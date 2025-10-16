Los vecinos de Puertas Coloradas reclaman con más de 1.000 firmas piscinas en el futuro polideportivo

Los vecinos del barrio de Puertas Coloradas han entregado al Ayuntamiento de Elche más de 1.000 firmas para solicitar la construcción de instalaciones de piscinas —una cubierta y otra descubierta— en el futuro polideportivo proyectado en la zona. La petición, respaldada por la Asociación de Vecinos de Puertas Coloradas, ha sido recogida por el vecino Joaquín Serrano en apenas una semana y refleja el malestar vecinal por la falta de infraestructuras deportivas en uno de los barrios en expansión de la ciudad, siempre según este ciudadano.

Reivindicación vecinal de largo recorrido

La recogida de firmas, realizada a pie de calle y cara a cara con los residentes, "ha permitido implicar a vecinos de todas las edades, especialmente a las personas mayores, que han valorado poder participar presencialmente en esta reivindicación histórica". Desde hace años, la asociación del barrio viene reclamando equipamientos deportivos y espacios públicos de calidad para el disfrute colectivo. Según los promotores, la creación de estas piscinas —una cubierta para todo el año y otra descubierta para el verano— supondría un avance significativo en la oferta deportiva y de bienestar del municipio, además de impulsar la vida social y activa del barrio y sus alrededores.

El Ayuntamiento de Elche proyecta una nueva zona deportiva en el entorno de Puertas Coloradas, pero no contempla la construcción de piscinas / INFORMACIÓN

Con una población que supera los 235.000 habitantes, Elche cuenta actualmente "con muy pocas piscinas cubiertas", algo que los vecinos consideran "insuficiente para atender la demanda de una ciudadanía cada vez más interesada en el deporte y los hábitos saludables". Lo mismo ocurre con las piscinas de ocio estivales, cuya oferta "no cubre las necesidades reales de la población", siempre según el comunicado vecinal.

Además, apuntan a que Puertas Coloradas se encuentra en una ubicación estratégica que permitiría dar servicio también a pedanías cercanas, como Las Bayas, La Hoya, Daimés o Alzabares, zonas que tampoco disponen de instalaciones deportivas de estas características.

Un barrio en transformación que busca reconocimiento

El vecindario destaca que Puertas Coloradas vive un momento de transformación y dinamismo, con una comunidad implicada que quiere “dejar atrás la imagen de barrio olvidado y convertirse en un barrio en movimiento, actualizado y con oferta de servicios para todos los ciudadanos”.

Su proximidad al centro urbano y al barrio del Raval, junto con las reformas del Huerto de la Virgen, han situado a Puertas Coloradas “en el mapa turístico”, aunque los residentes reconocen que “aún queda mucho por mejorar para estar al nivel de otros barrios”.

Los vecinos quieren que el Ayuntamiento contruya piscinas en la zona deportiva proyectada en el entorno de Puertas Coloradas / INFORMACIÓN

Petición directa al Ayuntamiento

Los promotores de la iniciativa insisten en que “Elche apuesta por el deporte, la calidad y la vida saludable. Es el momento de que el Ayuntamiento lo demuestre”, en referencia a la necesidad de dotar al barrio de infraestructuras modernas y accesibles.

La entrega de las más de mil firmas refuerza una demanda vecinal compartida, "legítima y necesaria" para el desarrollo del barrio y de todo el entorno sur de la ciudad, que aspira a convertirse "en un referente de participación y bienestar comunitario".