Un paciente del General espera cien días más de media que los del Vinalopó

Los últimos datos hechos públicos por la Generalitat Valenciana con respecto a la lista de espera quirúrgica de los centros sanitarios de la Comunidad han confirmado la evolución positiva que se vive en el Hospital Universitario del Vinalopó y la negativa del Hospital General de Elche, cuyos pacientes tienen una demora más de 100 días superior con respecto a los del centro de gestión privada. Los del servicio de gestión pública se enfrentan a un tiempo medio de espera de 135 días, por los 35 del Vinalopó, cuando la demora media es de 80 días a nivel autonómico.

El número total de pacientes en listas de espera quirúrgica en los dos departamentos de salud de Elche (incluye Santa Pola el de gestión pública y Crevillent, Aspe, Hondón de las Nieves y Hondón de los Frailes el de gestión privada) es de 4.686 personas. De ellas, el General tiene a 3.482 enfermos esperando, mientras el otro 1.204. Estas cifras pertenecen al último balance de junio de 2025. El siguiente se publicará a final de año.

Si se comparan estos datos con los de diciembre de 2024, se confirma la tendencia en los departamentos de salud que se estructuran desde Elche. En el General se ha pasado de un tiempo medio de espera de 133 días a los 135 actuales, mientras en el Vinalopó se ha pasado de 39 a 35, precisamente en las fechas en las que el debate público se centraba en que la gestión privada continuara o no.

A nivel autonómico

Puestos ambos centros sanitarios en el cómputo global que se da a nivel autonómico, se concluye que la demora del departamento Elche-Crevillent es la menor de la Comunidad Valenciana. El de Sagunto le sigue con 39 días y luego el de Requena con 40. En la cola está el departamento del General de Elche. Es el último junto a otras dos áreas, la del General de Alicante y la de Castelló. Ninguna más pasa de 100 días de demora. Un referente en la Comunidad Valenciana, el Hospital de La Fe, tiene una demora media de 98 días en sus listas de espera quirúrgica.

Una operación quirúrgica en un centro hospitalario de la provincia de Alicante / Alex Domínguez

A nivel provincial

Teniendo en cuenta solo los datos provinciales, el departamento Elche-Crevillent está en cabeza, lógicamente, al ser el primero de la Comunidad. Le sigue el Hospital de Dénia, donde la espera media es de 47 días y el de la Marina Baixa con 55. El departamento de salud de Torrevieja cuenta con una demora de 56 jornadas, en Alcoy la espera es de 62 días, 68 en Elda y 77 en Orihuela. El General de Elche y el de Alicante cuenta con 135 días de demora, comparten la mayor de toda la Comunidad.

Por especialidades

Las demoras en el centro sanitario de gestión pública llegan a triplicar o cuadruplicar las del de gestión privada en algunas especialidades. Por ejemplo, los días de espera en cirugía vascular son 38 en el que gestiona Ribera Salud y de 310 en el General. La media autonómica está en 84. En la lista hay 27 personas en el del Vinalopó y 165 en el General.

En Ginecología los datos están en 15 y 61 días, en Oftalmología en 31 y 69, en Maxilofacial en 10 y 133, en Otorrinolaringología la diferencia va de 31 a 60 en el General.

En Cirugía General, el Vinalopó tiene 29 días de espera. En el General son 42 y en la media de la Comunidad está 60 en las listas oficiales ofrecidas por la Conselleria de Sanidad en su web. En este apartado es de interés señalar que en el centro público hay un total de 318 pacientes y que son 167 en el concertado, pero además todos ellos tienen una media de espera de 0 a 90 días.

Hay otras especialidades como Cirugía Ortopédica y Traumatología con una diferencia más que pronunciada entre centros hospitalarios ubicados en Elche: 30 días de espera en el de gestión privada, 136 en el General en la citada especialidad. En Urología, la media de jornadas es de 67 (gestión privada) y 282 (gestión exclusivamente pública). Y en Dermatología, los días son 19 frente a 75 del General.