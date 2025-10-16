Alcaldes que visitan Elche, y del PP...palmera asegurada

El Parque Municipal lleva décadas siendo ese lugar de reposo que al mismo tiempo sirve de recordatorio de la infinidad de personajes ilustres que han dejado su huella en Elche. Eso sí, desde hace dos años, cuando llegó PP y Vox al gobierno, la tendencia es homenajear a distintas ciudades, sin importar la comunidad autónoma de la que procedan, aunque con un nexo en común: todas están gobernadas por el Partido Popular.

De Castellón a Santander pasando por Caravaca de la Cruz o Córdoba son el grueso de municipios condecorados en el principal pulmón verde de la ciudad desde finales de 2023 y este jueves fue Badajoz la afortunada en contar con una datilera en su honor, con lo que al menos son cinco ejemplares los que llevan nombres de partes del país, mayoritariamente de fuera de la Comunidad Valenciana.

Un momento en el que el palmerero coloca la placa en recuerdo de la ciudad de Badajoz / Áxel Álvarez

Los homenajes se están realizando dentro del 75 aniversario del Dogma de la Asunción, aunque ya anticipó el alcalde, Pablo Ruz, que después del Año Jubilar se sucederán estos reconocimientos, confirmando incluso que ya hay varias propuestas más, como forma de sellar lazos con otras partes del país, y como signo de "gratitud y de vínculo indeleble que a veces necesitamos los pueblos para sentirnos más parte de algo total, de algo común que es España".

Dama de Elche

Así lo refirió el regidor después de entregarle al primer edil extremeño, Ignacio Gragera (PP), una miniatura del busto de la Dama de Elche, para volver a reivindicar su regreso aunque sea temporal, así como una edición numerada del Consueta del Misteri d’Elx.

El alcalde pacense le correspondió a su homónimo ilicitano con una miniatura de la Puerta de Palmas de la muralla de Badajoz justo después de firmar en el libro de honor del Ayuntamento, y antes de acompañar al Ejecutivo local en la ofrenda a la patrona en el camarín de la basílica de Santa María y ver cómo le colocaban el nombre a la palmera en plena rosaleda del parque. El mismo recorrido que han seguido el resto de invitados a la ciudad.

Gragera señaló que era obligada su visita por los "lazos históricos, afectivos e identitarios" que según él comparten ambas ciudades, poniendo a las palmeras como uno de los elementos que los unen. Y en este sentido ambos defendieron que los ilicitanos y los pacenses están hermanados y unidos "por un proyecto común".

Ruz saluda a Gragera en el Parque Municipal de Elche / Áxel Álvarez

El alcalde invitado puso énfasis en que la provincia de Alicante acogió durante décadas a muchos extremeños que tuvieron que salir de su tierra por un porvenir y, al igual que había tenido que hacer el viaje, tras una parada anterior en Murcia el miércoles, conminó a Ruz a visitar su ciudad para conocerla más en profundidad.

De erradicar el picudo a mejorar las conexiones por la N-43 La visita del alcalde de Badajoz a Elche este jueves también sirvió para poner de relieve que la crisis del picudo en Elche ha servido para que la ciudad haya podido exportar su buen hacer a otras partes del país como la citada ciudad extremeña. Gragera explicó que técnicos del Ayuntamiento de Badajoz y políticos locales han llegado a desplazarse en Elche para conocer las técnicas que se emplean para combatir a la que es una de las principales amenazas del Palmeral. "Esa experiencia nos ha permitido tomar decisiones sobre si desistir o resistir e intentar luchar contra esa plaga y defender, como decía el alcalde, a un ser vivo que además es identidad de los pacenses y también de la gente de Elche", indicó el popular. En otro orden de cosas, también reclamó al Gobierno, sin dirigirse directamente al Ministerio de Fomento, que se resuelvan los problemas de comunicación por la N-43 entre la Comunidad Valenciana y Extremadura. "Creo que sería interesante para poder estrechar esos lazos de unión que las infraestructuras que nos unen o que deberían unirnos, pues mejoren y consigamos converger y consigamos acercar los territorios porque son siete horas de camino en coche, no hay oportunidades de poder enlazar mejor oeste con este de España", reprobó.

"Aprender, mejorar y crecer"

Gragera, preguntado por este diario sobre si había algún contacto anterior con Ruz, manifestó que dentro del Partido Popular han compartido órganos de gestión y que la idea de hacer este tipo de encuentros pretende ser una forma de "aprender, mejorar y crecer en conjunto", e incluso defendió que comparte con el alcalde ilicitano una visión muy parecida "de cómo deberían ser las cosas, y de peso específico que debe tener la sociedad civil en la gestión diaria de las ciudades".

Ruz le entrega a Gragera el busto en miniatura de la Dama de Elche y un consueta del Misteri en presencia de Aurora Rodil / Áxel Álvarez

Ruz reconoció que este año han querido oficiar diferentes reconocimientos, e incluso no se atrevió a citar a todos los municipios por si se dejaba alguno el tintero. "Ha sido un año muy prolijo en cuanto a visitas, tanto en el Misteri como en el Año Jubilar.