Luis Manchón, escritor crevillentino: "Quise escribir sobre Jaume el Barbut porque su leyenda nos sigue fascinando a todos"

El escritor crevillentino Luis Manchón Torres tenía claro desde sus inicios que quería dedicarse a la docencia -"es mi vocación". Graduado en Filología Catalana por la Universidad de Alicante, es profesor en el colegio La Purísima de las Carmelitas Misioneras Teresianas. En su vida profesional ha colaborado con algunas universidades e instituciones vinculadas a su especialidad. En la literauta, un premio le cambió el concepto de escribir. Este jueves, en la Casa Municipal de Cultura, a las 20 horas, presenta su primera novela, "Ikona", donde está muy presente el famoso bandolero Jaime Alfonso El Barbudo.

Trayectoria profesional y literaria

¿Cuál ha sido su trayectoria profesional y cómo ha llegado a la literatura?”

Desde mis inicios tenía claro que quería dedicarme a la docencia, pues siento que es mi vocación. Soy graduado en Filología Catalana por la Universidad de Alicante y al poco tiempo de terminar el máster empecé a ejercer como profesor en el colegio La Purísima CMT, donde, a día de hoy, sigo desarrollando mi labor docente. Considero que el vínculo a la literatura me llega por dos vías; por un lado, mis padres, que siempre me han inculcado el placer de la lectura y, por otro, indudablemente mis estudios de filología; conocer autores y profesores que me han marcado durante mi carrera.

El escritor crevillentino Luis Manchón Torres muestra su primera obra publicada / INFORMACIÓN

"El vínculo a la literatura me llega por dos vías; por un lado, mis padres, que siempre me han inculcado el placer de la lectura y, por otro, indudablemente mis estudios de filología" Luis Manchón Torres — Escritor

Primeros pasos en la escritura

¿Siempre tuvo interés en escribir o hubo un momento específico que lo impulsó a dedicarse a la creación literaria?

Siempre me ha gustado escribir, sobre cualquier tema y sobre cualquier cosa, desde reflexiones íntimas hasta obras más extensas. No obstante, en 2023 gané el tercer premio en un certamen literario a nivel de Comunidad Valenciana con el relato Bakea y ello sí que lo considero un punto de inflexión en mi carrera. Pienso que me impulsó a tomármelo con mayor seriedad y a marcarme nuevos retos.

¿Podría contarnos de qué trata su novela Ikona y qué le inspiró para escribirla?

La obra cuenta las aventuras de un peculiar grupo de amigos que tratan de encontrar el tesoro del famoso bandolero Jaume el Barbut, y todo lo que conlleva este hito. Siempre he sentido una gran admiración por la figura de este personaje y desde mis inicios he querido escribir sobre él y contar los misterios e intrigas que se esconden por nuestra geografía. Digamos que éstas han sido las claves de mi inspiración.

Luis Manchón Torres con su primera novela publicada, que trata sobre el famoso bandolero Jaume El Babut / INFORMACIÓN

¿De dónde le viene su pasión literaria?

Ikona es mi primera obra publicada y, para mí, es una novela muy especial porque, además de las intrigas y la aventura, hay un fuerte componente sentimental y de arraigo familiar que intento transmitir, principalmente, en la primera parte de la obra. La pasión literaria la traduzco en forma de legado y ello me hace sentir orgulloso.

Proceso creativo

¿Cómo ha sido su proceso de escritura para Ikona? ¿Tuvo algún reto particular durante la creación?

Llega un momento en el que uno se inspira, como he comentado previamente, por experiencias, por los paisajes que nos rodean, por los personajes emblemáticos que construyen nuestra cultura popular y, una vez que llega esta inspiración, se empieza a escribir por placer y como forma de introspección personal y literaria. Mi mayor reto durante la creación ha sido ser lo más fiel posible a la historia que se cuenta y a los datos históricos que se reflejan y, sobre todo, ser constante y regular en la redacción.

Tras Ikona, ¿tiene planes de continuar escribiendo más novelas o explorar otros géneros literarios?

A día de hoy ya tengo algunos proyectos iniciados, con alguno de ellos ya exploro otros géneros literarios. Esperemos que pronto puedan ser una realidad.