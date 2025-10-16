Sociedad
¿Cuán importante es acompañar en el final de la vida?: El Hospital General de Elche analiza el momento postrero
El centro sanitario acoge este viernes la proyección del documental “Hay una puerta ahí” y un coloquio sobre cuidados paliativos y duelo
El Hospital General Universitario de Elche analizará este viernes 17 de octubre el valor del acompañamiento en los últimos momentos de vida con la proyección del documental “Hay una puerta ahí” y un coloquio posterior con expertos. La iniciativa, organizada por el Comité de Bioética Asistencial del Departamento de Salud, pretende abrir un espacio de reflexión sobre los cuidados paliativos y la atención humana en el final de la existencia.
Cine y reflexión sobre el final de la vida
La actividad se celebrará a las 16 horas en el salón de actos del centro sanitario ilicitano y contará con la participación de profesionales sanitarios y ciudadanos interesados. Se trata de una jornada de puertas abiertas, con inscripción previa hasta completar aforo, que puede realizarse a través del enlace: https://n9.cl/ef5ct.
El documental, dirigido por Facundo y Juan Ponce de León y protagonizado por Fernando Sureda y Enric Benito, ofrece una mirada sensible y profunda sobre las vivencias de las personas que transitan una enfermedad terminal. La cinta aborda temas como el acompañamiento, el duelo y la esperanza, mostrando con respeto y humanidad cómo afrontar los procesos de despedida.
Un coloquio con voces expertas
Tras la proyección, se abrirá un coloquio que contará con la intervención de la doctora María Asunción Cortés, miembro del Comité de Bioética Asistencial del hospital, y con la participación online de Enric Benito, uno de los protagonistas de la película.
La doctora Cortés destaca la necesidad de tratar este tema desde una visión ética y empática: “El proceso de pérdida es un proceso natural, pero también profundamente complejo, que nos conecta con nuestra vulnerabilidad y el acompañamiento en los últimos momentos y los cuidados familiares son de gran importancia para evitar un duelo patológico posterior”.
Además, la especialista subrayó que, en el entorno hospitalario, es esencial ofrecer apoyo emocional y espacios para que pacientes, familias y profesionales puedan enfrentar esta realidad “con respeto y comprensión”.
Humanizar el final del camino
El Hospital General de Elche se suma así a las iniciativas que buscan humanizar los cuidados paliativos y visibilizar la relevancia del acompañamiento en los procesos de despedida. La jornada pretende ser un punto de encuentro entre profesionales de la salud y ciudadanía, donde la ciencia y la sensibilidad se den la mano para abordar una cuestión que, tarde o temprano, nos concierne a todos.
