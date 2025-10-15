Cultura
Pusol edita dos nuevos libros sobre el patrimonio del Camp d'Elx
Las publicaciones, subvencionadas por la Diputación, abordan
El Museo de Pusol presentó este miércoles dos nuevas publicaciones que vienen a recopilar parte del trabajo que hace la institución por la recuperación del patrimonio local y su difusión. Al acto asistieron responsables del Ayuntamiento de Elche, además de patronos de la fundación que gestiona la institución galardonada por la Unesco por sus buenas prácticas. Editadas por el Proyecto Puçol, en esta anualidad 2025 se cuenta con subvenciones de la Diputación de Alicante.
Uno de los trabajos se denomina "Utillaje agrícola y ganadero del Camp d’Elx (II)". Se trata de la segunda edición del catálogo editado en 2023, que amplía el conocimiento sobre las colecciones del museo agrícolas y ganaderas, y sobre los trabajos del campo en general. El segundo es "Blog Puçol", que reúne voces de un patrimonio universal y que recopila los 200 primeros artículos del Blog Puçol, iniciado en 2018 y accesible a través de la web del museo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Coches y contenedores arrastrados en Elche por una lluvia de 20 minutos y el río Vinalopó rebosante de agua
- Una avenida del Vinalopó casi lo mata en Elche: “En 15 segundos el agua llegó a la ventanilla; que nadie piense que la riada avisa”
- La exconcursante de Gran Hermano que ahora vende cupones en Gran Alacant
- La carretera de Santa Pola vuelve a inundarse en Elche: “El colector es insuficiente”
- Piden más seguridad en la rotonda de El Corte Inglés de Elche tras el grave atropello a una mujer en el paso de peatones
- El Oasis Elche Music Fest cancela los conciertos del viernes, con Mikel Izal, Dani Fernández y La La Love You por la alerta roja por lluvia
- Elche se blinda ante la alerta roja: sólo trabajan los funcionarios esenciales y sin autobuses a pedanías
- Renfe sustituye el sábado 18 y el domingo 19 en Elche los trenes de cercanías y media distancia por autobuses