Cambio de paso con los mercados de Plaza Madrid y Barcelona en Elche: obras para 2026 y los 4,8 millones financiados por el Ayuntamiento

No parece que la suerte haya acompañado hasta la fecha a los mercados de Plaza Madrid y Plaza Barcelona de Elche, llamados a ser dos de los proyectos estrella en este mandato del bipartito de PP y Vox en Carrús, junto a Jayton y la renovación de viales como Ausiàs March. Tanto es así que hace ahora justo un año el propio alcalde, Pablo Ruz, anunciaba que las obras en una y otra plaza de abastos comenzarían en el verano de 2025. No fue así. De por medio, quedó desierto el contrato para redactar el proyecto de reforma, hubo modificaciones y mejoras a petición de los propios placeros, y, por si faltaba poco, el plan incluso se ha quedado apeado de los fondos europeos de Estrategia de Desarrollo Integral Local (Edil), con los que el bipartito aspiraba a financiar una parte. En este contexto, sin embargo, la edil de Mercados y el concejal de Contratación, Loli Serna y José Claudio Guilabert, respectivamente, anunciaron que la junta de gobierno local aprobó este jueves el proyecto de ejecución definitivo de reforma de uno y otro edificio, y el inicio de los expedientes de licitación. Con ello, el comienzo de las obras se lleva ahora a la vuelta de Navidad, al primer trimestre de 2026, a priori a finales de febrero, con un plazo de ejecución de entre 10 y 12 meses, lo que implicaría que, salvo que haya más tropiezos o giros de guion, las obras deberían estar acabadas a más tardar a principios de 2027. En cualquier caso, antes de las elecciones municipales de mayo de ese año.

El aspecto exterior que tendrá el Mercado Plaza Barcelona. / INFORMACIÓN

La financiación

Otra cosa es cómo se van a financiar. Guilabert puso el acento en que será el Ayuntamiento el que cubra los costes, que rondarían en total los 4,8 millones de euros, aunque la idea es tratar de optar a ayudas de otros administraciones destinadas a la rehabilitación de mercados, como, por ejemplo, de la Generalitat Valenciana. Sea como fuere, y a expensas de lo que pueda pasar con esas subvenciones, sí admitieron que el coste de las inversiones estará en los presupuestos municipales del próximo año, que deberán aprobarse en breve. Cuestión aparte es de dónde sale el dinero, lleguen al final ayudas o no, porque Guilabert no cerró la puerta a que pueda ser cargo al préstamo bancario o que incluso se utilice el importe destinado a otros proyectos plurianualizados que por su envergadura no se pueden ejecutar solo en un año. Como ejemplo, aludió a los 2.000 nichos prometidos en el Cementerio Nuevo, que no se hacen en un ejercicio.

El aspecto que presentará la segundaq planta del Mercado Plaza Madrid. / INFORMACIÓN

"La vida fluye"

“Estamos distribuyendo, y de manera constante, como dice el alcalde”, comentó Guilabert, a lo que añadió que “la vida fluye, y el presupuesto va fluyendo”. Fue en este punto en el que aludió a proyectos que, a medida que avanza el año, se ve que no se van a concluir, y se puede traspasar ese dinero a otra partida. “Vamos plurianualizando para tener también esos niveles de ejecución que son reales, y esa ejecución del presupuesto”, señaló, y apostilló que “no estamos hablando, como por ejemplo en Jayton, de 14 millones de euros, son 2 millones de euros de un mercado y 2 millones y medio de otro, que son asumibles para este Ayuntamiento, y, además, se está trabajando en la búsqueda de subvenciones, porque la Generalitat saca subvenciones para mercados”.

El interior del Mercado de Plaza de Barcelona, tal y como quedará tras la remodelación. / INFORMACIÓN

Las reformas

Mientras, Serna incidió en que la reforma de uno y otro espacio ha sido consensuada con los propios placeros, “tal y como nos comprometimos”, hasta el extremo de que hace unos días tuvo lugar una reunión técnica con los arquitectos y los mercaderes “para detallarles cómo quedaban los proyectos”. Una hoja de ruta que, en el caso del Mercado de Plaza Madrid, pasa por una reforma integral de las dos plantas, a lo largo de cuales se distribuirán las en torno a 40 estructuras modulares, de cuatro metros, planteadas, lo que permite que pueda haber menos puestos, pero más grandes, frente a los 34 que hay ahora. La inversión es de casi 2,6 millones, el proyecto está redactado por Escalar Estudio de Arquitectura, y también hay espacio para los puestos de restauración, y puntos de venta abiertos a la calle. De otro lado, en el Mercado de Plaza Barcelona, la inyección prevista se elevará a 2,2 millones, con un proyecto de Amorós Rubiato Navarro Arquitectos. Ahora bien, en este caso, la planta baja se dedicará a los puestos, unos 14 en estos momentos en total en el conjunto del edificio, mientras que la de arriba será para servicios municipales, entre ellos, la Concejalía de Mercados.

Concesiones

Una rehabilitación en la que se trabaja al mismo tiempo que se ha comenzado con el proceso de para ordenar las concesiones, ya que en Plaza Barcelona están caducadas desde hace cuatro años y en Plaza Madrid desde hace uno, según Loli Serna. También se quiere actualizar el reglamento de los mercados municipales, que es de los años ochenta del siglo pasado. “Queremos hacerlo de la mano de los placeros, ayudándoles en todo, y garantizando que quienes deseen continuar puedan hacerlo en las mejores condiciones legales”, apuntó la responsable municipal de Mercados.

Un año fuera

De hecho, hay comerciantes que ya han comunicado que no continuarán, porque se van a jubilar, y otros que han mostrado su interés por acceder a un puesto de nuevas, aunque la concejal dijo que, por ahora, no hay cifras de cuántos mercaderes se pueden acabar retirando y cuántos nuevos interesados hay. Lo que sí se sabe es que, mientras duren las obras, no podrán estar los vendedores en los mercados, de ahí que hay quien ha buscado un local para el tiempo que dura la remodelación, en algunos casos para varios puestos, y hasta quien se puede permitir tomarse un año sabático mientras duren las obras, según comentó la concejala.