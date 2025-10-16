Premio internacional para una IA sanitaria creada en el Parque Científico de la UMH de Elche

La empresa HealthMate, integrada en el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (PCUMH) y anteriormente conocida como Physia, ha sido reconocida en el Festival Internacional de Publicidad Alimentaria y Salud con dos galardones destacados: el de “Mejor Emprendimiento en Salud 2025” y el de “Mayor Creación de Puestos de Trabajo”. La ceremonia de entrega tuvo lugar el martes, 14 de octubre, en Madrid.

Reconocimiento a la innovación sanitaria

HealthMate ha desarrollado una plataforma de automatización para clínicas que integra un asistente virtual de inteligencia artificial disponible 24/7, junto con un sistema de comunicación mediante WhatsApp Cloud. Esta tecnología permite gestionar de forma automatizada tareas esenciales como la agenda y las cancelaciones, recordatorios automáticos, seguimiento de pacientes, cuestionarios e historiales clínicos, así como la facturación y la analítica.

El sistema, basado en un agente de IA que trabaja de manera autónoma, permite optimizar el tiempo y la eficiencia de los equipos sanitarios, garantizando además una atención personalizada y continua a cada paciente.

La empresa HealthMate del Parque Científico de la UMH, reconocida en el “Festival Internacional de Publicidad Alimentaria y Salud” / INFORMACIÓN

Asistencia inteligente y adaptable a cualquier clínica

Entre las principales funcionalidades de la solución se encuentran la atención 24/7 al paciente, la entrevista inicial para recogida y análisis de datos, la agenda y el calendario automatizados, los recordatorios y mensajes por WhatsApp, rutinas y consejos personalizados, y el seguimiento continuo.

Asimismo, HealthMate permite la automatización de tareas administrativas y clínicas, como la gestión de citas, la facturación, los historiales, las tareas de marketing y el acceso a paneles de métricas para el control de la actividad.

Esta herramienta se adapta a cualquier especialidad médica, resultando especialmente útil para clínicas de fisioterapia, psicología, odontología o estética, donde la eficiencia en la gestión es clave para la atención al paciente.

Un festival con proyección internacional

El “Festival Internacional de Publicidad Alimentaria y Salud” es un encuentro de referencia que distingue cada año las iniciativas más innovadoras en los sectores de la alimentación y la salud a nivel mundial. En esta edición, el jurado ha destacado el enfoque tecnológico y humano de HealthMate, que combina automatización avanzada con un modelo de atención centrado en el bienestar del paciente.

Con este reconocimiento, la empresa ilicitana reafirma su posición como uno de los referentes emergentes en innovación sanitaria digital dentro y fuera de España, consolidando el papel del Parque Científico de la UMH como vivero de proyectos tecnológicos de impacto.