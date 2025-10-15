Vuelven los invitados del Arroz con Costra en Elche
El presidente del Grupo Cableworld abre las tradicionales tertulias gastronómicas de la asociación ilicitana
Este miércoles ha comenzado una nueva temporada la Asociación de Amigos del Arroz con Costra de Elche, que en esta ocasión ha sentado a su mesa al presidente del Grupo Cableworld, Mario Miralles, quien ha estado acompañado por José Miguel Belda, responsable de Relaciones Institucionales de True Value; del empresario José María Alonso; el periodista Adrían Caro; y del realizador Miguel López Guirau.
En un ambiente de franca camaradería, los invitados han sido agasajados por la asociación con un menú típico, en el que no han faltado los aperitivos tradicionales que abrieron boca para el invitado especial, el arroz con costra, elaborado como antaño, a la leña y con una costrera que colocada sobre el perol de barro ayuda a cuajar el huevo como colofón. A los postres se han servido algunos dulces típicos ilicitanos y se ha entrado en una tertulia donde se han abordado temas relacionados con los comensales, en este caso, como muchos asuntos relativos a la comunicación y la información.
Firma
Como es tradicional, al término del encuentro los invitados han tenido la oportunidad de escribir en el libro de honor, dejar unas palabras de recuerdo y su firma.
