Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

La Guardia Civil detiene en Santa Pola a un hombre por disparar a su hermana en el hombro

El arresto se produjo cuando el presunto agresor intentaba entrar en la vivienda precintada, donde los agentes hallaron droga y armas durante los registros

La Guardia Civil de Santa Pola detuvo al presunto autor del disparo a su hermana cuando intentaba acceder a su vivienda, que estaba precintada

La Guardia Civil de Santa Pola detuvo al presunto autor del disparo a su hermana cuando intentaba acceder a su vivienda, que estaba precintada / INFORMACIÓN

V. L. Deltell

V. L. Deltell

La Guardia Civil ha detenido en Santa Pola al presunto autor del disparo que hirió a una mujer en el hombro, según ha informado el instituto armado en un comunicado. El hombre, que es hermano de la víctima, fue sorprendido cuando trataba de romper el precinto policial para acceder a la vivienda de la mujer, que cuenta con unos 40 años de edad, que fue atendida en el Hospital General de Elche y que está fuera de peligro, un piso que había sido registrado y se encontraba bajo custodia policial.

Efectos intervenidos por la Guardia Civil de Santa Pola durante el registro de la vivienda del presunto autor del dosparo a su hermana

Efectos intervenidos por la Guardia Civil de Santa Pola durante el registro de la vivienda del presunto autor del dosparo a su hermana / INFORMACIÓN

Disparo y narcotráfico

Durante los registros efectuados tras su detención, los agentes intervinieron hachís, cocaína, MDMA, dinero en efectivo y material relacionado con el tráfico de drogas. La investigación permitió vincular al sospechoso tanto con el incidente violento como con actividades ilícitas de narcotráfico.

Noticias relacionadas y más

Agentes de la Guardia Civil de Santa Pola que actuaron en el caso

Agentes de la Guardia Civil de Santa Pola / INFORMACIÓN

Ingreso en prisión preventiva

Al detenido se le imputan los delitos de lesiones con arma de fuego, tenencia ilícita de armas, desobediencia y contra la salud pública. Tras pasar a disposición judicial, ha ingresado en prisión por orden del juez instructor, siempre según la información facilitada por la Guardia Civil.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Coches y contenedores arrastrados en Elche por una lluvia de 20 minutos y el río Vinalopó rebosante de agua
  2. Una avenida del Vinalopó casi lo mata en Elche: “En 15 segundos el agua llegó a la ventanilla; que nadie piense que la riada avisa”
  3. La exconcursante de Gran Hermano que ahora vende cupones en Gran Alacant
  4. La carretera de Santa Pola vuelve a inundarse en Elche: “El colector es insuficiente”
  5. Piden más seguridad en la rotonda de El Corte Inglés de Elche tras el grave atropello a una mujer en el paso de peatones
  6. El Oasis Elche Music Fest cancela los conciertos del viernes, con Mikel Izal, Dani Fernández y La La Love You por la alerta roja por lluvia
  7. Elche se blinda ante la alerta roja: sólo trabajan los funcionarios esenciales y sin autobuses a pedanías
  8. Renfe sustituye el sábado 18 y el domingo 19 en Elche los trenes de cercanías y media distancia por autobuses

La Guardia Civil detiene en Santa Pola a un hombre por disparar a su hermana en el hombro

La Guardia Civil detiene en Santa Pola a un hombre por disparar a su hermana en el hombro

Seis profesores de la provincia de Alicante, entre los candidatos a mejores docentes de España 2025

Seis profesores de la provincia de Alicante, entre los candidatos a mejores docentes de España 2025

Premio internacional para una IA sanitaria creada en el Parque Científico de la UMH de Elche

Premio internacional para una IA sanitaria creada en el Parque Científico de la UMH de Elche

¿Cuán importante es acompañar en el final de la vida?: El Hospital General de Elche analiza el momento postrero

¿Cuán importante es acompañar en el final de la vida?: El Hospital General de Elche analiza el momento postrero

La ocupación hotelera en Elche se acerca al 90 % en septiembre: sube 1,6 puntos respecto a 2024

La ocupación hotelera en Elche se acerca al 90 % en septiembre: sube 1,6 puntos respecto a 2024

El tiempo en Alicante: cielos encapotados y algunas lluvias débiles en el interior y litoral norte

El tiempo en Alicante: cielos encapotados y algunas lluvias débiles en el interior y litoral norte

Luis Manchón, escritor crevillentino: "Quise escribir sobre Jaume el Barbut porque su leyenda nos sigue fascinando a todos"

Luis Manchón, escritor crevillentino: "Quise escribir sobre Jaume el Barbut porque su leyenda nos sigue fascinando a todos"

Emxys conquista al sector con sus dos nuevos ordenadores a bordo para satélites

Emxys conquista al sector con sus dos nuevos ordenadores a bordo para satélites
Tracking Pixel Contents