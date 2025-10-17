AMACMEC alerta en Elche: "Cada vez hay mujeres más jóvenes con cáncer de mama"

La Asociación de Mujeres Afectadas por Cáncer de Mama de Elche y Comarca (AMACMEC) reivindicó este viernes en la plaça de Baix la necesidad de reforzar la investigación oncológica y de garantizar una atención sanitaria igualitaria en todo el país, con motivo de los actos conmemorativos del Día Mundial del Cáncer de Mama.

Sus portavoces recordaron que no todas las comunidades autónomas disponen de los mismos medios ni estudios diagnósticos, lo que obliga a algunas pacientes a desplazarse incluso a otras islas o provincias para recibir radioterapia o pruebas específicas. “La sanidad es importantísima y todos tenemos los mismos derechos, como ha dicho también el alcalde Pablo Ruz. Pero hay comunidades donde faltan recursos o pruebas que aquí sí tenemos”, explicaron.

El alcalde de Elche reclamó que el sistema público de salud sea uno y no tantos como comunidades autónomas / Matías Segarra

Desde la asociación subrayan que “nunca debe faltar investigación” y reclaman a las administraciones públicas “más apoyo económico para la ciencia y para los hospitales públicos”, de modo que el lugar de residencia no determine la calidad de la atención médica.

Los hijos de dos socias de AMACMEC fueron los encargados de leer el manifiesto del Día Mundial del Cáncer de Mama en Elche / Matías Segarra

“Cada vez llegan más mujeres jóvenes con cáncer de mama”

Las representantes de AMACMEC alertaron de un fenómeno preocupante: el aumento de diagnósticos en mujeres de entre 30 y 35 años, cuando antes la media se situaba por encima de los 45. “Cada vez vienen más chicas jóvenes y eso requiere una atención diferente, más psicológica y familiar, porque muchas tienen hijos pequeños”, señalaron.

Los hijos de dos afectadas fueron los encargados de leer el manifiesto de AMACMEC en Elche / Matías Segarra

La asociación presta apoyo integral a las pacientes desde el momento del diagnóstico, con servicios de psicología, fisioterapia, trabajo social y acompañamiento, además de talleres de pintura, yoga, relajación y fuerza. Este último, inaugurado recientemente, está mostrando “muy buenos resultados” tras las recomendaciones de los oncólogos de incorporar el ejercicio físico como parte del tratamiento y la recuperación.

Lectura del manifiesto de AMACMEC, este viernes en la plaça de Baix de Elche / Matías Segarra

“Cuando una mujer llega recién diagnosticada, lo primero que piensa es que se va a morir. Aquí la recibimos con cariño, la escuchamos y la acompañamos durante todo el proceso”, destacaron desde AMACMEC, que atiende tanto a socias como a mujeres que acuden por primera vez sin pertenecer a la entidad.

Ruz defiende un sistema nacional de salud “que una, no que divida”

Durante el acto, el alcalde de Elche, Pablo Ruz, destacó la labor de las mujeres de AMACMEC y reclamó una sanidad pública coordinada y de calidad en toda España. “Es absurdo que tengamos 17 sistemas autonómicos distintos y que un médico no pueda acceder al historial clínico de una paciente porque vive en otra comunidad”, advirtió.

El primer edil anunció la renovación del convenio municipal de 15.000 euros con la asociación, que ayuda a mantener sus servicios de acompañamiento y apoyo. “El Ayuntamiento siempre estará a vuestro lado, como administración más cercana, ayudándoos en todo lo que necesitéis”, concluyó.