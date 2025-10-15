Pusol edita dos nuevos libros sobre el patrimonio del Camp d'Elx

El Museo de Pusol presentó este miércoles dos nuevas publicaciones que vienen a recopilar parte del trabajo que hace la institución por la recuperación del patrimonio local y su difusión. Al acto asistieron responsables del Ayuntamiento de Elche, además de patronos de la fundación que gestiona la institución galardonada por la Unesco por sus buenas prácticas. Editadas por el Proyecto Puçol, en esta anualidad 2025 se cuenta con subvenciones de la Diputación de Alicante.

Un momento de la presentación en el Museo de Pusol / Áxel Álvarez

Uno de los trabajos se denomina "Utillaje agrícola y ganadero del Camp d’Elx (II)". Se trata de la segunda edición del catálogo editado en 2023, que amplía el conocimiento sobre las colecciones del museo agrícolas y ganaderas, y sobre los trabajos del campo en general. El segundo es "Blog Puçol", que reúne voces de un patrimonio universal y que recopila los 200 primeros artículos del Blog Puçol, iniciado en 2018 y accesible a través de la web del museo.