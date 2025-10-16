Los educadores sociales reivindican en la UMH de Elche su compromiso con los derechos de la ciudadanía

El Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de la Comunitat Valenciana (COEESCV) celebraba esta tarde jueves, 16 de octubre, en Elche, el Día Internacional de la Educación Social con una jornada centrada en el papel de la profesión dentro de los Servicios Sociales y su aportación a la igualdad, la prevención y el bienestar ciudadano, en un firme compromiso con los derechos de la ciudadanía.

La concejal de Bienestar Social en Elche, Celia Lastra, asistía este jueves por la tarde a las jornadas colegiales de educación social / INFORMACIÓN

La cita, bajo el lema “La Educación Social en Servicios Sociales. Buenas prácticas”, se desarrolla en la Sala de Grados del Edificio Valona de la Universidad Miguel Hernández (UMH) y reúne a representantes institucionales, profesionales, investigadores e investigadoras para debatir sobre los retos actuales y compartir experiencias de éxito en distintos municipios de la Comunitat Valenciana.

Buenas prácticas y retos profesionales

El encuentro tiene como objetivo reflexionar sobre el papel de la Educación Social en la estructura de los Servicios Sociales y examinar los avances logrados en la aplicación de la Ley 3/2019 de Servicios Sociales Inclusivos. También se analizará el encuadre profesional de la figura de la educadora y el educador social, así como los modelos de innovación y atención primaria básica que están transformando la intervención social.

Parte del público asistente a la jornada sobre educadores sociales celebrada en la UMH de Elche / INFORMACIÓN

El COEESCV destaca que esta jornada “supone una oportunidad para visibilizar la aportación de la Educación Social en el fortalecimiento de los Servicios Sociales”, impulsando la calidad, la innovación y la igualdad de oportunidades en la atención a la ciudadanía.

Voces expertas en la UMH

Durante la sesión participan tres profesionales expertas en Educación Social y Servicios Sociales, quienes ofrecerán una visión especializada y actualizada sobre los desafíos y oportunidades que afronta la profesión en la Comunitat Valenciana.

La presidenta del COEESCV, María José Navarro Vercher, subrayó la importancia de dar protagonismo a los educadores sociales en este ámbito: “Queremos visibilizar la aportación de la Educación Social en un ámbito fundamental para la prevención, la igualdad y el bienestar de la ciudadanía”.

Los educadores sociales reivindicaban en Elche su papel dentro de los servicios de bienestar social / INFORMACIÓN

La Educación Social como motor de cambio

Con esta jornada, el COEESCV refuerza su compromiso con la mejora de los servicios públicos y la defensa del papel de los educadores sociales como agentes clave en la cohesión social. La entidad insiste en que el fortalecimiento de los Servicios Sociales pasa por profesionales formados, innovadores y con visión comunitaria, capaces de promover la igualdad de oportunidades y la justicia social desde la práctica diaria.