Compromís critica al alcalde de Elche por incluir referencias franquistas en la Sala del Consell

La portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Elche, Esther Díez, ha denunciado que el alcalde, Pablo Ruz, “ha modificado uno de los espacios con más carga histórica de nuestra ciudad, sin contar con el consenso del resto de grupos municipales o de personas historiadoras, en el que además se han colocado los nombres de todos los alcaldes franquistas y sólo aparece el nombre de una mujer, Mari Ángeles Sánchez, de un total de 59 referencias”.

La edil ha lamentado que el alcalde “esté actuando sobre el edificio del consistorio como si fuera su casa y particularmente sobre la Sala del Consell, que es parte de la torre construida en el siglo XV y que ha decorado a su gusto particular”. Según Díez, la intervención culmina “con la inscripción de cartelas con quien él ha determinado que debía ocupar este espacio y con la clara voluntad de poder contar con una para él en el futuro”.

"Ruz tiene la clara voluntad de poder contar con una cartela para él en el futuro” Esther Díez — Portavoz del grupo municipal de Compromís en Elche

Referencias franquistas contrarias a la Ley de Memoria

Compromís considera que la actuación del equipo de gobierno incumple la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, que prohíbe homenajes o menciones en exaltación de la dictadura. “Una institución democrática no puede albergar el nombre de alcaldes franquistas”, ha afirmado Díez, recordando que el artículo 35 de la norma regula la retirada de placas, elementos o menciones que exalten a dirigentes o participantes del régimen franquista.

La portavoz ha subrayado que esta decisión va en contra del espíritu de reparación y memoria histórica que la ley promueve: “No es una sorpresa cuando hablamos de un alcalde que se ha negado a condenar la dictadura franquista y que ha rechazado todas las iniciativas que Compromís ha presentado para honrar la memoria de quienes lucharon contra la dictadura”.

Falta de perspectiva de género

Díez ha lamentado también que la intervención no haya tenido en cuenta la igualdad de género, dado que sólo una mujer aparece entre 59 nombres. “Esta podría haber sido una oportunidad única para empezar a compensar la falta de espacios públicos dedicados a mujeres en nuestro municipio”, ha señalado, recordando que esta desigualdad “es consecuencia de un sistema machista que ha dificultado que las mujeres accedamos a puestos de poder o tengamos trayectorias reconocidas”.

La edil ha criticado que Ruz “no cuente con ningún tipo de perspectiva de género en sus políticas públicas, negando así el criterio de igualdad que debe regir en una institución pública y del que él ha renegado desde el primer día”.

El alcalde de Elche, este miércoles durante la presentación de las cartelas en la Sala del Consell del Ayuntamiento / Áxel Álvarez / AXEL ALVAREZ

“Obsesionado con pasar a la historia”

Finalmente, Díez ha acusado al alcalde de anteponer su protagonismo al consenso político: “Ruz está obsesionado con pasar a la historia de esta ciudad, pero su falta de consenso, su sectarismo y su unilateralidad lo alejan cada día más de aquel alcalde para todos que dijo que venía a ser”.

Según la portavoz de Compromís, la actuación sobre la Sala del Consell, una de las estancias más emblemáticas del Ayuntamiento de Elche, no sólo rompe el consenso institucional, sino que reabre heridas al incorporar referencias franquistas y mantener la desigualdad de género en un espacio de representación democrática.