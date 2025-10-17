Polémica
El PSOE reclama en la Diputación el nombre de Ernest Lluch para el centro de salud de Travalón en Elche
El grupo provincial defenderá en el próximo Pleno una moción para pedir al Consell la restitución y actos de homenaje por el 25 aniversario de su asesinato
El Grupo Socialista de la Diputación de Alicante anunció que presentará en el próximo Pleno una moción para exigir al Consell que devuelva el nombre de Ernest Lluch al Centro de Salud de Travalón de Elche, después de que el actual gobierno autonómico decidiera eliminarlo. La propuesta incluye además la celebración de actos conmemorativos en el 25 aniversario de su asesinato a manos de ETA.
“Una ofensa a la memoria democrática”
El portavoz socialista, Vicente Arques, calificó la decisión de la Generalitat como “una ofensa a la memoria democrática, a la sanidad pública y a todas las víctimas del terrorismo”, y recordó que “Ernest Lluch fue el impulsor de la Ley General de Sanidad de 1986 y el arquitecto del sistema público y universal que hoy garantiza la atención sanitaria para todos los ciudadanos”.
Arques explicó que el nombre del centro fue aprobado en 2022 por el Ayuntamiento de Elche y la Conselleria de Sanidad del entonces Consell de Ximo Puig, en reconocimiento a una figura “que representa el diálogo, la concordia y el compromiso con la sanidad pública”.
A juicio del portavoz socialista, “borrar su nombre justo en el 25 aniversario de su asesinato a manos de ETA demuestra una absoluta falta de sensibilidad y de respeto por la historia democrática de este país”.
Petición formal al Consell y a Les Corts
La moción registrada por el grupo socialista solicita que la Generalitat renombre oficialmente el centro como “Travalón–Ernest Lluch”, y que se traslade el acuerdo a Les Corts Valencianes, al president de la Generalitat y a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.
Asimismo, la iniciativa pide que la Diputación de Alicante se adhiera al reconocimiento institucional del exministro y que impulse actos conmemorativos en honor a su figura, símbolo del diálogo y la convivencia democrática.
Arques subrayó que “quitar el nombre de Ernest Lluch no es un simple gesto administrativo, es una decisión ideológica que intenta borrar la huella de quien defendió la libertad, el diálogo y la sanidad pública universal”.
Llamamiento al consenso político
El portavoz provincial apeló al resto de formaciones políticas a “actuar con responsabilidad, respeto y altura democrática ante una figura que representa lo mejor de la convivencia y de la política con mayúsculas”.
Desde el grupo socialista confían en que la Diputación apruebe la moción y que el homenaje sirva para recordar la aportación de Lluch al sistema sanitario y su legado como defensor del diálogo frente a la violencia.
Suscríbete para seguir leyendo
- Coches y contenedores arrastrados en Elche por una lluvia de 20 minutos y el río Vinalopó rebosante de agua
- Una avenida del Vinalopó casi lo mata en Elche: “En 15 segundos el agua llegó a la ventanilla; que nadie piense que la riada avisa”
- La exconcursante de Gran Hermano que ahora vende cupones en Gran Alacant
- La carretera de Santa Pola vuelve a inundarse en Elche: “El colector es insuficiente”
- Piden más seguridad en la rotonda de El Corte Inglés de Elche tras el grave atropello a una mujer en el paso de peatones
- El Oasis Elche Music Fest cancela los conciertos del viernes, con Mikel Izal, Dani Fernández y La La Love You por la alerta roja por lluvia
- Elche se blinda ante la alerta roja: sólo trabajan los funcionarios esenciales y sin autobuses a pedanías
- Renfe sustituye el sábado 18 y el domingo 19 en Elche los trenes de cercanías y media distancia por autobuses