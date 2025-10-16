Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Universidad Miguel Hernández

Los educadores sociales reivindican en la UMH de Elche su compromiso con los derechos de la ciudadanía

El colegio profesional celebra el Día Internacional de la Educación Social con una jornada sobre buenas prácticas en los Servicios Sociales

Los educadores sociales celebran una jornada en la UMH sobre buenas prácticas en los Servicios Sociales

Los educadores sociales celebran una jornada en la UMH sobre buenas prácticas en los Servicios Sociales / INFORMACIÓN

V. L. Deltell

V. L. Deltell

El Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de la Comunitat Valenciana (COEESCV) celebraba esta tarde jueves, 16 de octubre, en Elche, el Día Internacional de la Educación Social con una jornada centrada en el papel de la profesión dentro de los Servicios Sociales y su aportación a la igualdad, la prevención y el bienestar ciudadano, en un firme compromiso con los derechos de la ciudadanía.

La concejal de Bienestar Social en Elche, Celia Lastra, asistía este jueves por la tarde a las jornadas colegiales de educación social

La concejal de Bienestar Social en Elche, Celia Lastra, asistía este jueves por la tarde a las jornadas colegiales de educación social / INFORMACIÓN

La cita, bajo el lema “La Educación Social en Servicios Sociales. Buenas prácticas”, se desarrolla en la Sala de Grados del Edificio Valona de la Universidad Miguel Hernández (UMH) y reúne a representantes institucionales, profesionales, investigadores e investigadoras para debatir sobre los retos actuales y compartir experiencias de éxito en distintos municipios de la Comunitat Valenciana.

Buenas prácticas y retos profesionales

El encuentro tiene como objetivo reflexionar sobre el papel de la Educación Social en la estructura de los Servicios Sociales y examinar los avances logrados en la aplicación de la Ley 3/2019 de Servicios Sociales Inclusivos. También se analizará el encuadre profesional de la figura de la educadora y el educador social, así como los modelos de innovación y atención primaria básica que están transformando la intervención social.

Parte del público asistente a la jornada sobre educadores sociales celebrada en la UMH de Elche

Parte del público asistente a la jornada sobre educadores sociales celebrada en la UMH de Elche / INFORMACIÓN

El COEESCV destaca que esta jornada “supone una oportunidad para visibilizar la aportación de la Educación Social en el fortalecimiento de los Servicios Sociales”, impulsando la calidad, la innovación y la igualdad de oportunidades en la atención a la ciudadanía.

Voces expertas en la UMH

Durante la sesión participan tres profesionales expertas en Educación Social y Servicios Sociales, quienes ofrecerán una visión especializada y actualizada sobre los desafíos y oportunidades que afronta la profesión en la Comunitat Valenciana.

La presidenta del COEESCV, María José Navarro Vercher, subrayó la importancia de dar protagonismo a los educadores sociales en este ámbito: “Queremos visibilizar la aportación de la Educación Social en un ámbito fundamental para la prevención, la igualdad y el bienestar de la ciudadanía”.

Noticias relacionadas y más

Los educadores sociales reivindicaban en Elche su papel dentro de los servicios de bienestar social

Los educadores sociales reivindicaban en Elche su papel dentro de los servicios de bienestar social / INFORMACIÓN

La Educación Social como motor de cambio

Con esta jornada, el COEESCV refuerza su compromiso con la mejora de los servicios públicos y la defensa del papel de los educadores sociales como agentes clave en la cohesión social. La entidad insiste en que el fortalecimiento de los Servicios Sociales pasa por profesionales formados, innovadores y con visión comunitaria, capaces de promover la igualdad de oportunidades y la justicia social desde la práctica diaria.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Coches y contenedores arrastrados en Elche por una lluvia de 20 minutos y el río Vinalopó rebosante de agua
  2. Una avenida del Vinalopó casi lo mata en Elche: “En 15 segundos el agua llegó a la ventanilla; que nadie piense que la riada avisa”
  3. La exconcursante de Gran Hermano que ahora vende cupones en Gran Alacant
  4. La carretera de Santa Pola vuelve a inundarse en Elche: “El colector es insuficiente”
  5. Piden más seguridad en la rotonda de El Corte Inglés de Elche tras el grave atropello a una mujer en el paso de peatones
  6. El Oasis Elche Music Fest cancela los conciertos del viernes, con Mikel Izal, Dani Fernández y La La Love You por la alerta roja por lluvia
  7. Elche se blinda ante la alerta roja: sólo trabajan los funcionarios esenciales y sin autobuses a pedanías
  8. Renfe sustituye el sábado 18 y el domingo 19 en Elche los trenes de cercanías y media distancia por autobuses

Alcaldes que visitan Elche, y del PP...palmera asegurada

Alcaldes que visitan Elche, y del PP...palmera asegurada

Los educadores sociales reivindican en la UMH de Elche su compromiso con los derechos de la ciudadanía

Los educadores sociales reivindican en la UMH de Elche su compromiso con los derechos de la ciudadanía

¿Cuán importante es acompañar en el final de la vida?: el Hospital General de Elche analiza el momento postrero

¿Cuán importante es acompañar en el final de la vida?: el Hospital General de Elche analiza el momento postrero

Los vecinos de Puertas Coloradas reclaman con más de 1.000 firmas piscinas en el futuro polideportivo

Los vecinos de Puertas Coloradas reclaman con más de 1.000 firmas piscinas en el futuro polideportivo

Más de 1.100 ilicitanos se inscriben al sorteo de entradas del Misteri

Más de 1.100 ilicitanos se inscriben al sorteo de entradas del Misteri

La UA es la octava universidad más sostenible del país y la UMH la 55

La UA es la octava universidad más sostenible del país y la UMH la 55

Compromís critica al alcalde de Elche por incluir referencias franquistas en la Sala del Consell

Compromís critica al alcalde de Elche por incluir referencias franquistas en la Sala del Consell

Un desfibrilador por cada cabina de teléfono que se perdió en Elche

Un desfibrilador por cada cabina de teléfono que se perdió en Elche
Tracking Pixel Contents