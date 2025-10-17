Recortes en dependencia, al deporte adaptado y al Palmeral de Elche...Estas son las críticas del PSOE al bipartito

El PSOE de Elche acusa al bipartito de PP y Vox de "cargarse" 1,7 millones que iban para servicios sociales, educación, deporte adaptado, sanidad o para la promoción del Palmeral para cubrir nóminas. Todo por lo que entienden que es una mala planificación económica de los recursos públicos que ahora deriva en trasvasar el dinero para paliar el déficit.

Desde el grupo municipal socialista han enumero la infinidad de partidas que se verán afectadas por este ajuste presupuestario, donde entrarían la dependencia, con una reducción de 240.000 euros en el Servicio de Ayuda a Domicilio; 114.000 euros menos para pintura y arreglos de los colegios; 25.000 euros menos para el deporte adaptado, quedando la partida a cero; una reducción de 40.000 euros para la prevención de la legionela y el mantenimiento sanitario de las piscinas o 60.000 euros menos para el mantenimiento de los distritos.

Lamentan, igualmente, que "para el programa 'No estás solo: código Nes' quitan 23.000 euros; 13.000 euros menos para las campañas de sanidad y 20.500 euros menos para el programa de atención integral a la familia". Destacan que el renting de los desfibriladores reduce en 24.000 euros la partida y las actividades de itinerarios inclusivos en 30.000. Al hilo, exponen que el contrato de parques y jardines se queda con 920.000 euros menos, según la edil Patricia Maciá.

Desde el PSOE explican que en esos ajustes también hay un recorte para equipamiento de la Policía Local, armamento y vehículos, así como del dinero del fondo de contingencia, o del mantenimiento de los semáforos para crear una partida de equipamiento y material informático para el funcionamiento de los servidores de 868.000 euros.

Modificaciones

Maciá reprobó también que las tres modificaciones presupuestarias que irán al pleno del 27 de octubre, y que según los socialistas cifraron con esta en la número 31, por valor de 3,4 millones de euros, se aprobaron en la última junta de gobierno y que la portavoz de la junta no hizo referencias: "No dijo absolutamente nada. Ocultan las cosas a pesar de que estamos hablando de cómo usan el dinero de todos”.

Recuerdan que para el pleno se aprobará la inyección de 1.688.000 euros al capítulo 1 de Refuerzos y que ese montante se suma al millón de euros que el Ayuntamiento ya añadió las partidas de refuerzos hace un mes, sostienen. Al hilo, alertan de que el Ejecutivo local no está cubriendo bajas de funcionarios ni los contratos que han finalizado.

Desde este grupo de la oposición reprueban estos ajustes cuando hay "muchas partidas en el Ayuntamiento de departamentos como Fiestas o Año Jubilar que se puede usar antes que quitar dinero de seguridad ciudadana". Como ejemplo, condenan que PP y Vox haya destinado 55.000 euros en un vitromosáico de la Coronación "pero quitan 25.000 euros para el deporte adaptado. Esa es la filosofía del señor Ruz”.

Últimos cambios

Inciden en que la última modificación es de 860.000 euros para aumentar en 225.000 euros el convenio de SUMA, que se agrega a los 2.475.000 euros que ya dispone, y 635.000 euros para la ejecución de sentencia judicial por expropiación y que ese dinero se detrae de intereses de préstamos.

Macià asegura que pese a que aumenta el capítulo de las nóminas los trabajadores municipales no van a recibir el segundo pago de la productividad este año, que estiman en unos 800.000 euros, por lo que ese dinero se destinará a paliar el déficit en las nóminas.

Productividad

Es más, desde el PSOE acusan a PP y Vox de escudarse en el ciberataque sufrido a finales de agosto para no pagar la productividad, algo que de plano niegan porque trasladan que el equipo de gobierno ya les trasladó a los sindicatos en julio que el segundo pago de la productividad se haría en 2026 y no este. "En julio no había ciberataque. Usan la excusa de ciberataque para tapar su mala gestión”.