Santa Pola desatasca la rehabilitación de los pabellones del faro como centro de interpretación de la sierra

Santa Pola abre la puerta a que los pabellones ruinosos a menos de un kilómetro del faro se conviertan en centro de interpretación del conjunto de la Guerra Civil, el Cabo y la sierra. Fue ya el anterior gobierno cuatripartito el que anunció en 2018 que se estaba preparando un anteproyecto para reflotar estas naves abandonadas con un fin pedagogico, y el proyecto terminó entonces paralizado por falta de financiación.

Siete años después el Ayuntamiento, con el PP en el Ejecutivo local, ha sacado a licitación la reforma por cerca de 400.000 euros que, en una primera fase, permitirá que las dos construcciones, sin cubiertas, grafitis y con un estado evidente de degradación, puedan "recrecer" estructuralmemnte conservando su naturaleza, así como los elementos arqueológicos propios al tratarse de patrimonio protegido, y declarado como Bien de Relevancia Local desde 2009, vinculado a la arquitectura defensiva de la segunda república.

Décadas después estos espacios llegaron a usarse como naves de almacenaje y palomares hasta que cayeron en desuso hace más de 25 años por las patologías que sufría la cubierta. En la actualidad ya no quedan techos, tan solo los muros de carga, sobre los que se han producido actos vandálicos, y se tapiaron accesos para prevenir la entrada.

La Administración local también ha tratado en los últimos años de adecentar el enclave incluso habilitando bolsas de aparcamiento por la cercanía del faro y el mirador como recursos turísticos, aunque es notoria la mala imagen que presentan estas construcciones con valor histórico.

Investigación

Previamente a la redacción de este proyecto de restauración se han realizado exploraciones e investigaciones por parte del reconocido arqueólogo e historiador Felipe Mejías, que se extenderán a partir de diciembre, "porque la idea es que esto sea la punta de lanza de un proyecto inicial de intervención paulatina", traslada María José Cerdá, directora del Museo del Mar.

La actuación más urgente será sobre el pabellón oeste y las obras contarán con financiación europea dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino del Ministerio de Turismo. El reto es convertir los amasijos de escombros, de lo que un día fueron dormitorios y zona de avituallamiento de militares del bando republicano durante la Guerra Civil, en un punto de concienciación medioambiental que sirva para poner de relieve los valores naturales del Cabo y repasar el conjunto histórico de la guerra civil, formado por los restos de defensa antiaérea, búnkeres o edificios.

Precisamente ese catálogo de 14 elementos sigue esperando desde hace años por parte del Consell la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC).

Según la memoria descriptiva, los edificios conservarán su volumen original, "que será fácilmente recuperable", se reabrirán los huecos condenados, ventanas y puertas, dando lugar a los cinco accesos con que en su momento de construcción contó el edificio, aunque se adaptarán para cumplir normativas de evacuación en espacios de pública concurrencia.

Funciones

Se levantará una cubierta de madera con cubrición de teja cerámica, se respetarán las fachadas y se consolidará la estructura. El Pabellón Oeste tendrá un uso de recepción de visitantes y oficina de información con despacho-archivo en su acceso norte, este espacio se complementará con un gran espacio interior destinados a uso museográfico-educacional y de interpretación manteniendo las bancadas existentes de la cocina original.

Albergue

El Pabellón Este podría tener entre sus usos el de albergue, ya que se habilitará para que la pernocta sea viable, y se compartirá ese espacio con servicios sanitarios con baños y duchas. En total serán dos grandes salas compartimentadas y la más grande podría ir destinada a la pernocta efímera o como aula de naturaleza y la más pequeña destinada a zona de comedor o recepción y exposición, lo que abriría la puerta a actividades divulgativas de más de un día dirigidas a pequeños grupos del tipo escolar o preescolar.

Musealización

En ambos pabellones se expondrán paneles expositivos y de información a los visitantes, así como más material didáctico que se deberá definir en un proyecto expositivo posterior.

La Caseta de Oficiales, que es el tercero de los inmuebles, no se dotará de uso específico hasta que no se realicen las catas arqueológicas. A nivel municipal trasladan que la idea es que este espacio podría tener un uso educacional-expositivo asociado todo ello al centro de interpretación.

Uno de los pabellones de la década de los años treinta que se van a restaurar / INFORMACIÓN

Esta puesta a punto ha estado varios años paralizada. Hace dos mandatos, durante el gobierno de Compromís, PSOE, Esquerra Unida y Podemos ya se preveía una primera fase, de unos 60.000 euros e incluso se pidió a una subvención a Patrimonio, que terminó siendo concedida en agosto de 2018.

La ayuda, que no cubría ni la mitad de la primera fase, no se terminó aprovecahando al no encajarse la partida por no estar entonces los presupuestos aprobados. Fue ya con el Ejecutivo del PP cuando volvió a solicitarse subvenciones sin que se admitieran y ya en 2021 el equipo de gobierno señalaba que, pese a que había intenciones de acometer esta obra, no era la prioridad cultural en el corto plazo. Finalmente, si la adjudicación se produce sin incidencias, después de que se cerrase el plazo de presentación de ofertas hace casi un mes, las obras podrán llegar en unos meses tras esta larga espera.