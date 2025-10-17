Municipal
Santa Pola celebra el Día del Comercio Local con una campaña en el Mercado Central
El Ayuntamiento reparte bolsas de rafia con la imagen del recinto a quienes realizan sus compras durante la semana conmemorativa
El Ayuntamiento de Santa Pola conmemoró esta semana el Día Internacional del Comercio Local, que se celebra cada 25 de octubre, con una iniciativa centrada en el Mercado Central, donde se obsequiaron bolsas de rafia con la imagen del recinto a los clientes que realizaron sus compras.
Una semana dedicada a impulsar el comercio de proximidad
El concejal de Comercio y Mercados, Joaquín Lozano, presentó la campaña con la que el Consistorio quiso reconocer la importancia del comercio de cercanía y poner en valor la oferta de productos frescos que caracteriza al mercado.
Durante toda la semana, los usuarios que acudieron al recinto municipal pudieron recibir una bolsa de regalo al presentar el ticket de compra, una acción que buscó fomentar la compra en los puestos tradicionales y reforzar el vínculo entre comerciantes y consumidores.
“El lugar donde encontrar los productos más frescos”
Lozano animó a los vecinos y visitantes a acercarse al Mercado Central y destacó que es “el lugar donde se pueden encontrar los productos más frescos y sabrosos de la localidad”.
La campaña se enmarcó en las actuaciones del Ayuntamiento para impulsar la economía local y apoyar al pequeño comercio, un sector clave en la identidad y el tejido social de Santa Pola.
Suscríbete para seguir leyendo
- Coches y contenedores arrastrados en Elche por una lluvia de 20 minutos y el río Vinalopó rebosante de agua
- Una avenida del Vinalopó casi lo mata en Elche: “En 15 segundos el agua llegó a la ventanilla; que nadie piense que la riada avisa”
- La exconcursante de Gran Hermano que ahora vende cupones en Gran Alacant
- La carretera de Santa Pola vuelve a inundarse en Elche: “El colector es insuficiente”
- Piden más seguridad en la rotonda de El Corte Inglés de Elche tras el grave atropello a una mujer en el paso de peatones
- El Oasis Elche Music Fest cancela los conciertos del viernes, con Mikel Izal, Dani Fernández y La La Love You por la alerta roja por lluvia
- Elche se blinda ante la alerta roja: sólo trabajan los funcionarios esenciales y sin autobuses a pedanías
- Renfe sustituye el sábado 18 y el domingo 19 en Elche los trenes de cercanías y media distancia por autobuses