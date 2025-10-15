La ilicitana olvidada que rozó el Premio Planeta en 1957: la historia de Elisa Brufal

Hoy, mientras el mundo editorial contiene la respiración a la espera del fallo del Premio Planeta 2025, conviene recordar que una mujer nacida en Elche estuvo a punto de llevárselo hace casi siete décadas. Su nombre era Elisa Vicenta Brufal Juliáy, aunque pocos la recuerdan, en 1957 estuvo a una votación de ganar el galardón literario más importante de España.

En su momento, la prensa la llamó “la desconocida escritora de Elche”. Pero quienes la conocieron la describen como una mujer libre, inconformista y adelantada a su tiempo. Autodidacta y viajera incansable, Elisa Brufal rozó la gloria literaria con su novela Siete puertas, pero el destino y el contexto de su época, le dieron la espalda.

Una escritora nacida en Elche en 1919

Elisa Brufal nació el 13 de julio de 1919, a las cinco de la tarde, en el número 6 de la calle San Salvador de la ciudad ilicitana. Era hija de Francisco Brufal Miralles y Elisa Juliá Ferri, natural de Albaida (Valencia), y nieta de Francisco Antonio Brufal Martínez y Vicenta Miralles Oliver. Pertenecía a una familia tradicional de la burguesía ilicitana y fue la mayor de dos hermanas.

Desde muy joven mostró un talento natural para la escritura. Autodidacta, comenzó a redactar cuentos y novelas y a colaborar con diversas publicaciones. Antes de presentarse al Premio Planeta, ya había recibido cuatro distinciones literarias, que anunciaban el talento de una mujer que escribía por pura vocación.

Retrato de la escritora ilicitana Elisa Brufal Juliá, finalista del Premio Planeta en 1957 con su novela Siete puertas. / Cátedra Pedro Ibarra (UMH)

1957: el año que cambió su vida

En 1957, con 38 años, Brufal presentó su obra Siete puertas al Premio Planeta. Contra todo pronóstico, llegó a la final empatada con el periodista Emilio Romero, autor de La paz empieza nunca. El jurado, formado por Wenceslao Fernández Flórez, Álvaro de la Iglesia, José María Gironella y el propio José Manuel Lara, entre otros, tuvo que votar hasta siete veces para decidir el fallo.

La prensa de entonces habló de una final “ajustada y polémica”. Algunos diarios llegaron a dar a Elisa Brufal como ganadora antes del anuncio oficial. En su entorno se comentó que “a Elisa Brufal le habían arrebatado el título por ser mujer y por otras razones”.

Ganó Romero, pero para Brufal aquella noche en el Hotel Palace de Madrid fue decisiva. Sintió la incomprensión de su entorno ante su deseo de dedicarse por completo a la literatura y tomó una decisión que marcaría su vida.

Una decisión radical: dejarlo todo

Elisa abandonó Elche, con sus recuerdos, su familia y el Huerto del Bou, donde había pasado su infancia y que inspiró el escenario principal de Siete puertas. Se convirtió en una viajera infatigable, viviendo largas temporadas en Suecia, Marruecos, Inglaterra y Bélgica. Finalmente se instaló en París, ciudad donde falleció en 2006.

Su familia recuerda que siempre regresaba a Elche con pequeños detalles de sus viajes: libros, pañuelos bordados o sellos de países lejanos. Fue retratada por el pintor José Cañizares Botella, y sus sobrinos la recordaban como una mujer coherente y fiel a sus ideas.

Una vida a contracorriente

A mediados del siglo XX, no era fácil ser mujer, escribir y aspirar a vivir de ello. Elisa Brufal lo intentó. No se casó, no renunció a su independencia y siguió su camino sin pedir permiso. Su sobrino Fernando Brufal Fernández, autor de la biografía publicada por la Cátedra Pedro Ibarra de la Universidad Miguel Hernández (UMH), la definió así: “Vivió con arreglo a su forma de pensar y fue consecuente con sus creencias y convicciones. Hizo en cada momento de su vida lo que sintió, porque vivió y pensó libre.”

Desnudo de Elisa Brufal, obra del pintor José Cañizares Botella. El artista ilicitano inmortalizó a la escritora en una de sus piezas. / Cátedra Pedro Ibarra (UMH)

El legado de una finalista olvidada

Elisa Brufal falleció en París en 2006. No ganó el Premio Planeta, pero su historia sigue viva gracias a la memoria de su familia y al trabajo de recuperación de la Cátedra Pedro Ibarra.

Fue finalista del Premio Planeta en 1957, cuando las mujeres apenas tenían presencia en los grandes certámenes literarios. Su novela Siete puertas simboliza lo que pudo ser y no fue: el reconocimiento a una escritora adelantada a su tiempo.

Y quizás, mientras esta noche se anuncia un nuevo ganador del Planeta, en Elche alguien recuerde a Elisa Brufal Juliá, la ilicitana olvidada que un día estuvo a un voto de la gloria literaria y eligió, por encima de todo, vivir en libertad.