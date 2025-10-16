La ocupación hotelera en Elche se acerca al 90 % en septiembre: sube 1,6 puntos respecto a 2024

El mes de septiembre cerró en Elche con una tasa de ocupación hotelera del 89,3 %, un incremento de 1,6 puntos porcentuales en comparación con el mismo mes de 2024, lo que supone la cuarta mejor cifra del año para el sector turístico local. El repunte de la actividad confirma la recuperación del destino ilicitano tras un verano positivo, según expone en un comunicado la Asociación de Empresas Turísticas de Elche (AETE).

Mejores precios y rentabilidad al alza

El precio medio por habitación también reflejó una evolución favorable, alcanzando los 88,48 euros, cifra 7,09 euros superior a la registrada en septiembre del pasado ejercicio. De esta forma, se rompe la tendencia a la baja que se venía observando en los últimos meses, con un aumento tanto de la ocupación como de los precios medios. Además, la rentabilidad por habitación también muestra resultados positivos.

La motivación principal de los visitantes del término municipal continúa siendo vacacional (63,3 %), aunque con un ligero descenso respecto a meses anteriores, frente a una componente de negocios del 36,7 %. La procedencia mayoritaria sigue siendo nacional (55,1 %), mientras que los turistas internacionales representan el 44,9 %.

Gráfico comparativo entre este año y 2024 de la ocupación hotelera en Elche, producido por AETE / INFORMACIÓN

Visitantes británicos a la cabeza

Entre los visitantes extranjeros, los más numerosos fueron los procedentes de Reino Unido (27,4 %), seguidos de Francia (18,2 %), Países Bajos (8,8 %), Alemania (7,7 %), Italia (7,0 %), Bélgica (6,8 %), Irlanda (4,3 %), Suecia (3,7 %), Polonia (2,7 %), Argelia (2,6 %) y Noruega (2,4 %). Las máximas ocupaciones se registraron durante los fines de semana, impulsadas también por varios eventos profesionales, culturales y deportivos celebrados en la ciudad. Entre ellos destacan el Congreso Internacional de Enfermedades Neurodegenerativas (ICND 2025), celebrado del 15 al 18 de septiembre; la XX Conferencia Española de Bioestadística, del 16 al 19; el concierto de Raphael del día 6; y los partidos del Elche Club de Fútbol frente al Real Oviedo y el Celta de Vigo.

El aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández también contribuyó al buen comportamiento del sector, al cerrar septiembre con un récord mensual de 1.907.274 pasajeros, lo que supone un aumento del 5,9 % respecto al año anterior. En el acumulado anual, ya suma 15.317.278 viajeros, un 8,7 % más que en el mismo periodo de 2024.

Perspectivas positivas

El contexto nacional, con datos disponibles de agosto, muestra una tasa media de ocupación hotelera del 75,5 %, precios de 155,72 euros y una estancia media de 3,48 días. En este panorama, Elche destaca por sus buenos resultados relativos y su creciente atractivo turístico.

Las previsiones para octubre son optimistas, y se confía en igualar o incluso superar las cifras de ocupación del año pasado, manteniendo también precios superiores a los de 2024 por estas fechas.