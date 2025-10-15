Una pantalla led que altera la convivencia en El Raval de Elche

En los tiempos que corren es cada vez más frecuente ver a ciudadanos ensimismados con el móvil incluso cuando van paseando por la calle, hasta el punto de que hay quienes llegan a chocarse con otros vecinos cuando van por la vía pública porque la atención está dirigida más en la pantalla que en otra cosa. Frente a esa dependencia por el smartphone, cada vez más creciente, hay quienes se toman la vida con la velocidad de antaño cuando no existía tanta tecnología, y cuando ven algún cambio cerca de casa lo notan a leguas.

Que se lo digan a los vecinos de El Raval, que desde hace meses conviven en el epicentro del barrio, en la plaza Mayor, con una de las pantallas publicitarias e informativas que el Ayuntamiento de Elche ha venido instalando en los últimos tiempos en diferentes puntos de la ciudad.

Un panel LED que a las claras ha sembrado divisiones. Y es que están, por un lado, quienes consideran que este tipo de infraestructuras no rompen la estética ni la tranquilidad, e incluso enarbolan que aporta modernidad, mientras que por el otro lado la asociación vecinal ha promovido una campaña contra esta decisión municipal que ha reunido ya medio millar de firmas digitales en el portal Change.org.

Publicidad sobre el festival Oasis en los últimos días sobre esta pantalla de El Raval / AXEL ALVAREZ

Uno de los principales argumentos que esgrimen parte de los residentes para oponerse a esta tecnología es que la pantalla en nada ayuda al barrio a estar mejor informado, y que, por el contrario, va en detrimento de la convivencia vecinal. Explican que esta plaza, dentro de uno de los barrios más tranquilos de la ciudad, siempre se ha caracterizado por ser un lugar de encuentro entre vecinos, que pasan las tardes a la fresca, o de niños y niñas que salen a jugar, y que desde que está instalado este panel detectan que muchos menores se quedan plantados observando la información que se va sucediendo.

"Pedagógicamente es horrible"

"Lo que menos necesitan las nuevas generaciones es estar en un parque y tener también una pantalla, pedagógicamente lo consideramos horrible", apunta Reme Pomares, presidenta de la asociación vecinal de El Raval, que tiene intención de exponer próximamente esta problemática ante la junta de distrito: "En el mundo tenemos demasiadas pantallas, que cada uno las use como quiera pero en un espacio público de convivencia no lo vemos conveniente", expone.

En otro orden de cosas, trasladan que pese a que la pantalla no es de grandes dimensiones resulta molesta en las últimas franjas del día porque los picos de luminosidad son muy altos y quienes discurren por la zona terminan, sí o sí, fijando la atención sobre este elemento. Lamentan que en los casos más extremos hay una evidente contaminación lumínica que llega a afectar a quienes viven en las inmediaciones porque tienen que bajar la persiana para que no les penetre la luz en sus casas por la noche.

"Una hora esperando"

Desde la asociación critican que este sistema es feo estéticamente y manifiestan que tampoco es el instrumento adecuado para mantener más informados a los barrios, ya que exponen que "uno no encuentra la información que necesita, no te puedes pasar una hora esperando para ver la programación".

Pantalla con la información de eventos que colocó el Ayuntamiento en El Raval / AXEL ALVAREZ

Aunque no vienen de ahora, este tipo de paneles se han venido empleando para cubrir espacios que estaban en desuso como ocurrió en los extintos quioscos de las proximidades del centro cultural Las Clarisas. En estas pantallas suele aparecer información relativa a servicios públicos así como programación cultural sobre certámenes municipales o festivales, como por ejemplo el Oasis Music Fest que se celebró el pasado fin de semana en el parking de la UMH.

El pasado mes de febrero el Ejecutivo local de PP y Vox anunciaba que se instalarían seis de estos tótems digitales en la calle Jorge Juan, la avenida de Novelda y el centro de salud de Altabix así como en el polideportivo El Pla, el pabellón Esperanza Lag y la plaza del Raval.

Entonces el edil de Espacios Públicos, Claudio Guilabert, manifestó que la inversión que se ejecutaba de unos 100.000 euros para estos paneles pretendía contribuir a que la ciudad se posicionase como referente en innovación con la idea de ampliar estos sistemas a los diferentes barrios y pedanías. Desde el equipo de gobierno sostienen que más allá de información institucional estos equipos se caracterizan por su capacidad para mostrar información en tiempo real sobre emergencias, situaciones sobrevenidas, o cualquier incidencia de interés para la ciudadanía.

Si bien, en El Raval hay una parte de los residentes que sienten que este no era el lugar para instalar este elemento porque se merma el valor de la plaza, que opera como centro de la actividad sociocultural del barrio desde tiempos inmemoriales, incluso cuando entre 1609 y 1835 el barrio fue independiente de la Villa de Elche y sobre el lugar tuvo su sede el entonces llamado Ayuntamiento de la Universidad del Arrabal de San Juan Bautista.

Campamento urbano

De igual forma, desde la asociación vecinal trasladan que este tipo de iniciativas se alejan de algunas actividades que acaban de llevar a cabo, como un campamento urbano que, de forma indirecta, pretende reducir el consumo de los menores a las pantallas ofreciéndoles actividades al aire libre que les permitan conocer mejor al barrio e implicarse hasta el punto de tener el gusanillo de coger las riendas de las asociaciones en un futuro, todo con la vista puesta en la evidente falta de relevo generacional que se viene detectando en este tipo de organizaciones vecinales en la actualidad.

Los sábados hasta diciembre habrá jóvenes que realicen sus prácticas de monitor de tiempo libre en el barrio, tras una colaboración formativa con la Cámara de Comercio, con lo que este programa impulsado por la asociación vecinal ayudará a sensibilizar a los menores inscritos, de entre siete y trece años, en infinidad de cuestiones como cuidados del medioambiente, apoyo a los mayores o incluso se les darán pautas sobre cómo llevar una correcta nutrición. En definitiva, la idea es que exista una interrelación intergeneracional gracias al contacto humano.