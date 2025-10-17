Un periodista de Gaza que perdió a su hijo y sobrevivió a seis guerras se desnuda en Elche: "Me arrancaron el alma"

Escuchar tan sólo cinco minutos el crudo relato de Kayed Hammad sobre el horror que sufrió en la franja de Gaza cuando durante días estuvo buscando a Omad, su hijo mayor de 24 años, muerto en un bombardeo israelí mientras iba a por medicinas para su amigo ingresado en un hospital, da cuenta de la desesperación que han vivido infinidad de familias palestinas como él. Por suerte pudo ser evacuado junto a su mujer y sus otros hijos y ahora, residiendo en Segovia, lucha por mantener viva la memoria de su pueblo recorriendo, también, ciudades como Elche esta semana con tal de visibilizar los efectos de lo que a las claras llama genocidio. "Dicen que se ha parado, pero no ha terminado. Lo que viene puede ser peor”, alerta.

Precisamente el jueves Hammad, quien durante más de dos décadas trabajó como intérprete, productor y guía en la Franja de Gaza—lo que en el argot periodístico se llama fixer— para reporteros internacionales , contó su historia en el aula de la Plaça de Baix de la Universidad Miguel Hernández. La cita estuvo organizada por Amnistía Internacional y el Seminario Permanente Kapuściński de Periodismo y Derechos Humanos, de la misma forma que este viernes el gazatí también tenía previsto ofrecer una conferencia ante alumnos de Periodismo en el campus ilicitano.

Desahogo colectivo

De lo que no hay duda es de su testimonio sirvió como ejercicio colectivo de desahogo ante lo que está sufriendo el pueblo palestino y que ha desatado movilizaciones por todo el país. Lo cierto es que la sala se llenó y el público, que después elevó varias preguntas, escuchó durante más de una hora en profundo silencio mientras Kayed dibujaba su vida con un hilo roto en la voz, aunque sin perder su humor característico y la ironía que se le han agudizado en medio de las adversidades.

"He sobrevivido a seis guerras"

“He sobrevivido a seis guerras y a 17 años de bloqueo, pero en esta última ocasión me arrancaron el alma”, manifestó recordando la violenta pérdida de su hijo mayor. Precisamente por todo el sufrimiento que ha tenido que aguantar se muestra muy escéptico sobre los llamados acuerdos de alto el fuego. “Me hace gracia cuando dicen que se ha firmado un acuerdo. ¿Quién lo ha firmado? Estados Unidos en nombre de Israel. No había palestinos en la mesa. Fue una trampa de Trump, un salvavidas para Netanyahu. Dicen que quieren la paz, pero su paz es un desierto sin palestinos”, denunció.

Para Kayed, la política internacional se ha convertido en una especie de espejo deformado donde la justicia se refleja solo a veces, y en ese sentido sentenció que le decepciona el doble rasero del mundo. "En Ucrania se toman medidas, pero cuando se trata de nosotros, lo único que llegan son más armas para Israel. Queremos vivir como el resto del planeta. No somos esclavos ni idiotas”.

Campo de refugiados

Narró que en aquellas calles estrechas del campo de refugiados de Yabalia, donde vivió prácticamente toda su vida, aprendió a correr antes que a hablar de niño. "Crecimos en el infierno", manifestó, al tiempo que contó que pese a que tuvo oportunidades para salir de la Franja siempre se resistió a perder su tierra, sus orígenes. Su papel allí era invisible pero al mismo tiempo esencial, ya que sin gente como él, el mundo tras la frontera nunca habría visto lo que ocurría al otro lado de los muros del bloqueo.

Digamos que su oficio era una forma de resistencia sobre un territorio donde nadie está seguro porque una ambulancia, una escuela o un hospital pueden ser el blanco más peligroso. Denunció que hayan prohibidio la entrada a la prensa internacional y tiene su teoría: "Saben que si los matan habrá repercusión. Así que nos quedamos nosotros. Y para ellos un periodista palestino es más peligroso que un miliciano con un kaláshnikov, y cuando un dron detecta el logo de prensa, dispara”.

Kayed apuntó que trabajaba sin chalecos para que no hubiera marcas identificativas y su hija de 18 años lo ayudaba a grabarlo para, acto seguido, desaparecer de la escena como medida de seguridad. Eso sí, explicó que apenas quedan conexiones en la Franja de Gaza y que compartir un vídeo con el mundo de apenas cinco minutos podía tardar en cargarse 16 horas.

