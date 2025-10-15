Muere una mujer de 72 años en un accidente de tráfico en Santa Pola

La nacional 332, en el término municipal de Santa Pola, se cobró este pasado martes la vida de una mujer de 72 años de edad en un accidente en el que se vieron implicados dos turismos y que está investigando el Subsector de Tráfico de la Guardia Civil. Agentes tomaron declaración a los testigos presenciales y revisaron la frenada de los vehículos para interpretar los motivos del choque, que aún no se conocen. No se descarta que la mujer pudiera quedar inconsciente antes del accidente y esto explicara la colisión frontolateral entre ambos vehículos.

Ambulancias en el hospital de Elche / INFORMACIÓN

Helicóptero

La colisión se produjo sobre las dos de la tarde y en la misma se vieron implicados un turismo y una autocaravana. El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) desplazó al lugar una unidad del SAMU, un helicóptero medicalizado y una unidad SVB (Soporte Vital Básico).

"Los servicios médicos realizaron la reanimación cardiopulmonar avanzada a una mujer de 72 años y otras técnicas de soporte vital avanzado, pero no hubo respuesta y confirmaron su fallecimiento", explicó el CICU a través de un comunicado. También fue asistido un hombre de 64 años que fue trasladado por politraumatismo al Hospital General de Elche en la ambulancia del SAMU.