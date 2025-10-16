Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Universidad Miguel Hernández

Premio internacional para una IA sanitaria creada en el Parque Científico de la UMH de Elche

La empresa HealthMate crea un sistema, basado en un agente que trabaja de manera autónoma, que permite optimizar el tiempo y la eficiencia de los equipos sanitarios, garantizando además una atención personalizada y continua a cada paciente

La empresa HealthMate del Parque Científico de la UMH, reconocida en el “Festival Internacional de Publicidad Alimentaria y Salud”

La empresa HealthMate del Parque Científico de la UMH, reconocida en el “Festival Internacional de Publicidad Alimentaria y Salud” / INFORMACIÓN

V. L. Deltell

V. L. Deltell

La empresa HealthMate, integrada en el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (PCUMH) y anteriormente conocida como Physia, ha sido reconocida en el Festival Internacional de Publicidad Alimentaria y Salud con dos galardones destacados: el de “Mejor Emprendimiento en Salud 2025” y el de “Mayor Creación de Puestos de Trabajo”. La ceremonia de entrega tuvo lugar el martes, 14 de octubre, en Madrid.

Reconocimiento a la innovación sanitaria

HealthMate ha desarrollado una plataforma de automatización para clínicas que integra un asistente virtual de inteligencia artificial disponible 24/7, junto con un sistema de comunicación mediante WhatsApp Cloud. Esta tecnología permite gestionar de forma automatizada tareas esenciales como la agenda y las cancelaciones, recordatorios automáticos, seguimiento de pacientes, cuestionarios e historiales clínicos, así como la facturación y la analítica.

El sistema, basado en un agente de IA que trabaja de manera autónoma, permite optimizar el tiempo y la eficiencia de los equipos sanitarios, garantizando además una atención personalizada y continua a cada paciente.

La empresa HealthMate del Parque Científico de la UMH, reconocida en el “Festival Internacional de Publicidad Alimentaria y Salud”

La empresa HealthMate del Parque Científico de la UMH, reconocida en el “Festival Internacional de Publicidad Alimentaria y Salud” / INFORMACIÓN

Asistencia inteligente y adaptable a cualquier clínica

Entre las principales funcionalidades de la solución se encuentran la atención 24/7 al paciente, la entrevista inicial para recogida y análisis de datos, la agenda y el calendario automatizados, los recordatorios y mensajes por WhatsApp, rutinas y consejos personalizados, y el seguimiento continuo.

Asimismo, HealthMate permite la automatización de tareas administrativas y clínicas, como la gestión de citas, la facturación, los historiales, las tareas de marketing y el acceso a paneles de métricas para el control de la actividad.

Esta herramienta se adapta a cualquier especialidad médica, resultando especialmente útil para clínicas de fisioterapia, psicología, odontología o estética, donde la eficiencia en la gestión es clave para la atención al paciente.

Un festival con proyección internacional

El “Festival Internacional de Publicidad Alimentaria y Salud” es un encuentro de referencia que distingue cada año las iniciativas más innovadoras en los sectores de la alimentación y la salud a nivel mundial. En esta edición, el jurado ha destacado el enfoque tecnológico y humano de HealthMate, que combina automatización avanzada con un modelo de atención centrado en el bienestar del paciente.

Noticias relacionadas y más

Con este reconocimiento, la empresa ilicitana reafirma su posición como uno de los referentes emergentes en innovación sanitaria digital dentro y fuera de España, consolidando el papel del Parque Científico de la UMH como vivero de proyectos tecnológicos de impacto.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Coches y contenedores arrastrados en Elche por una lluvia de 20 minutos y el río Vinalopó rebosante de agua
  2. Una avenida del Vinalopó casi lo mata en Elche: “En 15 segundos el agua llegó a la ventanilla; que nadie piense que la riada avisa”
  3. La exconcursante de Gran Hermano que ahora vende cupones en Gran Alacant
  4. La carretera de Santa Pola vuelve a inundarse en Elche: “El colector es insuficiente”
  5. Piden más seguridad en la rotonda de El Corte Inglés de Elche tras el grave atropello a una mujer en el paso de peatones
  6. El Oasis Elche Music Fest cancela los conciertos del viernes, con Mikel Izal, Dani Fernández y La La Love You por la alerta roja por lluvia
  7. Elche se blinda ante la alerta roja: sólo trabajan los funcionarios esenciales y sin autobuses a pedanías
  8. Renfe sustituye el sábado 18 y el domingo 19 en Elche los trenes de cercanías y media distancia por autobuses

La Guardia Civil detiene en Santa Pola a un hombre por disparar a su hermana en el hombro

La Guardia Civil detiene en Santa Pola a un hombre por disparar a su hermana en el hombro

Seis profesores de la provincia de Alicante, entre los candidatos a mejores docentes de España 2025

Seis profesores de la provincia de Alicante, entre los candidatos a mejores docentes de España 2025

Premio internacional para una IA sanitaria creada en el Parque Científico de la UMH de Elche

Premio internacional para una IA sanitaria creada en el Parque Científico de la UMH de Elche

¿Cuán importante es acompañar en el final de la vida?: El Hospital General de Elche analiza el momento postrero

¿Cuán importante es acompañar en el final de la vida?: El Hospital General de Elche analiza el momento postrero

La ocupación hotelera en Elche se acerca al 90 % en septiembre: sube 1,6 puntos respecto a 2024

La ocupación hotelera en Elche se acerca al 90 % en septiembre: sube 1,6 puntos respecto a 2024

El tiempo en Alicante: cielos encapotados y algunas lluvias débiles en el interior y litoral norte

El tiempo en Alicante: cielos encapotados y algunas lluvias débiles en el interior y litoral norte

Luis Manchón, escritor crevillentino: "Quise escribir sobre Jaume el Barbut porque su leyenda nos sigue fascinando a todos"

Luis Manchón, escritor crevillentino: "Quise escribir sobre Jaume el Barbut porque su leyenda nos sigue fascinando a todos"

Emxys conquista al sector con sus dos nuevos ordenadores a bordo para satélites

Emxys conquista al sector con sus dos nuevos ordenadores a bordo para satélites
Tracking Pixel Contents