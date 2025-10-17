Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Medio Ambiente

Aigües d’Elx "pesca" media tonelada de residuos de toallitas en el Vinalopó

El sistema piloto, probado en dos puntos, utiliza mallas textiles para capturar los desechos y reducir el impacto ambiental en episodios de lluvia intensa

Las dos redes instaladas de prueba en el río Vinalopó a su paso por Elche han podido retener más de media tonelada de residuos, principalmente toallitas

Las dos redes instaladas de prueba en el río Vinalopó a su paso por Elche han podido retener más de media tonelada de residuos, principalmente toallitas / INFORMACIÓN

V. L. Deltell

El Ayuntamiento de Elche, a través de la empresa mixta Aigües d’Elx, ha puesto en marcha una nueva prueba piloto destinada a reducir el vertido de residuos sólidos al río Vinalopó, especialmente las toallitas húmedas que llegan desde la red de saneamiento. La iniciativa se ha desarrollado coincidiendo con las primeras lluvias del otoño y forma parte del compromiso municipal por preservar el cauce fluvial y minimizar el impacto ambiental de los alivios del sistema de alcantarillado.

La red llena de residuos en uno de los dos puntos donde se ha instalado la red en el Vinalopó a su paso por Elche

La red llena de residuos en uno de los dos puntos donde se ha instalado la red en el Vinalopó a su paso por Elche / INFORMACIÓN

Retención de más de 500 kilos de residuos

El ensayo ha consistido en la instalación de mallas de fibra textil en dos puntos distintos del colector de saneamiento. Estas mallas, con pequeños orificios que se expanden de manera dinámica conforme van acumulando residuos, permiten retener los sólidos mientras el agua continúa su curso. Para facilitar su funcionamiento, se sustituyó una compuerta de fibra de vidrio, lo que mejora la salida de la malla al exterior y evita que quede enganchada.

Áxel Álvarez

Las primeras pruebas han resultado "satisfactorias", según el Ayuntamiento. En el aliviadero próximo al puente de Barrachina, el sistema consiguió retener 550 kilos de residuos sólidos, impidiendo su dispersión a lo largo del cauce. Entre los restos se han contabilizado unas 8.000 toallitas, arrojadas indebidamente al inodoro en lugar de depositarse en una papelera.

Buscan sistemas más eficaces y sostenibles

Desde Aigües d’Elx han señalado que “estas han sido las primeras pruebas piloto” y que continúan trabajando en la búsqueda de “opciones más efectivas que consigan retener estos sólidos con menor impacto ambiental y visual” en un tramo del río muy frecuentado por senderistas y deportistas.

Trabajadores de Aigües d'Elx recogen los residuos de los colectores que van a parar al río Vinalopó

Trabajadores de Aigües d'Elx recogen los residuos de los colectores que van a parar al río Vinalopó / INFORMACIÓN

La empresa insiste en que esta actuación se enmarca dentro de una estrategia más amplia de innovación y sostenibilidad, que pretende mejorar la gestión del saneamiento y evitar que los vertidos acaben afectando a la biodiversidad del Vinalopó.

La red instalada en los colectores que van a dar al Vinalopó en Elche

La red instalada en los colectores que van a dar al Vinalopó en Elche / INFORMACIÓN

Solución a los alivios durante lluvias intensas

La instalación de estas mallas pretende también dar respuesta a un problema recurrente en los momentos de lluvias fuertes, cuando la red de saneamiento entra en carga y es necesario aliviar el exceso de agua al cauce fluvial para prevenir el colapso del sistema. Según Aigües d’Elx, “la actuación contribuirá a mantener el cauce libre de vertidos indeseados de residuos sólidos procedentes de los alivios del colector en momentos de lluvias intensas”.

