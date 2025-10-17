La cámara de calle La Fira empezará a multar en diciembre tras su integración en el plan Vive Elche

La cámara instalada en la calle La Fira comenzará a imponer sanciones a finales de diciembre, convirtiéndose en el único dispositivo -de momento- con carácter sancionador dentro del proyecto Vive Elche, el sistema de monitorización de tráfico y calidad urbana impulsado por el Ayuntamiento. El concejal de Servicios Públicos, Claudio Guilabert, explicó que actualmente la cámara está en fase de pruebas y que la circulación sigue prohibida para todos los vehículos que no sean residentes, trabajadores de la zona o tengan autorización específica.

Una zona peatonal protegida

El dispositivo permitirá controlar el acceso a esta calle, garantizando que solo puedan entrar los vecinos registrados y las empresas autorizadas. “Actualmente la cámara no multa, pero a finales de año iniciaremos la recopilación de matrículas de los residentes y empresas de la zona para permitir su paso. El que no sea vecino o trabajador de la zona no podrá circular o será sancionado”, detalló Guilabert. La medida busca proteger la condición peatonal de la calle y evitar incidencias como la presencia de camiones de reparto o vehículos durante festividades y actos religiosos en Santa María, "como ocurrió en las representaciones del Misteri de este año".

Cámara de vigilancia instalada en la calle La Fira de Elche que empezará a multar en diciembre / Matías Segarra

Integración en el sistema Vive Elche

La cámara de La Fira formará parte del sistema Vive Elche, que ya está en fase de despliegue en calles como Curtidores, Fray Luis de León, Antonio Machado, Julio Sánchez Gómez, Aurelio Coquillat y Capitán Gaspar Ortiz. El proyecto, único en España, incluye 69 cámaras de lectura de matrículas, 38 de analítica de vídeo, 17 radares multicarril, 28 antenas bluetooth y 15 sensores de ruido, todos destinados a la recopilación de datos sobre aforos, flujos de tráfico y niveles de contaminación acústica y sonora.

Guilabert subrayó que estos dispositivos no tendrán carácter sancionador y que su función es exclusivamente informativa y de análisis: “Los datos nos permitirán adoptar medidas de tráfico basadas en información técnica, mejorar la movilidad urbana y planificar la redistribución del tráfico en todo el municipio”.

Una de las cámaras del plan Vive Elche para controlar la movilidad de la ciudad a través de monitores / INFORMACIÓN

Gestión desde un centro de mando

Toda la información será gestionada desde un centro de mando ubicado en el antiguo edificio de Bomberos del barrio de San José, bajo la coordinación del departamento de Tráfico y la Policía Local. Los datos permitirán anticipar situaciones de alta afluencia, como festivales, eventos deportivos o celebraciones, y tomar decisiones sobre la movilidad urbana sin necesidad de vigilancia constante.

El sistema también tendrá un acceso público a través de la página web del Ayuntamiento y una aplicación, garantizando transparencia y permitiendo a los ciudadanos consultar información sobre los flujos de tráfico y niveles de contaminación en tiempo real.

Futura aplicación de multas en La Fira

Aunque el resto de cámaras de Vive Elche no sancionarán, la de La Fira sí comenzará a multar a los vehículos no autorizados a partir de diciembre. Guilabert aclaró que antes se completará la recopilación de matrículas de vecinos y empresas, para garantizar que solo puedan circular los que tengan permiso. Esta medida permitirá que la calle mantenga su carácter peatonal y cumpla la normativa vigente, evitando situaciones conflictivas durante eventos o actividades en el entorno.

El edil puso como ejemplo la celebración del Misteri y actos en Santa María, donde la presencia de vehículos podía interferir con la seguridad y organización. “Esta cámara nos permitirá controlar el acceso sin necesidad de tener un policía las 24 horas, evitando molestias y garantizando la correcta circulación de peatones y residentes”, destacó.

El concejal de Servicios Públicos exponía que el plan Vive Elche servirá para analizar cómo es la movilidad en la ciudad / INFORMACIÓN

Un paso más en la movilidad urbana

El proyecto Vive Elche, que comenzó al inicio de la legislatura, busca mejorar la movilidad, optimizar la gestión del tráfico, aumentar los espacios verdes y recuperar zonas urbanas, siempre según la información facilitada por el equipo de gobierno. La instalación de cámaras y sensores permitirá conocer los flujos de tráfico por carril, volumen de vehículos en cada avenida y niveles de contaminación acústica y sonora.

Carteles en la calle La Fira que anuncian la imposibilidad de circular en este punto del centro de Elche / Matías Segarra

Guilabert afirmó que, una vez finalizado el despliegue total del sistema, previsto para finales de 2025, se podrán realizar análisis y previsiones de tráfico en tiempo real, facilitando la toma de decisiones para toda la ciudad. Asimismo, destacó la utilidad del sistema para proyectos futuros, como el análisis de la llegada de visitantes en eventos multitudinarios o la planificación de mejoras en la circulación y estacionamiento.

El dispositivo de la calle La Fira será la excepción dentro del sistema: el único que aplicará sanciones. El resto de cámaras y sensores continuarán cumpliendo su función de información y análisis, contribuyendo a una gestión del tráfico más eficiente y a una mayor calidad de vida urbana para los vecinos, según concluyó el edil.