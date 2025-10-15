Los 10 puntos negros de Elche en caso de riadas e inundaciones

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, detalló este miércoles, tras sus críticas al Gobierno por el "abandono" de los cauces en caso de inundaciones, los principales puntos negros de los cinco barrancos del término municipal, aquellos más vulnerables en caso de fuertes lluvias o riadas. En total, una decena de localizaciones presentan riesgo elevado, algunas de ellas en zonas habitadas. “Son tramos donde una obstrucción puede provocar que los vecinos queden incomunicados o que el agua alcance niveles peligrosos”, advirtió el primer edil.

El tramo final del río Vinalopó es una de las zonas más conflictivas de Elche / Áxel Álvarez

Los 10 puntos negros

De este a oeste, los puntos más sensibles son los siguientes:

Barranco del Grifo: el último tramo, a la altura de la carretera de Alicante. Es el menos grave.

el último tramo, a la altura de la carretera de Alicante. Es el menos grave. Barranco de San Antón: el punto más bajo, entre la carretera de Santa Pola y las zonas de Alzabares Alto y Bajo. También se consideran críticos los tramos de Baya Alta y Baya Baja, así como el entorno de la Venta Durá, junto a la carretera de Santa Pola, donde los vecinos pueden quedar temporalmente incomunicados.

el punto más bajo, entre la carretera de Santa Pola y las zonas de Alzabares Alto y Bajo. También se consideran críticos los tramos de Baya Alta y Baya Baja, así como el entorno de la Venta Durá, junto a la carretera de Santa Pola, donde los vecinos pueden quedar temporalmente incomunicados. Río Vinalopó: dos puntos especialmente peligrosos. Por un lado, la “desembocadura falsa” en el Azarbe de d'Alt, donde el agua llegó a diez centímetros del puente durante la última dana; y por otro, el conocido como Azud de los Comunes , un paso asfaltado de los años 50 que atraviesa literalmente el cauce del río y donde se registró el coche atrapado por el agua durante las últimas lluvias.

dos puntos especialmente peligrosos. Por un lado, la “desembocadura falsa” en el Azarbe de d'Alt, donde el agua llegó a diez centímetros del puente durante la última dana; y por otro, el conocido como , un paso asfaltado de los años 50 que atraviesa literalmente el cauce del río y donde se registró el coche atrapado por el agua durante las últimas lluvias. Barranco de Barrachina: las viviendas situadas en el flanco sur del puente, muy bajo y de construcción antigua, suponen otro foco de riesgo.

las viviendas situadas en el flanco sur del puente, muy bajo y de construcción antigua, suponen otro foco de riesgo. Barranco de los Arcos: presenta varios puntos conflictivos, especialmente la vaguada de acceso a la Peña de las Águilas y la zona de la carretera de Algoda, detrás de Carmelitas y del camino viejo de Crevillent.

presenta varios puntos conflictivos, especialmente la vaguada de acceso a la Peña de las Águilas y la zona de la carretera de Algoda, detrás de Carmelitas y del camino viejo de Crevillent. Barranco de Barbasena: el tramo final, próximo a la antigua carretera de Algoda a Crevillent, también es considerado de riesgo.

El alcalde y los concejales Guilabert y Rodil, en uno de los puntos negros durante el último episodio de fuertes lluvias del pasado 9 de octubre / Áxel Álvarez / AXEL ALVAREZ

La experiencia de las últimas lluvias

Ruz explicó que en todos estos enclaves Protección Civil y la Policía Local desplegaron dispositivos especiales durante el último episodio de lluvias -la dana Alice-, con vigilancia constante para evitar incidentes. Además, insistió en la necesidad de instalar altímetros que indiquen el nivel del agua en las vaguadas: “Confederación no ha colocado ninguno. A partir de ahora, el Ayuntamiento tendrá que ponerlos todos”, subrayó.

Por el momento, el consistorio prevé instalar cuatro cámaras de monitorización en espacios municipales como primer paso para controlar el comportamiento del agua en los barrancos más críticos y reforzar la prevención ante futuros temporales.