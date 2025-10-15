Universitarios de Elche por los suelos: la línea de bus a la UA no da abasto y es "cara"

Un grupo de estudiantes ilicitanos que cursan estudios en la Universidad de Alicante (UA) han impulsado una petición a través de Change.org dirigida al Ayuntamiento de Elche y a la Dirección General de Transportes de la Generalitat Valenciana, en la que denuncian que el transporte público que utilizan a diario, la línea 258, es “insuficiente, insegura” y que, además, “ha subido de precio”. La iniciativa, creada por Lucía Rodríguez Pujalte, acumula ya cerca de 400 firmas verificadas y está abierta a cualquier persona que desee apoyar la causa.

El colectivo estudiantil sostiene que el servicio actual no responde a las necesidades reales de quienes se desplazan entre ambas ciudades cada día. En el texto explican que, por las tardes, solo hay un autobús cada hora, lo que provoca retrasos, pérdida de clases y, en muchos casos, que los usuarios “se queden sin plaza”. La situación se agrava por el hacinamiento dentro de los vehículos: según denuncian, hay estudiantes que viajan “de pie, en escaleras o incluso en el suelo, en una línea que circula por autovía”.

Frecuencia limitada y saturación

Los impulsores de la iniciativa advierten que el horario vespertino resulta claramente insuficiente. “Por las tardes solo hay un bus cada hora”, subrayan, lo que genera esperas prolongadas y un riesgo añadido al tener que viajar en condiciones inadecuadas. La petición reclama un incremento de la frecuencia de paso especialmente en horas punta para garantizar la seguridad y la puntualidad de los desplazamientos. Además, piden que se adopten medidas que eviten que los pasajeros tengan que ir de pie en un trayecto interurbano que recorre varios kilómetros de autovía.

Precio elevado y pérdida de gratuidad estudiantil

Otro de los principales motivos de queja es el aumento del precio del billete. Los estudiantes recuerdan que se ha eliminado la gratuidad del transporte y que ahora el trayecto cuesta 2,40 euros por viaje, una cantidad que califican de “injusta” y que, aseguran, repercute de forma notable en su economía mensual. Por ello, reclaman “se recupere una tarifa reducida o gratuita para estudiantes” como existía anteriormente, argumentando que se trata de un servicio esencial para acceder a la educación universitaria desde Elche. También matizan: “El precio de 2,40 es el que hay que pagar por trayecto si no se dispone de un bono recargable nominativo, que es la otra alternativa que tenemos este año. Aun así, el coste sigue siendo un problema para muchos estudiantes”.

Responsabilidad

Los estudiantes piden una actuación conjunta que permita solucionar el problema. En su propuesta concreta, solicitan que “se aumente la frecuencia de autobuses en horas punta”, “se garanticen condiciones seguras y dignas” y “se recupere una tarifa reducida o gratuita para estudiantes”. Los promotores consideran que empresa e instituciones públicas deben coordinarse para ofrecer un transporte digno, seguro y económicamente accesible a la comunidad universitaria.

La impulsora de la iniciativa, Lucía Rodríguez Pujalte, señala en la plataforma que esta demanda “está impulsada por estudiantes de la Universidad de Alicante residentes en Elche, y puede firmarla cualquier persona que apoye la causa”. La campaña, titulada "Transporte digno entre Elche y UA: línea 258, solicitud de mejora", busca visibilizar una problemática cotidiana que afecta a cientos de jóvenes ilicitanos.

Versión oficial

Por su parte, fuentes oficiales de la Dirección General de Transportes de la Conselleria de Medio Ambiente e Infraestructuras, aseguran a este periódico que los precios que se cobran son razonables y que no tenían conocimiento de la existencia de problemas en la línea de Elche a la Universidad de Alicante. También destacan que no son conocedores de hacinamientos prolongados o sistemáticos, con gente que tiene que viajar de pie o sentada en el suelo. En concreto, reflejan que los vehículos que realizan el servicio están autorizados para cubrir un porcentaje elevado de las plazas con pasajeros de pie. De todos modos, fuentes de la Administración autonómica remarcan que analizarán con detenimiento la situación.