Un centro comercial conciencia sobre compras responsables en Elche

Vestidos de bolsas gigantes de papel y con mensajes del tipo "no te falta ropa, te sobra ansiedad" para combatir las compras sin control. El centro de Elche acogió este viernes una performance desde La Glorieta que estuvo promovida por l'Aljub, en colaboración con el Ayuntamiento y el Proyecto Hombre, para concienciar del consumo responsable.

Bajo el lema ‘Lo que te sienta bien, queda mejor’ el propio centro comercial invitó a reflexionar sobre la forma en la que se consume la moda y pone en valor que la mejor compra es aquella que se ha meditado, se disfruta y no genera arrepentimiento o desasosiego en quienes viven esta experiencia. Para apoyar estas ideas han elaborado el informe ‘Smart Fashion 2025’, que identifica que el 60’3 % de los consumidores no tiene un perfil de consumo consciente, aunque solo un 7 % se sitúa en el rango de mayor riesgo incluso llegando a las compras compulsivas.

Entre los perfiles más vulnerables a la hora de caer en la compulsión en el proceso de compra se encuentran jóvenes entre 18 y 34 años, y la razón es que presentan un nivel más bajo de planificación y control, de ahí que sea la franja de edad en la que incidir a la hora de lanzar nuevas campañas educativas y de prevención, como apuntó Daniel Párraga, director del centro comercial.

Los datos de este estudio, que ha estado gestionado por la compañía estadounidense de capital inmobiliario CBRE, también apuntan a que las mujeres muestran mayor conciencia en sus compras que los hombres, mientras que los mayores de 45 años lideran el consumo planificado y responsable.

Usuarios vestidos con bolsas gigantes de papel para criticar el consumo compulsivo / Matías Segarra

Motivos emocionales

De igual modo, más de la mitad de los consumidores (58’3 %) reconoce comprar por motivos emocionales y un 57 % admite haberse arrepentido de seguir tendencias de moda. Para Consagración Jareño, directora de Proyecto Hombre Alicante, “estas cifras son una muestra de la influencia de la presión social en el consumo reactivo”.

Y es que el 34’4% de los consumidores ha sufrido consecuencias en su economía por las compras impulsivas y el 30’5% ha seguido comprando a pesar de los problemas causados, lo que evidencia una naturaleza adictiva en la conducta y la urgencia de que haya alternativas hacia la compra guiada. Desde Proyecto Hombre alertan de que las compras online facilitan los comportamientos compulsivos por el acceso inmediato, los estímulos constantes, el hecho de necesitar pensar menos a la hora de efectuar la compra y sentirse en el anonimato.

Más riesgo

En cuanto a las compras online, la mayoría de los consumidores, en concreto un 65’8%, afirma haber comprado ante una oferta limitada o un descuento; y el 60’3% confiesa haber sentido arrepentimiento posterior. omo explican desde Proyecto Hombre Alicante,

También es mayoría quienes utilizan las compras por este canal para regularse emocionalmente, ya que casi el 52% (51’8%) afirma adquirir artículos por internet para sentirse mejor. Asimismo este ámbito presenta mayores dificultades para el autocontrol, pues el 38’9% intenta reducir las compras innecesarias, pero no lo consigue.

Cambio

A pesar de esta tendencia, el 73 % de los encuestados estaría dispuesto a modificar sus hábitos si esto mejora su bienestar; y un 70 % demanda experiencias de compra más conscientes y personalizadas en los centros comerciales.

El estudio concluye que la ‘moda consciente’ es aún un concepto desconocido para el 46% de la población pero despierta un alto interés cuando se asocia con bienestar y estilo de vida. Además, este mismo porcentaje considera que una persona que compra moda de forma consciente, revela una aspiración a compras más racionales y felices.

Esta acción se enmarca dentro del proyecto ‘Destino 2030’ del centro comercial ilicitano. Un programa de sostenibilidad y compromiso, basado en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU. Cumpliendo esta vez con los objetivos número 3 ‘Salud y Bienestar’; número 12 ‘Producción y consumo responsable’ y número 17 ‘Alianzas para lograr los objetivos’.