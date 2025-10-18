La Policía Local de Elche inculcará a las familias los cursos de formación de patinetes

«Hazte ver, eres una pequeña luz roja en la inmensidad de la noche». Es uno de los muchos mensajes que los monitores de la Policía Local de Elche, adscritos a la unidad ciclista y de formación vial del Parque Infantil de Tráfico (PIT), intentan inculcar a los jóvenes que están acudiendo con cuentagotas a los cursos de formación sobre la ordenanza reguladora para bicicletas y patinetes, tanto convencionales como eléctricos, que a partir del 1 de enero de 2026 entra en vigor. La iniciativa, en la que participan tres concejalías, Policía Local, Educación y Movilidad, pretende consolidar a Elche como una ciudad pionera en formación en seguridad vial y asentar conceptos y aptitudes (no actitudes) más sólidas en los nuevos tiempos que llegan para la cambiante movilidad personal. Para ello se quiere informar sobre la aplicación de la nueva ordenanza mediante un trabajo pedagógico continuadoque va más allá de los propios usuarios y que llegará también a sus familias y a la propia comunidad educativa.

Por este motivo, y viendo la dificultad que se están encontrando los agentes para que los jóvenes acudan a las charlas de formación y concienciación, se ha diseñado una campaña que llegará a los institutos. En definitiva, Si Mahoma no va a la montaña... De esta forma se han puesto en contacto con los directores de los 21 centros educativos de Secundaria y Formación Profesional para impartir charlas y que los estudiantes conozcan los puntos claves de la normativa por la cual les puede parar un policía y sancionarlos a partir del 1 de enero próximo.

Una clase en el Parque Infantil de Tráfico sobre destreza sobre el vehículo eléctrico / INFORMACIÓN

Sesiones

Los agentes pretenden llevar a cabo de dos a tres sesiones en el Centro de Congresos Ciutat d’Elx destinados a los padres, algo que todavía está pendiente de concretar las fechas.

Pero lo más importante de todo es lograr que los jóvenes soliciten una plaza en una de las sesiones de formación que se están organizando los sábados en las aulas del Parque Infantil de Tráfico en función del número de peticiones que reciben, una cifra que es muy baja en estos momentos y que no justifica ni siquiera que se organicen todas las semanas; de hecho, en octubre solo hay dos previstas, una tuvo lugar el primer sábado y la segunda, será el último, aunque para esta solo había esta semana cuatro jóvenes apuntados. La Policía Local desconoce el número de patinetes que hay en la actualidad circulando, pero va cada día a más y lleva camino de convertirse en un regalo de Navidad por lo que se enfrentarán a partir del próximo 1 de enero a un problema mayúsculo por la falta de interés de los jóvenes en recibir esta formación. Y, evidentemente, las multas, que las habrá, no es la solución que se pretende aplicar más que en último término.

Formación teórica sobre conducir patinetes eléctricos en el PIT de Elche / INFORMACIÓN

Preguntas que todos nos hacemos En marzo se aprobó en junta de gobierno local el proyecto de Ordenanza Reguladora del Uso de Vehículos de Movilidad Individual que establece nuevas normas a la hora de circular con bicicletas, patinetes eléctricos y convencionales. La norma se aprobó en pleno tres meses más tarde con una carencia hasta 2026 para su entrada en vigor. Esto se acordó para, precisamente, dar tiempo a llevar a cabo campañas de concienciación de formación gratuitas que, con el verano de por medio, se han quedado restringidas al último cuatrimestre de 2025. «Lo que pretende esta ordenanza -dijo el alcalde, PabloRuz- es regular, ordenar, establecer exigencias para algo que carecía de regulación y que es fundamental para velar por la seguridad de todos». La nueva ordenanza contempla que la edad mínima para la circulación con patinete eléctrico sea de 14 años. Establece la obligación de utilizar siempre casco y contar con un seguro de responsabilidad civil. También prohibe que los patinetes eléctricos circulen con más de una persona. Además, este tipo de vehículos de movilidad individual de tipo eléctrico tendrán prohibido circular por cualquier acera o calle peatonal, deberán circular por la calzada y, siempre que exista vía ciclista, tendrán la obligación de ir por ella. La única excepción será para personas con movilidad reducida siempre y cuando les resulte idóneo este vehículo que sí podrá circular por estas zonas peatonales. En el caso de las bicicletas, podrán circular por zonas peatonales, parques y zonas verdes siempre que no haya aglomeración de peatones y que no superen los 10 kilómetros por hora. Los ciclistas no tendrán la obligación de llevar casco siempre y cuando sean mayores de 14 años. La ordenanza además incluye que los conductores, tanto de bicicletas como de patinetes eléctricos, no podrán utilizar ningún tipo de auriculares ni circular con tasas de alcohol o drogas superiores a las permitidas. La ordenanza, insisten desde elAyuntamiento, tiene el principal objetivo de fomentar la seguridad. En cuanto a los patinetes convencionales, estos no podrán circular por la calzada, tal y como establece la nueva norma, pero sí podrán utilizar las vías ciclistas, plataformas únicas, parques públicos y zonas verdes e ir por las aceras y zonas peatonales. Para el uso de ciclos de más de dos ruedas, la ordenanza determina que únicamente podrán circular por la calzada sin poder hacer uso de las vías ciclistas. La ordenanza es fruto de un trabajo conjunto municipal en el que han participado varias áreas. Se ha establecido un cuadro de infracciones que contempla sanciones leves; con multas de 75 euros con reducción en plazo voluntario; infracciones graves, con multas de 200 euros y sanciones muy graves con multas de 500 euros. n

Dos jóvenes siguen a un agente por la avenida del Ferrocarril, en Elche. / INFORMACIÓN

Incentivos

No hay incentivos que sirvan como un gran reclamo para que los jóvenes acudan, los agentes recuerdan que sí hubo una avalancha de interesados cuando se ofreció desde el Ayuntamiento una subvención para la compra de patinetes si se participaba en estas iniciativas de formación, algo que no ha sucedido en estos momentos. ¿En qué consiste esta formación? Principalmente, pasar una mañana con los agentes, sesiones que duran tres horas y que incluyen una parte teórica, que es la que más importa evidentemente a los agentes; y otra práctica, que incluye conocer el funcionamiento de los patinetes y demostrar destreza sobre el mismo y saber cómo actuar en la vía pública, por dónde ir y por dónde no. Los policías aprovechan las clases para dejar algunos tics sobre conducción que la mayoría desconoce. «El objetivo principal de esta normativa es garantizar la convivencia segura entre todos los usuarios de la vía pública, estableciendo unas reglas claras adaptadas al crecimiento del uso de patinetes eléctricos en la ciudad», explica uno de los agentes instructores de la Unidad Ciclista.