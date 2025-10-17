Cultura
Gerardo Muñoz Lorente recibe en Crevillent el XIII Premio Internacional “Juan Antonio Cebrián” de Divulgación Histórica
El periodista Antonio Pampliega, miembro del jurado, presenta este sábado su libro "Cowboys en el infierno" y su exposición fotográfica "Los ojos de la guerra"
El investigador histórico Gerardo Muñoz Lorente ha sido reconocido este viernes con el XIII Premio Internacional “Juan Antonio Cebrián” de Divulgación Histórica por su obra Pistolero, durante el acto celebrado en el Salón de Actos de la Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asís de Crevillent.
El evento, que contó con numeroso público, sirvió para rendir homenaje a la figura del periodista y divulgador Juan Antonio Cebrián, fallecido en 2007, y consolidar un certamen que se ha convertido en referente nacional de la divulgación histórica.
Publicación excepcional de la obra finalista
Como hecho excepcional, el jurado acordó publicar también la obra finalista, La historia enterrada de América, de Óscar Fábrega, marcando un precedente en las trece ediciones del premio. La decisión subrayó la calidad de los trabajos presentados y el compromiso del certamen con la difusión de la historia desde una perspectiva rigurosa y accesible.
El jurado de esta edición estuvo integrado por destacadas figuras del ámbito de la comunicación y la investigación histórica, entre ellas Antonio Pampliega, José María Aznar Miralles, César Augusto Asencio, Ángeles López, Jesús Callejo y Silvia Casasola, quien ejerció como presidenta.
Un reconocimiento al espíritu divulgador de Cebrián
El galardón, patrocinado por el Ayuntamiento de Crevillent, a través de la Concejalía de Cultura, y por el Grupo Enercoop (Obra Social), mantiene el objetivo de promover una divulgación histórica que combine rigor, entretenimiento y valores educativos, en la línea del legado intelectual de Juan Antonio Cebrián.
El acto concluyó con una actuación poética de Salvador Ferrández, acompañado a la guitarra por Ángel Cerdá, que puso el broche cultural a una velada dedicada a la memoria y la pasión por la historia.
La entrada fue libre hasta completar aforo y reunió a numerosos vecinos, investigadores y amantes de la historia que quisieron celebrar este nuevo capítulo de un premio que, año tras año, consolida su prestigio en el panorama cultural español.
Libro y exposición fotográfica de Antonio Pampliega
El periodista Antonio Pampliega, miembro del jurado de los premios, estuvo presente en el acto celebrado en la Cooperativa Eléctrica, donde precisamente este sábado a las 20 horas presentará su libro "Cowboys en el infierno", donde mezcla testimonio y ficción sobre la vida de los corresponsales en zonas de guerra.
Pampliega ha sido corresponsal en Irak, Afganistán o Siria, donde Al Qaeda lo secuentró durante 299 días. Previo a la presentación del libro, a las 19 horas, el periodista inaugura en el Casal Festero de la Asociación de Moros y Cristianos una exposición fotográfica titulada "Los Ojos de la Guerra", que se podrá visitar hasta el 24 de noviembre de lunes a jueves de 18.30 a 20.30 horas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Coches y contenedores arrastrados en Elche por una lluvia de 20 minutos y el río Vinalopó rebosante de agua
- Una avenida del Vinalopó casi lo mata en Elche: “En 15 segundos el agua llegó a la ventanilla; que nadie piense que la riada avisa”
- La exconcursante de Gran Hermano que ahora vende cupones en Gran Alacant
- La carretera de Santa Pola vuelve a inundarse en Elche: “El colector es insuficiente”
- Piden más seguridad en la rotonda de El Corte Inglés de Elche tras el grave atropello a una mujer en el paso de peatones
- El Oasis Elche Music Fest cancela los conciertos del viernes, con Mikel Izal, Dani Fernández y La La Love You por la alerta roja por lluvia
- Elche se blinda ante la alerta roja: sólo trabajan los funcionarios esenciales y sin autobuses a pedanías
- Renfe sustituye el sábado 18 y el domingo 19 en Elche los trenes de cercanías y media distancia por autobuses