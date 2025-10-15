Pablo Ruz coloca en la Sala del Consell cartelas con el nombre de los alcaldes de Elche de 1922 a 1987, de los Hijos Predilectos y de los Adoptivos

Un centenar de invitados, con la ausencia de algunos concejales del equipo de gobierno y de toda la oposición (PSOE y Compromís), asistió este miércoles por la tarde al homenaje que el Ayuntamiento de Elche brindó a exalcaldes, Hijos Adoptivos y Predilectos. Fue en la Sala del Consell donde se han colocado unas cartelas con sus nombres, años de gobierno o de nombramiento. En total, 59 homenajeados con 31 alcaldes, 12 hijos adoptivos y 16 Predilectos. Una idea que nació en 2023 para que "el paso del tiempo y de la vida no borre nunca sus nombres", dijo el jefe de Protocolo, Fran Sabater, en la presentación.

El alcalde, durante la presentación del acto / Áxel Álvarez

Es una lista con ausencias si tenemos en cuenta que no están todos los regidores desde que en 1871 Amadeo de Saboya declarara a Elche ciudad, lo que sucedió durante una visita en la cual admiró su palmeral desde la torre de Santa María. Solo están los que van desde 1922 a 1987. Sesenta y cinco años. Concretamente, desde un año antes de la llegada de la Dictadura de Primo de Rivera, cuando se vivían los estertores de una Restauración Borbónica (1872) que vio pasar a 43 regidores (algunos de ellos aún por identificar) en solo 52 años, hasta el primer alcalde de la Democracia. ¿Por qué? Un portavoz municipal explicó que son todos los fallecidos desde hace un siglo. De los seis alcaldes que siguen afortunadamente vivos, solo acudió al acto Mercedes Alonso y el propio Pablo Ruz, faltaron los cuatro del PSOE (Manuel Rodríguez, Diego Macià, Alejandro Soler y Carlos González).

La exregidora Mercedes Alonso, a las puertas de la sala del Consell, al fondo las metopas de los alcaldes homenajeados / Áxel Álvarez

"Estrellas en el cielo"

El alcalde agradeció la asistencia a los invitados, "es muy importante hacer que las cosas permanezcan", dijo mientras interrumpía sus palabras para saludar a las hijas de Ramón Pastor, y a la familia de otros exregidores que tuvo la ciudad, como José Ferrández Cruz o Luis Chorro, así como de Hijos Adoptivos y Predilectos. "Historia viva de Elche que nos remite, que nos hace tener presente, hacer que permanezcan las cosas es muy importante" y explicó los motivos de este homenaje, "hace dos años y medio, cuando llegamos a la Alcaldía, intenté acceder a una lista de Hijos Adoptivos y Predilectos y había versiones para todos los gustos. Hacer que de manera oficial su nombre, como las estrellas en el cielo brille, para siempre. Ya sabéis que es importante cuidar las instituciones. El Ayuntamiento no es Pablo Ruz ni Ramón Pastor ni Vicente Quiles ni Luis Chorro ni José Ferrández, es la institución más antigua de Elche y es el propio pueblo de Elche el que ha venido construyendo el Ayuntamiento de una manera imperecedera. Colocando estas placas y estos nombres no nos hemos inventado nada. Es un tributo necesario que reconoce y atestigua, un acto de amor y de gratitud permanente a estas personas".

Alcaldes, Hijos Predilectos y Adoptivos Placas a alcaldes (31): Lorenzo Fenoll, Tomás Alonso, Manuel Lucerga, Juan Martínez, Antonio Sánchez, Antonio Carreras, Gabriel Ruiz Chorro, Sebastián Maciá Martínez, Antonio Ripoll, Antonio Bonete, José Antón, Diego Ferrández, Pascual Román, Manuel Lucerga, Eloy Sánchez, Joaquín Santo, Manuel Rodríguez, Juan Hernández, Juan Pomares, Francisco García, Santiago Canales, Antonio Más, Jesús melendro, Rogelio Fenoll, Tomás Sempere, Porfirio Pascual, Francisco Picó, José Ferrández, Luis Chorro, Vicente Quiles y Ramón Pastor. Placas a Hijos Adoptivos (12): José Poveda, catedrátido de instituto; Pedro María Cubero, obispo; Rafael Altamira, jurista; José Francos Rodríguez, médico; Charles Louis Dreyfuss, empresario agrícola; Augusto Barcia, abogado; Óscar Esplá, músico; Eugenio d'Ors, filósofo; Manuel Benedito, pintor; José Antonio Valero, sacerdote; Fernando García Fontanet, profesor; Juan Perán, empresario. Placas a Hijos Predilectos (16): Joaquín Torres, sacerdote; Marceliano Coquillat, arquitecto; Pedro Ibarra, arqueólogo; Ernesto Martínez, perito electricista; José Pascual Urbán, catedrátido de instituto; Alberto Asencio, empresario; José Ferrández Cruz, empresario, Antonio Martínez Maciá "Pin", fabricante de calzado; Sixto Marco, pintor; Francis Mogica, investigador; Vicente Verdú, escritor; Mari Ángeles Sánchez, periodista; Vicente Molina, escritor; Tomás Vives, jurista; Antonio Serrano Bru, arquitecto; Juan Perán, empresario.

El alcalde saluda a Fernado García, quien conversa con Juan perán y Antonio Serrano Bru / Áxel Álvarez

Visitas

Añadió que "me gustaría cuando deje de ser alcalde traer visitas de fuera, de ilicitanos o de colegios. Es este el objetivo que estamos cumpliendo, traerlos aquí y poderles contar quiénes fueron, qué hicieron y cuántas cosas gloriosas construyeron las personas que están presentes en esta sala. Y hasta ahora, como bien sabéis, era imposible". Y, casi con algo de nostalgia, añadió, "que esto se convierta en un tributo permanente de gratitud a todos los hijos e hijas de Elche que han hecho Elche y que cuando no estemos, que nuestros hijos y luego nuestros nietos, en esa sala del Consell que tiene cerca de 500 años, siga siendo un lugar de tributo y de reconocimiento a ellos, a todas las generaciones que han hecho Elche grande. Las cosas más importantes de la vida no son útiles, pensadlo. Pero son muy importantes. Probablemente, esto no sea útil, pero es importante. Probablemente, esto no sea necesario, pero es importante. Probablemente, eso sea una de las mil cosas que tiene que hacer un gobierno. Hacemos muchas cosas; de hecho, somos lo que hacemos, pero es importante que lo hagamos".