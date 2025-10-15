El equipo UMH Racing Team de Elche presenta su prototipo de motocicleta

El UMH Racing Team, formado por estudiantes del Grado en Ingeniería Mecánica de la Escuela Politécnica Superior de Elche (EPSE) de la Universidad Miguel Hernández (UMH), ha presentado el prototipo de motocicleta de competición con el que participará en la VIII edición del certamen internacional MotoStudent, que se celebrará hasta el 19 de octubre en el circuito MotorLand Aragón (Alcañiz).

El equipo competirá en la categoría Petrol, bajo la coordinación de los profesores Javier Amorós y Miguel Ángel Oliva, y contará con la experiencia del piloto Antonio Expósito, con trayectoria en campeonatos de motociclismo, explica la institución académica. En el acto de presentación participaron también el vicerrector adjunto de Recursos Materiales, Ramón Peral, y el director de la EPSE, José María Sabater, quienes destacaron la importancia del proyecto como plataforma de aprendizaje aplicado e innovación tecnológica en el ámbito universitario. El nuevo prototipo del UMH Racing Team es fruto de un intenso trabajo multidisciplinar que combina diseño, simulación, análisis estructural y validación experimental. Inspirado en las motocicletas del campeonato mundial Moto3, este modelo integra un motor KTM monocilíndrico de aproximadamente 45 CV de potencia, capaz de superar los 200 km/h de velocidad punta. Su peso en seco, inferior a 100 kilogramos, ha sido uno de los grandes logros del equipo, gracias a una optimización integral de componentes y a una filosofía de diseño basada en la eficiencia estructural y la reducción de masas.

El chasis tubular, diseñado y fabricado por los propios estudiantes, ofrece una excelente rigidez torsional y una relación peso-resistencia óptima. Esta solución, además de su viabilidad técnica, presenta un equilibrio entre rendimiento mecánico y facilidad de fabricación, aspectos clave en un proyecto académico de competición. En paralelo, el basculante, completamente mecanizado en aluminio, combina ligereza y robustez, asegurando una respuesta precisa en las condiciones más exigentes de circuito.

El circuito de Alcañiz, donde participará el prototipo de la UMH, durante el último gran premio de Aragón de moto GP / Javier Cebollada/EFE

Herramientas

El proceso de desarrollo se ha apoyado en herramientas avanzadas de análisis por elementos finitos (FEA), modelado 3D y simulación dinámica, aplicando los conocimientos adquiridos en las aulas a un entorno real de competición. El diseño final refleja una evolución respecto a prototipos de ediciones anteriores, incorporando mejoras aerodinámicas, estructurales y ergonómicas fruto de la experiencia acumulada en pista y del trabajo colaborativo entre generaciones de estudiantes.

Además, el proyecto cuenta con el apoyo de empresas colaboradoras como Impormotor, Victoriano Maquinaria, Totimport, TurboKit y NG Brakes, cuya contribución ha sido esencial para dotar al equipo de recursos técnicos, materiales y asesoramiento especializado.

MotoStudent es una competición universitaria de carácter internacional promovida por MEF Motorsport y reconocida por la Federación Internacional de Motociclismo (FIM). Reúne a más de 85 equipos procedentes de 19 países, que deben concebir, diseñar, fabricar y poner en pista un prototipo de motocicleta de competición bajo criterios reales de ingeniería, innovación y rendimiento. Es, además, una oportunidad única para que los estudiantes apliquen los principios de la ingeniería mecánica, eléctrica y de materiales en un entorno competitivo y de alto nivel tecnológico.

Enfoque integral

El proyecto de la UMH en esta edición destaca por su enfoque integral, que une investigación aplicada, formación práctica y trabajo en equipo. La actual generación de estudiantes ha contado con la colaboración de integrantes de ediciones anteriores, que han transmitido su conocimiento y experiencia, consolidando así una línea de desarrollo continuo dentro del UMH Racing Team.

Con este nuevo prototipo, la Universidad Miguel Hernández reafirma su compromiso con la formación técnica de excelencia, la transferencia de conocimiento y la promoción del talento joven en el ámbito de la ingeniería y la competición. Para los integrantes del equipo, MotoStudent no solo es un desafío deportivo, sino también un laboratorio donde la ciencia y la pasión por el motor se encuentran para impulsar la innovación.