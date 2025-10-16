Un desfibrilador por cada cabina de teléfono que se perdió en Elche

Imagínense que en cada hueco que dejaron las extinguidas cabinas de telefonía por la vía pública hubiera un desfibrilador para salvar vidas. Aunque pueda parecer un ejemplo algo descabellado, no lo es tanto para el Colegio de Enfermería de Alicante, que aprovechó este jueves una jornada de RCP en la Plaça de Baix de Elche para incidir en la necesidad de que se amplie la dotación de equipos de reanimación cardiopulmonar en las ciudades y, particularmente en poblaciones más pequeñas o incluso pedanías como las del Camp d'Elx donde cuesta ver más estos recursos, como destacó Francisco Gómez Vitero, vicepresidente del Colegio y coordinador de la Escuela de RCP en la que ya han formado a más de 4.500 personas.

Al hilo, el representante del colectivo incluso señaló que sería positivo que tuvieran acceso a datos que maneja la Conselleria de Sanidad sobre el uso que se está haciendo de los desfibriladores en cada ciudad para evaluar la necesidad por zonas.

Ante esta petición, la edil de Sanidad, Inma Mora, manifestó que la pretensión municipal es que progresivamente vaya aumentándose la cobertura ya que con el último contrato de renting por cinco años se retirarán todos los equipos con más de diez años, cuando se les acaba la vida útil, y paulatinamente se logrará un incremento del 20% de los que hay. Ahora bien, más allá de la tecnología, en lo que coincidieron los expertos este 16 de octubre es que lo crucial es que el ciudadano esté al corriente de cómo actuar y no se bloquee ante una situación crítica en su entorno familiar o cuando van caminando por la calle y se topan con alguien en apuros.

Un momento de la jornada de RCP en la Plaça de Baix / AXEL ALVAREZ

Una parada cada 20 minutos

Y es que las estadísticas hablan de que se produce una parada cardiorrespiratoria cada 20 minutos y en Elche se puede llegar a utilizar cada mes uno de los desfibriladores automáticos o semiautomáticos. Durante la jornada, que llevaba como lema “Tengo superpoderes: mis manos salvan vidas”, se ofrecieron talleres de primeros auxilios, vendajes y RCP infantil y de adultos, así como juegos educativos para reforzar conceptos básicos y saber reaccionar, también, ante accidentes cotidianos como un atragantamiento mientras llegan los servicios sanitarios, de ahí la relevancia de tener muy estudiada la forma de ejecutar la maniobra de Heimlich.

El foro estuvo organizado por el Ayuntamiento con colaboración de universidades, hospitales e institutos como el Macià Abela de Crevillent y La Torreta. Sirvió, más allá de la concienciación desde la práctica, para que los diferentes colectivos expusieran sus demandas, como Tomás Guillén, técnico en emergencias sanitarias en una unidad de SAMU de la ciudad. Después de detallarle a los presentes cómo actuar si la persona está consciente o inconsciente, reiteró que debería haber una asignatura específica en colegios e institutos sobre RCP básica.

Más colegios preparados

Ante esta casuística, desde Sanidad trasladan que aunque no hay una formación estandarizada en los centros educativos, cada año hay mayor presencia de talleres formativos de la mano de instituciones como la Universidad CEU de Elche, que a través del grado de Enfermería ofrece sesiones en Primaria sobre hábitos saludables y cómo realizar una RCP básica.

En el 2024 la citada universidad realizó 400 sesiones en más de una treintena de colegios de Elche, el 80% de los centros repite, y están detectando que los menores a edades tempranas desde seis y siete años ya están concienciados y con el instinto de llamar al 112 cuando identifican un patrón de alarma, lo que ya de por sí eleva la posibilidad de superviviencia, apunta Ana Belén Riera, reponsable de la escuela de salud de Enfermería del CEU de Elche. La profesional es clara y sostiene que "muchas personas piensan que no serán capaces de actuar, pero ante el peligro, el ser humano se crece. El tiempo es vital, y saber proteger, avisar y socorrer puede marcar la diferencia”, explica.

Una sesión práctica para prevenir atragantamientos de bebés / AXEL ALVAREZ

"La formación en RCP es un eslabón más para salvar vidas y es importante salir a la calle y dar más visibilidad a toda la población", defendió por su parte Joaquina García, adjunta de Enfermería de Atención Temprana en el Hospital General de Elche, departamento de salud que ofreció cursos de primeros auxilios y juegos de Pasapalabra sobre nociones de salud. Paqui Puerta, directora adjunta de Atención Primaria del Vinalopó expuso por su parte que además de aumentar la tasa de supervivencia durante la práctica de las maniobras, es esencial la prevención del riesgo cardiovascular, de ahí que se desarrollasen ejercicios terapéuticos.

Realidad virtual

Lo cierto es que por primera vez estuvieron representados centros educativos como el IES Macià Abela de Crevillent a través del grado superior de acondicionamiento físico donde incluso están empleando la realidad virtual para hacer atractivo el deporte, como si se tratase de un juego en sentido literal, ya que el usuario mientras está subido en una especie de caparazón de tortuga que se mueve para poner a prueba su estabilidad va pasando niveles que se muestran a través de unas gafas.