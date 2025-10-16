Más de 1.100 ilicitanos se inscriben al sorteo de entradas del Misteri

Más de 1.100 personas se han inscrito para participar en el sorteo de localidades dobles con acceso a los ensayos de las representaciones extraordinarias del Misteri d’Elx, que se celebrarán los días 24, 25 y 31 de octubre en la basílica de Santa María de Elche. El interés ciudadano ha sido alto, superando las 1.118 solicitudes recibidas durante el periodo de inscripción.

Alta participación en el sorteo

El reparto de peticiones muestra la expectación por el evento: 662 personas han solicitado localidades para el día 24, correspondiente al primer ensayo; 714 para el día 25 y 738 para la jornada del 31 de octubre, la última antes de las representaciones oficiales.

Según ha informado la concejal de Participación, Loli Serna, "la relación de personas agraciadas con entrada con asiento doble se hará pública mañana viernes, 17 de octubre, en la web municipal".

Representación de la segunta parte del Misteri d'Elx el pasado mes de agosto / Matías Segarra

Sorteo abierto a mayores de 16 años empadronados en Elche

El sorteo, organizado por el Ayuntamiento, ha estado abierto a todos los mayores de 16 años empadronados en el municipio, que pudieron inscribirse de manera gratuita para optar a una de las cuatro localidades dobles disponibles por ensayo. Estas entradas permiten asistir a los ensayos generales de una de las tradiciones más emblemáticas del patrimonio ilicitano, declarada Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

Expectación previa a las representaciones extraordinarias

Las representaciones del Misteri d’Elx, que solo se celebran de forma extraordinaria fuera del mes de agosto, generan cada edición una gran expectación. El sorteo de entradas para sus ensayos se ha consolidado como una oportunidad para que la ciudadanía disfrute de cerca de la representación sacrolírica y del trabajo previo de los cantores y técnicos.

El Ayuntamiento de Elche publicará los resultados del sorteo este viernes 17 de octubre en el portal oficial www.elche.es, donde las personas agraciadas podrán consultar si han sido seleccionadas para acceder a alguna de las sesiones del drama asuncionista.