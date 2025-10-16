El PSOE alerta de más bloques de pisos con redes en Elche por retrasos con las ayudas

Un año de espera para recibir una ayuda con la que arreglar las fachadas de bloques de pisos. El PSOE denunció este jueves que el Ayuntamiento de Elche lleva desde 2024 sin publicar el listado de beneficiarios de las subvenciones municipales para la rehabilitación de edificios y que los retrasos están conllevando que se vean cada día, y por más tiempo, más edificios protegidos con redes a la espera de una actuación de las comunidades de propietarios.

Así lo exponía el portavoz del grupo municipal, Héctor Díez, que critica que el Ejecutivo de PP y Vox tampoco haya dado a conocer la convocatoria de este 2025. “Menos homenajes a alcaldes franquistas —en referencia a algunas de las cartelas instaladas esta semana en la Sala del Consell del Ayuntamiento— y más política de rehabilitación de vivienda, más centrarse en los problemas de la gente", reprocharon desde la oposición.

Recuerdan que hace un año que finalizó el plazo de presentación de solicitudes de dichas ayudas y no se sabe nada, salvo una resolución provisional de 2024 que sigue sin hacerse pública.

Envejecidos

Así las cosas, Díez le exige “celeridad” al alcalde, Pablo Ruz para que de urgencia se retome el programa, que consideran que está muy demandado por las comunidades de propietarios para mejorar sus inmuebles pese a que “cada vez se retrasa más”.

Y es que, según ha alertado el edil, en los barrios y pedanías crece el número de edificios, con o sin redes, "que están que se caen y que necesitan ser rehabilitados para garantizar la protección tanto de sus residentes como de los transeúntes".

El portavoz del PSOE, Héctor Díez, durante la rueda de prensa convocada este jueves en Elche / INFORMACIÓN

4.000 inmuebles

Desde el PSOE estiman que siguen existiendo en la ciudad unos 4.000 inmuebles en mal estado y unos 15.000 que no son accesibles para personas con diversidad funcional y mayores que necesitan un ascensor, poniendo el foco en Carrús, Altabix o El Pla.

“Los ilicitanos están hartos de esperar para saber si les van a otorgar la ayuda, de si comienzan o no las obras en sus comunidades por si sale una nueva convocatoria...”, sostiene el portavoz socialista.

500.000 euros

Desde el PSOE recuerdan que en el pasado ejercicio ya reclamaron al equipo de gobierno mediante una moción en el pleno, que la partida mínima del presupuesto municipal para estas subvenciones se fijase en 700.000 euros —y que finalmente fue de 500.000—, y entonces reclamaron la modificación de las bases a fin de incrementar del 15% al 25% el porcentaje de ayudas para mayores de 70 años y personas con discapacidad “de acuerdo con la Ley de Propiedad Horizontal".

De igual modo, también pedían que el 100% del montante se abone en el momento de concesión de la licencia de obra para “agilizar la tramitación y garantizar que los vecinos puedan ejecutar las actuaciones sin adelantar los costes”. Unas propuestas que los socialistas siguen manteniendo.

En cuanto a la ayuda, explican que esta fórmula arrancó en 2017, durante el gobierno de PSOE y Compromís, con lo que lamentan que la partida que se consolidó en 2022 con 500.000 euros sigue manteniéndose tres años después sin ninguna actualización.