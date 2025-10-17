El dátil de Elche se expande a tres países pese a una cosecha "tirando a floja" por las lluvias

Digamos que la producción del dátil de Elche este 2025 no pasará a la historia por su volumen, pero sí por la proyección exterior, y es que el tradicional fruto ilicitano ha logrado llegar a mercados europeos en Bélgica y Holanda con la previsión de abrir en el corto plazo un canal de ventas en Dinamarca. Y todo en un año en el que el sector asume que la campaña ha sido "normalita, pero tirando a floja", como alertó este viernes el presidente de la asociación de productores, Miguel Ángel Sánchez, durante el tradicional acto del corte de los ramazos de dátil.

Unas cifras que se moverán entre las 60 y 80 toneladas, lejos del centenar que sería lo deseable para el sector. Eso sí, reconocen que tampoco se podía esperar mucho más teniendo en cuenta que las últimas lluvias han ocasionado daños a la actividad y se baraja una merma de entre un 8 y un 10% de dátiles que han madurado más rápido de lo deseado y la humedad ha acelerado la caída "hasta el punto de que en una semana se nos ha venido todo encima", destacaba el presidente del colectivo.

Falta de rentabilidad

A los factores ambientales se le suman que el número de productores se cuentan con los dedos de las dos manos y que las palmeras datileras con encaje comercial son las que son, todo ello sumado a que han ido desapareciendo ejemplares por la falta de rentabilidad.

Sánchez, que condujo la presentación en un vivero de Asprillas de la familia Urbán, tampoco quiso pasar por alto la acuciante ausencia de relevo generacional, la falta de formación para palmereros que enciendan la llama por este oficio y el hecho de que haya agricultores que se estén haciendo mayores y estén cediendo parte de sus extensiones a las plantas fotovoltaicas sin que se esté reponiendo a la misma velocidad el volumen de palmeras, que en estos casos están siendo trasplantadas y terminan en otros viveros, incluso fuera de la ciudad.

Aún y así, los productores señalaron que se han plantado 700 nuevas palmeras para compensar las pérdidas y se está poniendo el foco en una nueva variedad tardía, Helike, que permitirá romper la estacionalidad y ofrecer dátiles durante más meses del año más allá de la Navidad.

160 puntos en España

Pese a las amenazas que desde hace años envuelven al sector, el balance que hacen desde la asociación es "histórico" porque han conseguido que el dátil ilicitano pueda penetrar en más de 160 puntos de España, más la proyección europea, lo que consideran que es inédito porque solía quedarse relegado al ámbito local. Achacan este salto a la asistencia en ferias internacionales como Fruit Attraction, en Madrid, donde el producto despertó el interés de distribuidores europeos.

Buitrago, Ruz y agricultores durante el acto del corte del dátil este viernes en un vivero de Asprillas / Matías Segarra

De zorro a dátil

“Muchos no sabían ni que en España se cultivaban dátiles, y menos de esta calidad", señaló el productor, que agradeció el apoyo en la promoción al Ayuntamiento y a la Diputación. Entre los presentes en el acto se encontraban el presidente del Elche C.F., Joaquín Buitrago, quien fue agasajado con uno de los ramazos de dátil e incluso recibió la propuesta de la asociación de que la mascota del equipo, Datigol, pase de ser un zorro a un dátil para visibilizar más aún este sello ilicitano. En este sentido, el alto dirigente del clun franjiverde, a quien le pilló por sorpresa la petición, se comprometió a estudiarla.

Consumir dátil de Elche

Un ramo compartido fue para los ediles de Agricultora y Pedanías, José Antonio Román y Pedro José Sáez, mientras que el tercero lo recogió el alcalde, Pablo Ruz, quien aprovechó el encuentro para sensibilizar a la población sobre la importancia de que el consumidor busque dátil de Elche "para comprometernos con el futuro del Palmeral". A este respecto, también destacó que es importante que los jóvenes ingenieros agrónomos y más emprendedores vean en el sector del viverismo un motor económico para que haya relevo. Y lo cierto es que hay fincas como en la que se celebró el acto donde sus propietarios han optado por delegar en palmereros la recogida del dátil y despreocuparse por la comercialización para centrarse en la gestión de los viveros.

A esta cita casi familiar entre palmereros, regantes, agricultores también acudieron investigadores como José Ángel Pérez, director de la Cátedra del Palmeral de la Universidad Miguel Hernández, que advirtió de que el gran reto para garantizar el futuro del Palmeral está en asegurar la financiación para investigar y conservar, e incluso denunció que hay administraciones que ven el patrimonio, como “parque de atracciones bonito” sin comprender la trascendencia ambiental, económica y cultural que tiene.

En este sentido, apostilló que hay que entender cómo los huertos funcionan como regulador climático natural y es claro: "Si los perdemos por desidia, el desierto lo tendremos aquí”. Desde la cátedra además ponen en valor las múltiples propiedades nutricionales que tiene el dátil pese a que se ha intentado asociar a otros artículos altos en azúcares.

Alimentación

En este sentido defienden que este producto permite atrapar el azúcar entre las fibras para que sea mejor absorbido por el organismo, e incluso ofreciendo altos aportes de minerales como el potasio. Precisamente para desmitificar al dátil, y defender la gran versatilidad que tiene en la hostelería, se ofrecieron diferentes platos tanto salados como dulces con este fruto como principal ingrediente.