarían al inmueble- y Liberto Román destacó que "nos encontramos con un edificio que tenía unas condiciones muy buenas, con muchos patios de luz, tiene mucha iluminación y vamos a actualizar y configurar todo con nuestro arquitecto". Se negó a dar mucho más datos, si tendría zona de ocio, restaurante o hasta las estrellas, "no lo podemos desvelar -insistió-. El futuro operador será quién decida si va a montar un restaurante, una cafetería o los servicios que va a tener realmente el hotel". Tampoco desveló la posible rentabilidad con base en algún estudio de mercado o de aforos de clientes que avalara el proyecto o qué características precisaba con base a ello el establecimiento, pero, dijo, "se notaba que había una necesidad hotelera en el pueblo. Enseguida nos lanzamos a hacer un estudio de mercado, lo vimos viable y aquí estamos empezando, un proyecto nuevo y diferente para nosotros".

Sobre la imposibilidad de que el establecimiento tenga un aparcamiento porque el edificio actual no lo tienen, aseguraron que cerrarían algún tipo de acuerdo con las empresas concesionarias de los aparcamientos más próximos, caso del Centro de Congresos o del Gran Teatro.

Ruz defiende los pisos turísticos El alcalde defendió la existencia de más pisos turísticos. "Ahora mismo, la ciudad dispone solamente de 1.760 camas. Abro paréntesis. Esto en hoteles y hostales. No contamos los campings y tampoco contamos los pisos turísticos, que saben que en una ciudad como la nuestra son necesarios. Sobre todo, en Arenales. Gracias a los pisos turísticos, la ciudad de Elche puede sumar un acumulado anual de más de 700.000 pernoctaciones, que se dice pronto. De esas solamente en torno al 20 % se corresponden con camas hoteleras. Tenemos un déficit de hoteles en Elche".

El alcalde de Elche, durante su comparecencia en la calle Solars que albergará un hotel / M. Alarcón

"Buenísima noticia"

El alcalde dijo que esta iniciativa privada era una "buenísima noticia para el turismo, la cultura, el casco histórico y el municipio en su conjunto". Ruz recordó que desde que llegó a la Alcaldía su idea ha sido la de respaldar "proyectos y ampliaciones de hoteles, la instalación de recursos hoteleros como campings y bares" y puso como ejemplo el Safari Park o el camping de Santa Ana, diciendo de este último que "estamos ahí, ayudando con esa agresiva actitud de las placas solares, de la que estamos intentando, en fin, poner en orden". El regidor se refirió al problema para atraer estos negocios porque "tenemos un problema asociado a la ciudad. que es una oferta turística y cultural con un modelo diferente a otras ciudades, pero que es en sí misma una oferta turística y cultural". Ruz añadió que, con su presencia para dar la noticia, "lo que pretendemos es que esto se convierta en una llamada de atención, en un toque, en un polo tractor, para que los empresarios de la ciudad sigan construyendo hoteles porque los necesitamos".