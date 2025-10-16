Los sanitarios alicantinos reclaman en Elche una lucha firme contra el intrusismo en la X Gala de la Salud

La Unión Profesional Sanitaria de Alicante (Upsana) celebró este jueves por la noche en el Gran Teatro de Elche la X Gala de la Salud, un acto que reunió a centenares de profesionales y representantes institucionales bajo el lema “Salud real, sanitarios de verdad”. La cita, presentada por el rapero Arkano, sirvió no solo para reconocer la excelencia y la vocación del personal sanitario, sino también para lanzar un mensaje contundente: la necesidad de combatir el intrusismo profesional que amenaza la seguridad y la confianza en el sistema sanitario.

Una llamada a la defensa de la profesión

En su discurso inaugural, la presidenta de Upsana y del Colegio de Enfermería de Alicante, Montserrat Angulo, destacó que la gala “rinde homenaje a quienes representan lo mejor de la sanidad: la vocación de servicio, el compromiso con las personas y la búsqueda constante de la excelencia”. Recordó que los colegios profesionales desempeñan un papel clave en “la defensa de la calidad asistencial y en la protección de los pacientes”, y reivindicó su papel como “garantes de la buena praxis, la ética profesional y la formación continua”.

INFORMACIÓNTV

Angulo centró buena parte de su intervención en la necesidad de frenar el intrusismo sanitario, al que definió como “una amenaza directa a la seguridad de los pacientes y a la credibilidad del sistema sanitario”. “Solo quienes están debidamente cualificados y acreditados pueden garantizar una atención segura y de calidad”, insistió. Añadió que “de ello depende, en buena medida, la confianza que la ciudadanía deposita en nosotros”, subrayando que los colegios “son la voz que defiende el trabajo bien hecho, el conocimiento y la formación constante”.

En una de las partes más emotivas del discurso, Angulo recordó que los sanitarios son “esa barrera que protege frente al intrusismo” y que su misión no se limita a curar, sino a cuidar y acompañar. “En el ámbito sanitario, como en El club de los poetas muertos, el verdadero poder está en el conocimiento y en la pasión por lo que hacemos. Y de ambas cosas tenemos mucho”, señaló ante un auditorio que respondió con aplausos.

Autoridades y público asistente en la X Gala de la Salud al inicio del acto / Áxel Álvarez

“El intruso”: una denuncia audiovisual

La velada incluyó la proyección del cortometraje “El intruso”, dirigido por David Valero y protagonizado por los propios premiados de esta edición. La producción, impulsada por UPSANA, aborda con crudeza y sensibilidad las consecuencias del intrusismo profesional en la salud pública. “Ha sido una experiencia muy bonita y reivindicativa, porque en estos tiempos es importante hablar de intrusismo profesional”, explicó Valero en un vídeo proyectado durante la gala, donde también recibió un reconocimiento especial por su colaboración con la organización.

El corto, además de mostrar el talento y compromiso de los profesionales sanitarios, sirvió como hilo conductor de una noche dedicada a reivindicar la dignidad y el valor del trabajo sanitario. “La unión entre los colegios profesionales es una fuerza que protege, impulsa y dignifica a quienes cada día cuidamos de los demás”, destacó Angulo, citando a Nelson Mandela: “La unión de muchos pequeños puede cambiar el curso de la historia”.

El rapero alicantino Arkano fue el presentador de la X Gala de la Salud de Alicante / Áxel Álvarez

Premios a la excelencia sanitaria

En esta décima edición, Upsana distinguió las trayectorias y aportaciones más relevantes del ámbito sanitario provincial. El Premio Especial uPSANA 2025 fue concedido a María Isabel Moya García, mientras que el Premio Especial Salud Mental recayó en el Equipo de Investigación, Análisis, Intervención y Terapia Aplicada con Niños y Adolescentes (AITANA), y el Premio Colectivo Sanitario Multidisciplinar en el Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (ISABIAL).

Además, se entregaron reconocimientos a profesionales de distintas disciplinas: Rafael Birlanga Follana, José Vicente Toledo Marhuenda, Juan José Lobato Encinas, José María Ponce de León García, Javier Díaz-Alejo Bua, Jonatan García Campos, Carmelo Hernández Ramos, Esther Ortega Díaz y Pedro María Mojica, entre otros.

Angulo felicitó a los premiados “por su entrega, su ejemplo y por dignificar con su trabajo el nombre de nuestras profesiones”, y destacó la implicación artística de los galardonados en el rodaje del cortometraje: “Además de excelentes profesionales, habéis demostrado tener dotes artísticas rodando este cortometraje. Mil gracias por dejaros ‘engañar’ y hacer de esta X Gala algo diferente, más creativo y profundamente humano”.

Responsables del servicio de Farmacia de los hospitales General de Alicante y de Elche recogiendo un premio / Áxel Álvarez

“La salud es un acto de amor hacia la vida”

La presidenta de Upsana cerró su discurso con una reflexión cargada de simbolismo: “Cuando la vocación se une al conocimiento, y la empatía guía cada gesto, la salud deja de ser solo una profesión para convertirse en un acto de amor hacia la vida”.

Con esas palabras, Angulo quiso rendir homenaje a los sanitarios que, día tras día, ponen la humanidad y la ética en el centro de su labor. “Esta noche queremos celebrar las trayectorias de quienes han dejado huella, el esfuerzo silencioso, las horas infinitas y la vocación que laten detrás de cada gesto hacia el paciente y la sociedad”, añadió.

La gala, patrocinada por Banco Sabadell y con la colaboración del Ayuntamiento de Elche, reafirmó a Upsana como un referente de la sanidad alicantina y un altavoz para las reivindicaciones del sector. La unión de los colegios profesionales, concluyó Angulo, “es la mejor garantía de que la sanidad siga siendo sinónimo de ética, formación y humanidad”.