Las fiestas de Elche lo dan todo en el congreso cofrade: de la Semana Santa a la Venida y los Moros y Cristianos

Como si Elche hubiera tenido la fórmula mágica para retroceder en el tiempo, este viernes la ciudad aunó sobre el mismo escenario la pasión por la Semana Santa, el hallazgo de la Virgen por Cantó y la historia de los Moros y Cristianos. Todo en el marco del XII Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías (JOHC) con el fin de demostrar cómo la pasión por la patrona puede vivirse desde diferentes prismas, y más cuando esta cita, que durará hasta el domingo, está enclavada dentro de los actos por el Año Jubilar.

1.400 congresistas

Desde que se confirmó que las tierras ilicitanas iban a ser la sede del sentimiento cofrade nacional están puestas todas las expectativas en esta celebración que busca realzar lo que significa la Semana de Pasión en Elche. Ya desde el jueves por la noche para la vigilia y el vino de honor, y a primera hora de este 17 octubre, el ambiente que se respiraba por las calles del centro estaba algo más animado de lo habitual, teniendo en cuenta que durante la jornada cerca de los 1.400 congresistas confirmados, y venidos de 34 delegaciones del país, fueron recogiendo sus acreditaciones en los salones parroquiales de la basílica de Santa María o asistieron a visitas guiadas para recorrer los encantos de la ciudad.

Por grupos era frecuente ver a jóvenes de Zaragoza, Valladolid, León, Palencia o Lorca, entre otros lugares, portando banderas de sus zonas así como jóvenes de ciudades de la Comunidad Valenciana, sin contar a los propios cofrades ilicitanos que representan algo más del 40% de los participantes.

Algunos de los participantes, en el camarín de la Patrona de Elche, este viernes. / Matías Segarra

Ofrenda

La jornada de este viernes estuvo marcada por la tarde con una multitudinaria ofrenda de flores a la Maredéu desde la plaza Menéndez Pelayo hacia la basílica de Santa María, discurriendo junto al Mercado Central y por la Casa de la Festa.

Los centros florales, en los que destacaban las margaritas y los lirios blancos, llevaban marcado el nombre del paso o de la ciudad que rendía tributo, y terminaron concentrados en el altar, pese a que los que prepararon la junta nacional y la local organizadora sí que pudieron subirse al camarín con la imagen de la patrona.

Jóvenes con las flores en Santa María. / MATIAS SEGARRA

Inauguración

Este sentido recorrido sirvió para preparar a los asistentes a la inauguración oficial donde se abordó la historia de la cristiandad en Elche de una forma didáctica a base de multitud de audiovisuales que se proyectaron en las tres pantallas que protagonizaban el escenario de la Plaza del Congreso Eucarístico.

Lo curioso de la cita es que entre las alocuciones del obispo de la Diócesis Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla; del alcalde, Pablo Ruz, así como del presidente de la Junta Mayor, Joaquín Martínez, y los directores del congreso (JOHC) en Elche, Roberto García, asi como del representante a nivel nacional, Juan Manuel Pérez Latorre, se hicieron guiños a celebraciones locales, hasta el punto que entró en escena el mismísimo Rey Jaime I acompañado de dos escuadras del bando de la cruz y la media luna de los Moros y Cristianos, de la misma forma que también apareció la figura del obispo de la época, en la que se ambientó el Bautismo de la Morería del Raval, a su llegada a la Diócesis de Orihuela.

Ese preciso momento en el que el guardacostas Cantó encuentra a la Virgen en el arca desde la playa del Tamarit también se escenificó, aunque sin el detalle de la madrugada del 28 de diciembre, ya que el objetivo era mostrar cómo ha evolucionado Elche desde la Reconquista y transmitir a los presentes el fervor asuncionista que hay en la ciudad.

Desde el arranque del congreso y hasta el broche se van a suceder una veintena de actividades. Este sábado se presentarán las candidaturas a albergar el XIII JOHC en 2026, se realizará un podcast cofrade sobre la evolución de estos encuentros nacionales a lo largo de los años y habrá una feria de stands donde las delegaciones promocionarán su Semana Santa y darán a conocer el patrimonio de sus cofradías y hermandades.

Mascletà y costra

De forma paralela, se van a realizar dos talleres: uno sobre el arte del trenzado de la palma blanca y otro sobre las flores de talco. A las 13.50 se disparará una mascletà desde el Palacio de Altamira y posteriormente se cocinará una costra gigante en el Paseo de la Estación.

Pasos

Uno de los momentos más esperados llegará por la tarde a partir de las 18.30 horas con la procesión extraordinaria en la que discurrirán por las calles un total de 13 pasos. Así las cosas, el Pas de la Burreta, la Samaritana, la Oración en el Huerto, Jesús Nazareno, la Verónica, el Cristo de la Caída, Cristo del Perdón, Mater Desolata y Cristo de la Agonía saldrán desde San Juan, mientras que la Esperanza, el Cristo del Amor y la Dolorosa lo harán desde El Salvador, con una parte del recorrido común. El broche lo pondrá la gala en lel Hort del Xocolater.

El domingo, la Peregrinación de la Juventud Cofrade de España marcará la jornada desde las 9.30 horas, con motivo del 75 aniversario de la Proclamación del Dogma de la Asunción, y la comitiva saldrá acompañando las imágenes de San Juan Evangelista, Patrón de la Juventud y María Santísima del Mayor Dolor.

Tras la peregrinación, será la Eucaristía de clausura presidida por el obispo Munilla y los actos finalizarán tras la lectura de las conclusiones y la proclamación de la sede al próximo JOHC 2026.