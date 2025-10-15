Ruz carga contra el Gobierno por negar la limpieza y monitorización de barrancos: “Están jugando con la seguridad de los ilicitanos”

Con tono solemne, de gran enfado, y con una fotografía a sus espaldas del barranco de Los Arcos en la que se podía ver la desmedida avenida de agua sufrida el pasado jueves 9 de octubre por la dana Alice, el alcalde de Elche, Pablo Ruz, denunciaba este miércoles la "indefensión" que padecen los vecinos de la ciudad ante las crecidas de los cauces de las cinco ramblas del término municipal, así como del río Vinalopó. Lo hacía tras los últimos episodios de fuertes precipitaciones y riadas. Lo hacía por la falta de medios y recursos para evitar la peligrosidad por parte del Gobierno en su Ministerio para la Transición Ecológica a través de las confederaciones hidrográficas del Júcar y del Segura. Pero sobre todo lo efectuaba tras recibir el 19 de julio pasado una contestación negativa de la comisaria de Aguas del Segura a la petición del Ayuntamiento de Elche de instalar cámaras.

El escrito oficial de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) señala textualmente que "los barrancos de Los Arcos y Barbasena" no están identificados "como Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI)". En ellos, tampoco "se pretende hacer seguimiento de caudales ambientales". Por tanto, "no esta prevista la instalación de sistemas de monitorización" en estos cauces. Así reza la misiva ministerial al Consistorio ilicitano, en la que se dice también que "no resulta viable establecer un canal de comunicación directo con cada ayuntamiento durante la gestión de emergencias" ante la petición que realizó el gobierno municipal de tener un contacto para los momentos de posibles avenidas.

El alcalde de Elche muestra una imagen del jueves pasado del barranco de Los Arcos para desmentir que no sea peligroso / INFORMACIÓN

La vegetación es "natural"

La CHS, sobre la limpieza y mantenimiento del cauce de los Arcos en el tramo no urbano, responde ateniéndose al "Manual de buenas prácticas en actuaciones de conservación de cauces del Ministerio de 2019", en el que se prioriza "la existencia de vegetación y sedimentación en los cauces públicos y sus márgenes" sobre actuaciones de retirada porque "es natural y forma parte de la dinámica fluvial.... El mantenimiento de cauces tiene por objeto garantizar que sean capaces de evacuar la avenida ordinaria". Realizadas estas consideraciones, la Confederación "analizará" la limpieza solicitada por el Ayuntamiento de Elche. "Próximamente se desplazará un técnico para analizar los tramos solicitados y evaluar posibles actuaciones de mantenimiento y conservación".

Frente a la contestación de la comisaria de Aguas, Ana María Arenas, el alcalde saltaba con una gran ristra de calificativos: "sinsentido, inacción, desprecio", y también con una acusación muy concreta: “Están jugando con la seguridad de los ilicitanos. Si hace falta, me subo yo al camión para desbrozar los cauces y que me multen”, advertía el regidor durante una comparecencia junto al concejal de Espacios Públicos, José Claudio Guilabert.

Puente en el tramo final del río Vinalopó que casi se vio sobrepasado por las aguas el pasado jueves / Áxel Álvarez

Ruz recordó que el pleno municipal aprobó por unanimidad solicitar a ambas confederaciones la limpieza de los cinco barrancos del término municipal —los Arcos, Barbasena, San Antón, Los Altos y el Vinalopó—, así como su monitorización para prevenir riesgos en episodios de lluvias intensas. “Ocho meses después, la respuesta ha sido un ‘no’ rotundo a todo: no a la limpieza, no a la monitorización, no a la supervisión”, lamentó.

“Dicen que no hay riesgo de inundación”

Según el alcalde, la Confederación Hidrográfica del Segura considera que los barrancos de los Arcos y de Barbasena "no son peligrosos ni requieren actuación, argumentando que la sedimentación y la vegetación forman parte de la dinámica natural”. Ruz calificó esta postura de “barbaridad” y “desconocimiento insultante de la realidad. Estamos hablando de cauces urbanos, con viviendas y puentes que pueden taponarse. El pasado jueves, con medio metro más de agua las casas habrían quedado anegadas”, alertó el alcalde, que mostró imágenes de la última riada registrada en el barranco de los Arcos.

El regidor aseguró que el Ayuntamiento ha tenido que actuar con recursos propios, realizando desbroces en tramos no urbanos “aunque esté prohibido”, y anunció que se instalarán cámaras de vigilancia en los cinco barrancos para monitorizar en tiempo real el nivel del agua. “Vamos a hacerlo con nuestros medios. No podemos esperar a que desde Madrid nos sigan diciendo que no hay peligro mientras los vecinos están en riesgo”, insistió.

El alcalde de Elche asegura que los riesgos de los barrancos son evidentes y es necesario tomar medidas desde el Ayuntamiento ante la inacción del Gobierno / Áxel Álvarez

Sin comunicación ni protocolos

Ruz denunció también la falta total de coordinación con las confederaciones en situaciones de emergencia. “No hay protocolo, ni teléfonos de contacto, ni presencia en el CECOPAL. Si hay una riada un sábado, llamas a Confederación y te contesta un contestador. Es surrealista y decimonónico”, afirmó. El alcalde subrayó que el Ayuntamiento sí ha instalado sistemas de control en el barranco de San Antón, gracias a los cuales se pudo avisar a los vecinos y desplegar a Policía Local y Protección Civil durante la última DANA. “Confederación no nos avisó en ningún momento porque no tiene datos. Si no hubiéramos tenido las cámaras, no habríamos podido actuar”, señaló.

