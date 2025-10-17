Santa Pola celebra el Día del Comercio Local con una campaña en el Mercado Central

El Ayuntamiento de Santa Pola conmemoró esta semana el Día Internacional del Comercio Local, que se celebra cada 25 de octubre, con una iniciativa centrada en el Mercado Central, donde se obsequiaron bolsas de rafia con la imagen del recinto a los clientes que realizaron sus compras.

Una semana dedicada a impulsar el comercio de proximidad

El concejal de Comercio y Mercados, Joaquín Lozano, presentó la campaña con la que el Consistorio quiso reconocer la importancia del comercio de cercanía y poner en valor la oferta de productos frescos que caracteriza al mercado.

El Mercado Central de Santa Pola ha centrado esta semana las acciones municipales para fomentar el comercio local / INFORMACIÓN

Durante toda la semana, los usuarios que acudieron al recinto municipal pudieron recibir una bolsa de regalo al presentar el ticket de compra, una acción que buscó fomentar la compra en los puestos tradicionales y reforzar el vínculo entre comerciantes y consumidores.

“El lugar donde encontrar los productos más frescos”

Lozano animó a los vecinos y visitantes a acercarse al Mercado Central y destacó que es “el lugar donde se pueden encontrar los productos más frescos y sabrosos de la localidad”.

La campaña se enmarcó en las actuaciones del Ayuntamiento para impulsar la economía local y apoyar al pequeño comercio, un sector clave en la identidad y el tejido social de Santa Pola.