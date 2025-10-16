La Guardia Civil detiene en Santa Pola a un hombre por disparar a su hermana en el hombro

La Guardia Civil ha detenido en Santa Pola al presunto autor del disparo que hirió a una mujer en el hombro, según ha informado el instituto armado en un comunicado. El hombre, que es hermano de la víctima, fue sorprendido cuando trataba de romper el precinto policial para acceder a la vivienda de la mujer, que cuenta con unos 40 años de edad, que fue atendida en el Hospital General de Elche y que está fuera de peligro, un piso que había sido registrado y se encontraba bajo custodia policial.

Efectos intervenidos por la Guardia Civil de Santa Pola durante el registro de la vivienda del presunto autor del dosparo a su hermana / INFORMACIÓN

Disparo y narcotráfico

Durante los registros efectuados tras su detención, los agentes intervinieron hachís, cocaína, MDMA, dinero en efectivo y material relacionado con el tráfico de drogas. La investigación permitió vincular al sospechoso tanto con el incidente violento como con actividades ilícitas de narcotráfico.

Agentes de la Guardia Civil de Santa Pola / INFORMACIÓN

Ingreso en prisión preventiva

Al detenido se le imputan los delitos de lesiones con arma de fuego, tenencia ilícita de armas, desobediencia y contra la salud pública. Tras pasar a disposición judicial, ha ingresado en prisión por orden del juez instructor, siempre según la información facilitada por la Guardia Civil.