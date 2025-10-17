El PSOE reclama en la Diputación el nombre de Ernest Lluch para el centro de salud de Travalón en Elche

El Grupo Socialista de la Diputación de Alicante anunció que presentará en el próximo Pleno una moción para exigir al Consell que devuelva el nombre de Ernest Lluch al Centro de Salud de Travalón de Elche, después de que el actual gobierno autonómico decidiera eliminarlo. La propuesta incluye además la celebración de actos conmemorativos en el 25 aniversario de su asesinato a manos de ETA.

“Una ofensa a la memoria democrática”

El portavoz socialista, Vicente Arques, calificó la decisión de la Generalitat como “una ofensa a la memoria democrática, a la sanidad pública y a todas las víctimas del terrorismo”, y recordó que “Ernest Lluch fue el impulsor de la Ley General de Sanidad de 1986 y el arquitecto del sistema público y universal que hoy garantiza la atención sanitaria para todos los ciudadanos”.

Arques explicó que el nombre del centro fue aprobado en 2022 por el Ayuntamiento de Elche y la Conselleria de Sanidad del entonces Consell de Ximo Puig, en reconocimiento a una figura “que representa el diálogo, la concordia y el compromiso con la sanidad pública”.

A juicio del portavoz socialista, “borrar su nombre justo en el 25 aniversario de su asesinato a manos de ETA demuestra una absoluta falta de sensibilidad y de respeto por la historia democrática de este país”.

El presidente de la Generalitat visitó el inicio de las obras del centro de salud de Travalón en Elche / Áxel Álvarez

Petición formal al Consell y a Les Corts

La moción registrada por el grupo socialista solicita que la Generalitat renombre oficialmente el centro como “Travalón–Ernest Lluch”, y que se traslade el acuerdo a Les Corts Valencianes, al president de la Generalitat y a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.

Asimismo, la iniciativa pide que la Diputación de Alicante se adhiera al reconocimiento institucional del exministro y que impulse actos conmemorativos en honor a su figura, símbolo del diálogo y la convivencia democrática.

Arques subrayó que “quitar el nombre de Ernest Lluch no es un simple gesto administrativo, es una decisión ideológica que intenta borrar la huella de quien defendió la libertad, el diálogo y la sanidad pública universal”.

Llamamiento al consenso político

El portavoz provincial apeló al resto de formaciones políticas a “actuar con responsabilidad, respeto y altura democrática ante una figura que representa lo mejor de la convivencia y de la política con mayúsculas”.

Desde el grupo socialista confían en que la Diputación apruebe la moción y que el homenaje sirva para recordar la aportación de Lluch al sistema sanitario y su legado como defensor del diálogo frente a la violencia.