Reivindicación al Ministerio

El gobierno municipal exige al Ministerio para la Transición Ecológica que asuma su responsabilidad en la gestión de cauces. “Si no quieren limpiar, que transfieran fondos al Ayuntamiento. Pero lo que no pueden hacer es poner trabas y luego desaparecer”, dijo Ruz. El alcalde denunció que la Confederación del Júcar ni siquiera ha contestado a los requerimientos municipales, mientras que la del Segura se limita a “advertencias y amenazas de sanción”.

Los puntos negros de los barrancos ilicitanos El alcalde de Elche, Pablo Ruz, detalló los principales puntos negros de los cinco barrancos del término municipal, aquellos más vulnerables en caso de fuertes lluvias o riadas. En total, una decena de localizaciones presentan riesgo elevado, algunas de ellas en zonas habitadas. “Son tramos donde una obstrucción puede provocar que los vecinos queden incomunicados o que el agua alcance niveles peligrosos”, advirtió Ruz. De este a oeste, los puntos más sensibles son los siguientes: Barranco del Grifo: el último tramo, a la altura de la carretera de Alicante. Es el menos grave.

el último tramo, a la altura de la carretera de Alicante. Es el menos grave. Barranco de San Antón: el punto más bajo, entre la carretera de Santa Pola y las zonas de Alzabares Alto y Bajo. También se consideran críticos los tramos de Baya Alta y Baya Baja, así como el entorno de la Venta Durá, junto a la carretera de Santa Pola, donde los vecinos pueden quedar temporalmente incomunicados. Río Vinalopó: dos puntos especialmente peligrosos: La “desembocadura falsa” en el Azarbe de d'Alt , donde el agua quedó a diez centímetros del puente durante la última dana.

en el , donde el agua quedó a diez centímetros del puente durante la última dana. El conocido como “Azud de los Comunes” , un antiguo paso asfaltado construido en los años 50 que atraviesa literalmente el cauce del río. En este punto se registró el coche atrapado por el agua durante las últimas lluvias.

, un antiguo paso asfaltado construido en los años 50 que atraviesa literalmente el cauce del río. En este punto se registró el coche atrapado por el agua durante las últimas lluvias.

Barranco de Barrachina: viviendas situadas en el flanco sur del puente, muy bajo y de construcción antigua, suponen otro foco de riesgo.

Barranco de los Arcos: presenta varios puntos conflictivos, especialmente la vaguada de acceso a la Peña de las Águilas, y la zona de la carretera de Algoda, detrás de Carmelitas y del camino viejo de Crevillent.

Barranco de Barbasena: el tramo final, próximo a la antigua carretera de Algoda a Crevillent, también es considerado de riesgo. Ruz señaló que en todos estos enclaves Protección Civil y la Policía Local desplegaron dispositivos especiales durante el último episodio de lluvias. Además, insistió en la necesidad de instalar altímetros que indiquen el nivel del agua en las vaguadas. “Confederación no ha colocado ninguno. A partir de ahora, el Ayuntamiento tendrá que ponerlos todos”, subrayó el alcalde. Por el momento, el consistorio prevé instalar cuatro cámaras de monitorización en espacios municipales, como primer paso para controlar el comportamiento del agua en los barrancos más críticos.

Nuevas medidas locales

El Ayuntamiento de Elche tiene cámaras de control en los barrancos de la ronda norte, Jubalcoy y la L-20, y en semanas dispondrá de videovigilancia en Los Arcos, Barbasena y la desembocadura del Vinalopó. Además, prevé colocar altímetros o cotas de inundación en las vaguadas para advertir a los conductores del nivel del agua. “Lo haremos con o sin permiso, porque es una cuestión de seguridad”, remarcó Ruz.

El regidor insistió en que no se trata de un conflicto político, sino de seguridad ciudadana. “Estas viviendas son legales, con IBI y cédula de habitabilidad. No se trata de especulación -hay viviendas de más de cien años afectadas -, sino de proteger a las personas”, recalcó. Por su parte, el concejal José Claudio Guilabert aseguró que el Ayuntamiento continuará limpiando y retirando cañas, escombros y vegetación en los tramos más conflictivos, pese a las limitaciones de recursos. “No podemos permitirnos mirar hacia otro lado”, concluyó.

Ahora, el Ayuntamiento va a remitir toda la información gráfica de estos días para que las confederaciones juzguen si realmente existe o no peligro. Ese es el siguiente paso de un conflicto entre administraciones que viene de lejos y cuyo recorrido parece no tener fin. De momento, "no hemos pensado en recurrir a la vía judicial", expone Ruz a preguntas de este diario. "Esperamos que esta rueda de Prensa sirva para que el Gobierno central reaccione. Pedimos sentido común y acción. La gente lo que quiere es que se garantice su seguridad".