Gracias a su testimonio el gazatí hizo también un alegato en defensa del periodismo reprobando que más de 250 periodistas palestinos han muerto en dos años. "Han intentado silenciarnos porque perdieron la guerra del relato. Israel siempre ganaba las batallas militares, pero esta vez ha perdido la narrativa, y ya no pueden presentarse como el pueblo elegido por Dios". A este respecto destacó que en Estados Unidos el apoyo a Israel también ha caído casi a la mitad y que la causa palestina ha crecido.

Menú de Gaza

En medio del hambre y los apagones, Hammad creó un proyecto junto al periodista Mikel Ayestaran y la revista 5W que dio la vuelta al mundo: el Menú de Gaza, un libro en el que constan las imágenes que compartió durante 500 días sobre los platos que su familia conseguía preparar, que iban del arroz pasado por agua a lentejas o latas de guisantes, rompiendo, así, la tendencia de la gente que suele subir a las redes lo mejor que come.

"Para mí eso era una ofensa", y lo dijo después de reconocer que había llegado a comer pienso de animales, maíz mezclado con arena o el pan que antes se comían las gallinas de su hermana cuando se recrudeció la ofensiva.

Calvario

El día a día en la Franja se centraba en improvisar en busca de combustibe, leña, mientras que había precios de artículos de primera necesidad que se dispararon, como un litro de aceite por 40 euros o un kilo de azúcar por 500. Al hilo, narró que conseguir dinero también era un calvario porque no quedan bancos ni cajeros y surgieron comerciantes que llegaban a cobrarles comisión que ya llegaba al 45% para darles efectivo.

Su casa, arrasada

Expuso que en apenas 21 meses tuvo que cambiar de casa hasta 17 veces porque la suya fue destruida en la primera semana de bombardeos, con lo que junto a su familia tuvieron que acogerse a la solidaridad de seres queridos. Eso sí, además de perder el hogar les extirparon recuerdos como un vestido que guardaba de su madre de cuando era joven, y tampoco pudo volver a encontrarse con su tumba después de cuatro días buscando donde estaba enterrada después de que las bombas también impactaran en el cementerio.

Durante la charla en la UMH, Kayed alternó la rabia mezclada con un halo de serenidad aunque teme que el pueblo palestino no pueda recomponerse. Narró que la primera vez que rechazó un permiso de residencia con estatus de refugiado fue en 1993 porque esa palabra "me quemaba".

Culpabilidad

La muerte de su hijo marcó un punto de inflexión y decidió junto a su entorno cambiar el rumbo. Su esposa ya no es la misma después del trágico suceso y sus otros tres hijos, de 17, 19 y 22 años, también insistieron en salir. Pese a encontrarse a salvo en España, ya que incluso Kayed llegó a confesar que procuraban dormir todos juntos para que si había bombardeos se los llevasen a todos a la vez, evitando más sufrimientos, ahora se sienten culpables por haber dejado atrás a tíos, primos y amigos. Reconoce tener el corazón partido.

Como anécdota, el periodista expuso que cuando vivía en Gaza nadie se atrevía a decirle que no fumara o tomara café porque allí, precisamente, estas sustancias eran a las que menos miedo le tenía. La paz que ahora tiene en España la califica como un "regalo de la vida".

En Segovia, donde han tramitado la protección internacional, admite sentir serenidad después de haber vivido durante más de quince años con el ruido atronador de los drones, que incluso llegaban a simular sonidos de perros ladrando y bebés llorando para desequilibrar más si cabe a la población palestina. Confiesa que su sueño sería volver a su tierra aunque sea el último día de su vida, "pero vivirlo libre".

En el acto de Amnistía Internacional y la UMH criticó que Gaza sigue siendo la cárcel al aire libre más grande del mundo y fue claro: "lo que hace falta no es solo condenar, sino cortar relaciones comerciales, diplomáticas y de armas. España ha empezado a hacerlo, y si toda Europa siguiera ese camino, habría esperanza”, manifestó.

"Marionetas"

Cuando habla del comportamiento de losa gobiernos árabes vecinos su voz se endurece: "Son marionetas. No pueden enviar ni una bala sin permiso de Israel. No queremos nada de ellos. Nos bombardearon, y luego se lavan las manos”, reprobó con un nudo en la garganta.

Ya por el final de la charla un vecino sirio afincado en la ciudad le preguntó si todavía tenía esperanza, a lo que Kayed le contestó que aunque para él la muerte se ha detenido por un tiempo, "no ha terminado", y siente que habrá resistencia mientras que haya alguien que cuente lo que pasa en Gaza, "porque cuando nos arrebatan la tierra, sólo nos queda la palabra", sentenció.