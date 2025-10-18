Arroz con costra gigante en Elche para 1.400 cofrades

Nada más y nada menos que 1.080 huevos, 90 kilos de arroz, 75 de carne de conejo, 45 de pollo, 25 de embutido y 20 litros de aceite fueron los ingredientes principales que dieron forma este sábado en Elche a un arroz con costra gigante, que se cocinó a fuego lento desde las ocho de la mañana. Fuera de las fiestas de agosto, en pleno otoño, con un sol de justicia pero sin sobrepasar los 30 extenuantes grados que sí que se respiran en plenas celebraciones en honor a la Maredéu.

Quien pasease este 18 de octubre por el entorno del Paseo de la Estación tendría la sensación de que había sufrido una especie de déjà vu, si no fuera porque este rico plato se preparó a la altura de la bandera nacional, y no en el centro del paseo, y en un contexto muy diferente.

1.400 participantes

Y es que esta oferta gastronómica no iba aparejada al tradicional concurso de costra, ni tampoco los platos se repartieron libremente entre el público general, ya que las 1.400 raciones que prácticamente se entregaron iban dirigidas a los jóvenes cofrades de toda España que desde este pasado jueves están instalados en la ciudad para participar en el undécimo Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías (JOHC) teniendo en cuenta que la ciudad es sede este 2025.

Asistentes al encuentro nacional cofrade recogen su plato de arroz con costra este sábado en Elche / Matías Segarra

Como buenos anfitriones, los ilicitanos apostaron por una de las cosas que mejor saben hacer, que es el singular plato con sello local. La iniciativa fue posible gracias a la Federación Gestora de Festejos Populares que ofreció además del equipamiento todo su saber hacer con el mismo equipo de 16 costreros profesionales que cada fiesta patronal cocinan la magia y saben al dedidllo el proceso y las medidas. La cita, enmarcada dentro del programa cofrade, también fue posible gracias a la colaboración del Corte Inglés que dispuso de todos los alimentos.

Lo curioso era ver a multitud de delegaciones venidas de distintas partes de la geografía como Valladolid, Lorca, Córdoba o Jerez de la Frontera, degustando esta receta que cuesta verse fuera de las comarcas alicantinas. "No tiene nada que ver el embutido que se le pone con el que usamos nosotros, y ver cómo cuaja el huevo así no lo había visto nunca, y sorprende", decía un cofrade vallosiletano entre una multitud que iba haciendo cola para recibir el manjar, y después tomaron asiento en grandes grupos en mesas instaladas entre el paseo y el Parque Municipal.

Gastronomía tras la inauguración

Momentos previos se puso el toque de pólvora con una mascletà lanzada a escasos metros para introducir a los presentes en la costumbres ilicitanas y más festivas, y tras una noche intensa con la gala de inauguración en la que sí se hizo una representación más fervorosa de algunos momentos icónicos como la procesión de las aleluyas, la bajada del Ángel desde la magrana en el Misteri o incluso cómo se produce cada 28 de diciembre el hallazgo de la Virgen de la Asunción en la playa del Tamarit.

"Queremos que Elche suene, se haga grande y se ponga a la ciudad donde toca", manifestó Fernando Jaén, presidente de la Gestora de Festejos Populares, momentos previos a la típica foto de familia antes del corte en la que se encontraba la edil de Festejos Populares, Inma Mora, así como la Reina Mayor de las Fiestas, Nuria Tejero, que iba vestida de calle, así como representantes del congreso y de la Junta Mayor de Cofradías.