El cibertaque “castiga” a los funcionarios en Elche: el bipartito se escuda en el hackeo para aplazar el pago del plus de productividad

Julio y noviembre. Esos eran los meses marcados en rojo en el calendario por los empleados municipales del Ayuntamiento de Elche, más que nada porque era cuando se debía cobrar complemento de productividad, para el que, en este ejercicio, se habían previsto 2 millones de euros, frente a los 1,4 millones de 2024, y en el que, por primera vez, las cantidades dependen de unos objetivos delimitados y cumplidos, ya no se pagan sólo por el hecho de asistir al puesto de trabajo, como sucedía anteriormente. Hasta el extremo, de que, según se acordó a principios de año, hasta penaliza el absentismo laboral. La idea era que el plus, que oscilaba entre los 400 euros que puede cobrar un ordenanza o un ayudante a los 672 euros de un habilitado nacional, con una diferencia de 17 euros a medida que se va ascendiendo de nivel profesional, hasta llegar al puesto más alto, se abonara con carácter semestral, en julio y noviembre. Sin embargo, finalmente, los empleados municipales no recibirán esta “alegría extra” hasta enero. De hecho, la junta de gobierno local así lo aprobó este jueves.

Mesa de negociación

El plácet del bipartito llega después de que el acuerdo regulatorio del incentivo de productividad recibiera el visto bueno también en la mesa general de negociación que, con carácter extraordinario, se celebró el lunes. Una sesión en la que la propuesta de trasladar el pago a enero recibió el ok de UGT, Sindicato Independiente-USO y CSIF, mientras que CC OO se abstuvo, porque considera que el plus, de la manera en la que está configurado, tiene sus claroscuros y a eso se suma que creen que el “hackeo” es una “coartada”, y que el retraso se debe a que la Administración local no tiene dinero.

El alcalde, Pablo Ruz, conversa con el concejal de Recursos Humanos, Juan de Dios Navarro, con José Claudio Guilabert en el centro. / ALEX DOMINGUEZ

La evaluación

El complemento, así las cosas, se pagará en enero, y, para ello, el Ejecutivo local se escuda en el ataque informático al Ayuntamiento de Elche, porque sostienen que complica que se pueda evaluar el trabajo de una parte importante de la plantilla en agosto y septiembre porque no hubo ordenadores. Sin embargo, sí es cierto que desde este verano, días antes de que se produjera el cibertaque, se venía hablando de que en el presupuesto municipal se necesitaban 3 millones más para pagar nóminas hasta final de año y que una de las cuestiones que se había planteado era aplazar hasta enero el abono del millón de euros en concepto de productividad por el segundo semestre del año. El resto, hasta los 3 millones, tendría que salir de recortes o aplazamientos de proyectos en varias áreas.

Compromiso

No obstante, el concejal de Recursos Humanos, Juan de Dios Navarro, asegura que es un retraso que se debe única y exclusivamente al ciberataque, negando tajantemente que el hackeo haya sido la coartada que les permita cuadrar las cuentas. “Muchos departamentos han estado paralizados, y es complicado evaluar el trabajo que se ha hecho en agosto y septiembre. Por eso, se acordó que se pague en enero, para que se puedan tener por delante los meses de noviembre y diciembre y que los directores de área puedan valorar objetivamente el trabajo, porque lo que se pretende es optimizar el servicio”, señala Navarro. “Es un compromiso este complemento de productividad y los compromisos se cumplen, por eso nunca fue una opción real aplazar el pago si no hubiera sido por el ataque informático”, añade el concejal, que destaca que el anterior Ejecutivo de izquierdas pudo hacer uso de los remanentes de tesorería, algo que éste no puede, y que, en cualquier caso, el equipo de gobierno continúa trabajando para negociar la carrera profesional con los sindicatos.

Claroscuros

Una visión que, como era de esperar, difiere de la que tienen en CC OO, organización que se abstuvo en la votación del lunes para no perjudicar a los empleados que sí han salido beneficiados con este plus, pero que sigue ratificándose en que hay cuestiones que se podrían mejorar, y también porque creen que el ataque informático ha sido una coartada. Hasta el punto de que inciden en que, desde el Ejecutivo local, “justifican el cambio por el ciberataque. Según Recursos Humanos, al no poder cumplirse objetivos por no estar operativos los ordenadores, ha sido necesario redactar nuevos objetivos a cumplir en este último trimestre, y por eso se retrasa”. Ahora bien, desde este sindicato entienden que, “en el caso de las personas que no han podido, cuando es por causas ajenas, los objetivos se deberían haberse dado por cumplidos”, y apostillan que “este punto quedó claro, puesto que lo preguntamos expresamente en su momento”. Es más, sentencian que, “para este sindicato, a pesar de las continuas negativas del concejal y la directora de área, se trata de un problema económico”, y concluyen diciendo que “esperemos a ver los presupuestos, en los que deberá estar incluida esta partida, de casi 1.300.000 euros, junto con la partida de carrera / productividad de 2026”.