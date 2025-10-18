Eureka! UMH, una simbiosis de ciencia y espectáculo por todos los rincones de la provincia

Investigadores de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) e influencers se unen para divulgar conocimiento en teatros, auditorios y redes sociales. La Universidad Miguel Hernández de Elche ha logrado lo que parecía improbable: transformar la divulgación científica en un espectáculo itinerante que recorre la provincia de Alicante, conectando generaciones, disciplinas y formatos. Bajo el nombre Eureka! Música y Ciencia, este ciclo de charlas formativo-divulgativas ha reunido a investigadores de la UMH y a influencers de renombre nacional para acercar la ciencia a la sociedad con un enfoque fresco, dinámico y humano, sin perder la rigurosidad. La próxima cita será el 24 de octubre, a las 19:30 horas, en el Castillo de Santa Bárbara de Alicante donde el público asistente podrá aprender de la mano de José Luis Crespo, creador del popular canal de YouTube Quantum Fracture (@quantumfracture). Este proyecto está financiado por la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat Valenciana.

Desde Alicante hasta Elche, Alcoy o Torrevieja, los auditorios se han llenado de curiosidad y entusiasmo. Cada edición de Eureka! Música y Ciencia combina ponencias científicas con entrevistas y masterclass, todo ello, envuelto en una atmósfera musical que rompe con los moldes tradicionales de la divulgación. El proyecto no solo busca informar, sino también formar, porque saber comunicar la ciencia es tan importante como hacerla. Los jóvenes investigadores aprenden a comunicar sus hallazgos en formatos digitales, mientras los influencers comparten sus estrategias para conectar con audiencias masivas sin perder el rigor. Así, la UMH no solo difunde conocimiento, sino que también cultiva nuevas voces para la divulgación científica. En este sentido, Eureka! se ha convertido en un laboratorio de innovación comunicativa, donde la sociedad científica aprende a hablar el lenguaje de la gente.

El físico y youtuber Javier Santaolalla (@jasantaolalla); la farmacéutica y nutricionista Boticaria García (@boticariagarcia); la enfermera Marta Alonso (@marta.hallo); el físico José Luis Crespo (@quantumfracture) o la creadora de contenido Alba Moreno (@Fisicamr) son algunos de los influencers y divulgadores científicos que han compartido escenario con investigadores de la UMH en espacios como el Teatro Principal de Alicante, el Teatro Circo de Orihuela, el Teatro Municipal de Torrevieja o el bar restaurante Puntapiedra de Alicante. En sus intervenciones, han tratado temas que abarcan desde la neurociencia o los videojuegos hasta la nutrición y la inteligencia artificial.

Proyecto BEATRICS

El mismo espíritu divulgativo, pero desde las aulas, define el proyecto BEATRICS, otra iniciativa de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) que, durante dos cursos escolares, ha acercado la diversidad en la ciencia a más de 28.000 escolares de la provincia de Alicante. Impulsado por la UMH, con apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y el Ministerio de Ciencia e Innovación, BEATRICS ha convertido las aulas en espacios donde la ciencia se vive, se juega y se siente cercana.

El proyecto ha recorrido decenas de centros educativos de la provincia con la exposición itinerante #HicieronHistoria, dedicada a mujeres referentes en la ciencia y la tecnología y financiada por el programa europeo Horizonte 2020 (NeurotechEU Research and Innovation).

A través de materiales pedagógicos adaptados a cada nivel (desde Infantil hasta Secundaria), la exposición ha inspirado a miles de niños y niñas a verse a sí mismos como futuros científicos. BEATRICS no solo muestra ejemplos, sino que trabaja sobre algo más profundo: la autoestima y la autoeficacia del alumnado. El objetivo es que ningún niño o niña descarte una carrera científica por no sentirse «el mejor de la clase».

A través de lecturas, juegos y actividades creativas, se transmite un mensaje poderoso: la ciencia necesita mentes diversas y el talento no tiene género, edad ni etiqueta.

Tanto BEATRICS como Eureka!; uno desde los escenarios, otro desde las aulas; ambos buscan romper las barreras que aún separan la ciencia de la sociedad e impregnar de conocimiento todos los rincones de la provincia.